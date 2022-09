Filmové Gran Turismo má první hvězdu, do kin má jít v srpnu 2023

Filmové adaptace slavných her to nemají zrovna jednoduché. Mnozí by možná našli pár svých oblíbených titulů, obvykle však pokusy filmařů dopadají spíše průměrně, často ale i poměrně neslavně. Filmová adaptace populární herní série by ale mohla vystoupit z řady, ostatně na jejím vzniku budou pracovat věhlasné osobnosti.

Jak informoval magazín Hollywood Reporter, režisérem snímku by se měl stát skutečně Neill Blomkamp, který si vysloužil uznání především díky sci-fi filmům jako District 9, Elysium nebo Chappie. V minulosti si ovšem střihl i jeden krátký minifilm pro BMW s titulem The Escape.

Pod scénářem by pak měli být podepsáni Jason Hall a Zah Baylin, kteří pracovali například na filmech Americký sniper nebo Král Richard: Zrození šampiónek. Oba filmy přitom dosáhly velmi vřelého přijetí.

První hvězdou projektu by měl být herec David Harbour, který se v posledních letech proslavil především rolí v populárním seriálu Stranger Things. Vedle seriálů si však zahrál i v řadě filmů, většinou však spíše vedlejší role, což ho nejspíš bude čekat i ve filmové adaptaci Gran Turismo.

Hra sice nebyla zajímavá právě příběhem, filmová adaptace by se však měla inspirovat reálným příběhem hráče, který se právě díky vítězství v sérii Gran Turismo propracoval až ke kariéře závodníka. Postava Harboura by pak měla být starším jezdcem, který bude mladého závodníka vést.

Inspirací tak mohla GT Academy, sponzorovaná značkou Nissan, která pomáhá virtuálním závodníkům stát se skutečnými závodními jezdci. Touto akademií ostatně prošel i Lucas Ordóñez, který následně obsadil druhé a třetí místo ve své třídě na závodech 24 hodin Le Mans.

Harbour je dosud jediným známým hercem v projektu, na oznámení představitele hlavní role si tak nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat. Vstup filmu do kin už by však měl být naplánován na jedenáctého srpna příštího roku.

Dodejme, že v dubnu letošního roku vyšlo nové pokračování série Gran Turismo 7, ve kterém mohou hráči závodit ve více než 400 automobilech. Díky různým updatům se přitom počty vozů stále zvyšují.