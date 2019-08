Před startem Finské rallye: Každý bod hraje roli

Toto trio už bodově výrazně odskočilo zbytku startovního pole. Navíc průběžně čtvrtý Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) z Velké Británie nepojede na severu Evropy kvůli zranění, které pilot továrního týmu Fordu utrpěl na začátku července při Estonské rallye. Na startu nebude ani novozélandský pilot Hayden Paddon, který při testu vážně poškodil svou Fiestu WRC a připravil se tak o první letošní start v šampionátu.

Lídr seriálu Tänak triumfoval letos jako jediný třikrát, Ogier a Neuville mají po dvou vítězstvích. V poslední rallye před přestávkou se ale na Sardinii nikdo z elitní trojice nedostal na stupně vítězů a z prvenství se radoval Španěl ve službách Hyundai Dani Sordo.

Finská rallye začíná po sedmi týdnech přestávky druhou polovinu šampionátu. Jede se na hladkých šotolinových cestách v lesích středního Finska, které se vyznačují četnými horizonty a stovkami skoků. Svým způsobem připomínají jízdu na horské dráze. Pro dosažení maximální rychlosti jsou rozhodující přesné pokyny navigátora a milimetrově přesné vedení auta. Vzhledem k vysokým rychlostem jsou časové rozdíly menší než obvykle a každá malá chyba se trestá.

Rallye začne ve čtvrtek večer super speciální zkouškou v blízkosti servisní zóny v ulicích města Jyväskylä. V pátek bude na posádky čekat deset rychlostních zkoušek s celkovou délkou přibližně 126 kilometrů. Nejdelším dnem soutěže je sobota s osmi speciálními zkouškami o celkové délce téměř 133 kilometrů. Stejně jako v minulém roce se v neděli rozhodne na závěrečných čtyřech rychlostních zkouškách. Vítězové vystoupí na stupně vítězů v Jyväskylä kolem šestnácté hodiny místního času, což je o hodinu méně středoevropského. Celkově čeká na posádky 23 rychlostních testů v celkové délce 307,58 kilometrů. Češi na startu nejrychlejší rallye v kalendáři mistrovství světa nejsou.

Toyota touží po hattricku

Podnik ve Finsku je domácí soutěží pro Toyota Gazoo Racing a její piloti budou usilovat o vítězný hattrick. Předloni při návratu do MS totiž vyhrála japonská automobilka ve Finsku zásluhou současného Ogierova týmového kolegy od Citroënu Esapekky Lappiho, Loni zde triumfoval Ott Tänak. Zdejší rallye vyhráli v minulých letech i oba jeho současní týmoví kolegové od Toyoty. Domácí Jari-Matti Latvala v letech 2010, 2014 a 2015 a Brit Kris Meeke v roce 2016.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Známe dobře zdejší cesty a jejich vlastnosti a skvěle vyhovují našemu vozu. Naši soupeři jistě usilovně pracovali na tom, aby se zlepšili, takže se musíme naplno soustředit a bojovat o co nejlepší výsledek.“

Ott Tänak: „Moc se těším, až na Finské rallye vstoupíme do druhé části sezóny. Je to soutěž, kterou mám velmi rád. Pokusíme se dosáhnout opět na vítězství, ale bude to těžší, protože v pátek vyrazíme na trať jako první. Před dvěma týdny jsme se zúčastnili Estonské rallye a bylo skvělé tuto soutěž před tolika fanoušky znovu vyhrát. Současně to považuji výborný test pro Finsko. Cítím se dobře připravený.“

Jari-Matti Latvala: „Měl jsem pěknou letní pauzu a cítím se nachystaný pokračovat v sezoně. Zvládli jsme několikadenní testování, abychom se připravili. Musím říct, že je to vždycky radost, když se člověk vrátí zpět na rychlé šotolinové tratě. Minulý rok tady naše sezóna nabrala obrat k lepšímu, když jsme skončili na stupních vítězů. Doufám, že letos by to mohlo dopadnout podobně.“

