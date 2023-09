Pro prezentaci aut do 400.000 Kč jsme sáhli po Fiatu 500 a Toyotě Aygo X. Minivozy totiž zůstávají nadále nejlevnějšími osobními automobily na trhu. Jejich podíl však pomalu padá k nule, což nás hodně mrzí.

Při pohledu na české prodejní statistiky by se mohlo zdát, že se máme až moc dobře. Lidé si kupují hlavně drahá velká vozidla, nejdostupnější minivozy strádají. Nikdo neřeší, že velká SUV jsou proti malým modelům mnohem nákladnější na údržbu a provoz, produkují více emisí, platíte za ně vyšší pojistné a zabírají větší prostor při parkování.

Minivozy by měli milovat i ekologičtí aktivisté, protože díky své jednoduchosti nespotřebují při výrobě tolik energie ani surovin. Trochu paradoxně jsou ale s nástupem elektrifikace právě miniauta první kategorií na odpis. S bateriemi výrazně podraží, takže pro chudší zákazníky budou nedostupná. A ti bohatší se přece nebudou uskromňovat.

Přitom i v segmentu miniaut nalezneme zajímavé jedince. Třeba třídveřový Fiat 500. Je neuvěřitelné, že moderní remake pětistovky z padesátých let minulého století se vyrábí již od roku 2007. Jen dvě zimy před ním z výrobních pásů kolínské továrny (tehdy TPCA) začal sjíždět nejmenší model Toyoty. Jenže pětidveřové aygo k nám loni dorazilo již v třetí generaci.

Setkání generací

Pokud bychom životní cykly automobilů překlopili do lidského života, byl by Fiat 500 již praprapradědeček. Ale naštěstí to na něm není vidět. Stále jde o stylového fešáka, který čerpá inspiraci od svého dávno přežitého předka. Roztomile zavalitý tvar s krátkými převisy je stále líbivý, stejně jako typické vytvarování přední části s kulatými světly a plnou maskou s logem uprostřed. Až na pár detailů se výraz nezměnil ani po výraznějším faceliftu v roce 2015, kdy se na zadních světlech objevil lakovaný panel.