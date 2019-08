Finská rallye po 1. dnu: Latvala vede, ale je nespokojený

Náskok dosavadního premianta soutěže před druhým v pořadí Krisem Meekem (Toyota Yaris WRC) je pouhé 2,0 sekundy. První čtyři jezdce dělí jen 3,1 sekundy, což je ztráta lídra šampionátu Estonce Ott Tänaka. Ještě na sedmém místě jedoucí obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) má manko pouhých 16,1 sekundy.

Z deseti pátečních měřených testů byl v cíli devětkrát rozdíl mezi prvními dvěma jezdci menší jak jedna sekunda a v RZ10 dosáhli dokonce jezdci Toyoty Brit Kris Meeke a právě Latvala shodně nejrychlejší čas. Po osmém měřeném testu byl na prvním místě Latvala a za ním se trojice Meeke, Lappi a Tänak srovnala shodně s odstupem jen 0,6 sekundy.

Lídr prý dělal chyby

Po vítězství Belgičana Neuvilla na čtvrteční „superspeciálce“, začal program naostro v pátek deseti rychlostními zkouškami. V praxi to znamenalo dva průjezdy pěti erzetami v celkové délce 124,60 kilometrů.

Hned v RZ2 se dostal do vedení lídr šampionátu Tänak, ale na rozdíl od několika předchozích soutěží svou převahu nenavyšoval. Naopak hned na začátku odpolední sekce se dostal nejzkušenější z trojice jezdců na továrních toyotách Latvala. Čtyřiatřicetiletý Fin vyhrál během dne čtyři rychlostky (včetně „remízy“ s Meekem) a vedení udržel až do pátečního večera. Spokojený však navzdory průběžnému prvnímu místu rozhodně nebyl: „Na čtvrté zkoušce jsem udělal několik menších chyb a na páté trefil levou zadní gumou velký kámen, naštěstí šlo o pomalý defekt. Občas jsem byl na některých dalších úsecích zbytečně široký a výkon v závěrečné krátké speciálce také nebyl určitě dobrý.“

Kočíruje prý nejlepší auto

Naopak náramně spokojený je jeho týmový kolega Kris Meeke, jenž dosáhl dvakrát nejlepšího času na erzetách (jednou společně s Latvalou). „Je úplně senzační řídit nejlepší auto na nejlepších tratích. Za páteční výsledek bych nejraději poděkoval Ottu Tänakovi, jenž startoval jako první a výborně nám čistil trať, abychom my za ním mohli jet rychle. Jediným problém byla rána od velkého kamene do levého zadního kola na konci páté erzety. Naštěstí šlo o pomalý defekt a do cíle bylo blízko. Zatím mám radost z řízení, tak doufám, že mě to vydrží i celou sobotu,“ prohlásil Meekke, jenž na druhém místě ztrácí jen 1,2 sekundy na lídra.

Lappi válcuje šampiona

Skvělý výkon sezony zatím předvádí v domácím prostředí Fin Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), který by rád navázal minimálně na své druhé místo z letošního Švédska. Tovární jezdec francouzské značky zde ve Finsku vyhrál před dvěma roky svůj první světový podnik. V pátek byl z deseti testů osmkrát rychlejší než jeho kolega a šestinásobný světový šampion Ogier. Seveřan na konci dne zářil, když mluvil do televizního mikrofonu. „Osvědčilo se nám poslední testování a změny na přední nápravě. Podmínky jsou tady zatím opravdu příznivé. Začal jsem sice trochu pomaleji, ale teď mohu říci, že máme dobrou rychlost což je zvláště na téhle soutěži důležité. V sobotu nás čeká napínavá a spravedlivá bitva,“ uvedl třetí muž průběžného pořadí.

Modrý ovál radost nemá

Nepříliš nadšeni jsou zatím u Fordu, protože jeho jezdci uzavírají první desítku. Továrnímu týmu chybí zatím jeho nejlepší postava Brit Elffyn Evans. Ten se zotavuje ze zranění zad, které si přivodil po tvrdém dopadu vozu při startu na červencové Estonské rallye.

„Ať udělám cokoliv, pořád nějaké desetiny ztrácím. Je to frustrují pro Fina být v domácích podmínkách pomalý. Navíc jsem jel občas zbytečně bokem, nebo udělal jiné chyby. Z toho se pak nahromadila moje ztráta. Zkusíme na autě něco vymyslet a v sobotu minimalizovat páteční ztráty,“ prohlásil devátý Teemu Suninen. O příčku za ním je jeho týmový kolega, teprve dvaadvacetiletý Brit Gus Greensmith. Pro něj je to druhý start po Portugalské rallye, kde havaroval na závěrečném skoku poslední rychlostní zkoušky v soutěži.

Kalle si chválil změny

Jedenáctý, ale rozhodně spokojený je osmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä. Tovární jezdec továrního týmu Škoda Motorsport vede v silně ochuzené konkurenci pořadí kategorie WRC 2 Pro. Ovšem z dvacítky vozů třídy RC2 byl v pátek v osmi z deseti zkoušek nejrychlejší. „Byl to zajímavý den a ráno jsme museli hodně tlačit. Bylo to místy docela dost obtížné, protože trať byla hodně kluzká a nebylo snadné najít rychlost. V servisu provedli mechanici změny v nastavení a ty se výrazně povedly. Já udělal sice několik chybiček, ale ty naštěstí neměly výrazný vliv na naši rychlost,“ prohlásil spokojený Fin.

Zajímavostí dosavadní výsledkové listiny je Teemu Asunmaa. Dvaatřicetiletý Fin jede se starší generací Fabie R5 a počtvrté tento podnik, což je i jeho čtvrtý start v MS. Se startovním číslem 91 se dokázal vyšplhat až na momentálně třináctou příčku.

Osmnáctý je Johan Kristofferssonn s Polem R5 GTI. Švéd je mistrem světa v rallyekrosu z předchozích dvou let. Letos absolvuje Světový pohár cestovních vozů a dokonce už dokázal jeden ze závodů vyhrát.

Průběžné pořadí Finské rallye (po 11 z 23 RZ): 1. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) 1:02:11,5; 2. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +2,0; 3. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +2,5; 4. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +3,1; 5. Breen, Nagle (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +14,3; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +14,9; 7. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +16,1; 8. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +32,2; 9. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +52,4; 10. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:35,5; 11. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +3:06,4; 12. Loubet, Landais (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +3:36,8; 13. Asunmaa, Salo (Fin./Škoda Fabia R5) +3:55,6; 14. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +4:25,0; 15. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5) +4:25,4; 16. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +4:54,8; 17. Camilli, Veillas (Fr./Ford Fiesta R5 MK2) +5:17,3; 18. Kristofferson, Skajermoen (Nor./Volksvagen Polo GTI R5) +5:39,7; 19. Pynnönen, Hantunen (Fin./Škoda Fabia R5) +5:55,6; 20. Flodin, Bergsten (Švéd./Škoda Fabia R5) +6:54,5; … 22. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5 evo) +10:13,1.

Výsledky jsou neoficiální

Zbývající program Finské rallye

Sobota – 7.08 RZ12 (14,42 km); 8.10 RZ13 (22,87 km); 9.08 RZ14 (18,70 km); 10.34 RZ15 (10,50 km); 14.08 RZ16 (14,42 km); 15.10 RZ17 (22,87 km); 16.08 RZ18 (18,70 km); 17.34 RZ19 (10,50 km).

Neděle – 7.38 RZ20 (11,75 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,75 km); 12.18 RZ23 (11,12 km) – Power Stage.