Kris Meeke: „Finská rallye je rozhodně jedna z mých oblíbených soutěží a mám na ni skvělé vzpomínky. Navíc jsem si právě tady vyzkoušel Yaris WRC vůbec poprvé a na autě je znát, že jeho vývoj se odehrál právě ve zdejším prostředí. Myslím, že pokud jde o druhou polovinu sezóny, všichni v týmu jsou plni sebedůvěry, a doufáme, že bychom ji mohli nastartovat skvělým výsledkem právě zde.“

Citroën spoléhá na nápravu

V roce 2013 slavil své jediné vítězství ve Finsku šestinásobný mistr světa Sebastian Ogier (spolujezdec Julien Ingrassia), který tehdy směřoval k prvnímu titulu. Pak byl ještě v okolí Jyväskylä dvakrát druhý, ale v dalších třech startech bylo jeho maximem loňské páté místo. „Tahle rallye je výzva, navíc je tady doma jeden z našich největších konkurentů. V letní pauze jsem si dobil baterky a cítím se fit, nadějně dopadlo i testování. Myslím, že naše nová přední náprava nám hodně pomůže,“ konstatoval Ogier.

Druhá posádka týmu Esapekka Lappi a Jane Fern z Finska absolvovala soutěž v Estonsku na podobných typech silnic. Následoval třídenní test ve Finsku, během kterého tým pracoval především na úpravách nastavení přední nápravy speciálu C3 WRC. Pro nadcházející rallye by měly mít posádky více možností úprav podle svých potřeb.

Pierre Budar (ředitel týmu): „Zdejší soutěž je výjimečná vysokými rychlostmi a minimálními odstupy mezi startujícími. Máme za sebou dobré vystoupení v Estonsku i hodně produktivní test, jehož zásluhou si budeme moci dovolit více úprav na předku auta. Bude to pro nás na druhou stranu nové, protože takovou širokou škálu nastavení jsme ještě neměli. Naším cílem je samozřejmě umístění na stupních vítězů.“

Esapekka Lappi: „V Estonsku jsme se dobře svezli a příznivý pocit mám i z následných testů. Zvýšili jsme přilnavost a ovládání C3 WRC se výrazně zlepšilo. V každém případě se cítím sebevědomě a jsem odhodlaný udělat maximum.“

Rovanperä chce doma vyhrát

Posádka Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen vyhráli s novým vozem Škoda Fabia R5 evo poslední dva podniky a nemohou se dočkat, až nastoupí na start Neste Rally Finland. Pro osmnáctiletého Rovanperu je samozřejmě domácí soutěž před několika desetitisíci fanoušky speciální. Finskou rallye vyhrála loni v kategorii WRC 2 posádka Eerik Pietarinen a Juhana Raitanen s privátně nasazeným vozem Škoda. Tentokrát je oficiálně nominovaná za tovární tým Škoda Motorsport do kategorie WRC 2 Pro.

V roce 2018, kdy jel Kalle Rovanperä poprvé ve Finské rallye, byl v rámci kategorie WRC 2 nejrychlejší na 16 rychlostních zkouškách z celkových 23. Potíže se zavěšením jej ale nakonec stály možné vítězství. Tento rok si to však chce aktuálně vedoucí muž kategorie WRC 2 Pro vynahradit. „Miluji tyto rychlé a hladké šotolinové trati v mé rodné zemi. Před soutěží jsme úspěšně absolvovali testy a náš vůz funguje skvěle. Mám v něj důvěru, a to je na těchto fantastických tratích velmi důležité,“ vysvětluje Rovanperä.

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek řekl: „Víme, že Kalle i Eerik jsou velmi rychlí. Nyní ale musí před domácím finským publikem ukázat také svoji chladnou hlavu a rozvahu. Doufám, že se jim podaří přivézt body, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali v rámci kategorie WRC 2 Pro do vedení v hodnocení výrobců.“

Francouzská posádka Pierre-Louis Loubet a Vincent Landais, startuje s privátně nasazeným vozem Fabia R5. V Portugalsku a v Itálii na Sardinii na šotolinových tratích ukázala v rámci kategorie WRC 2 působivou rychlost. S dobrým výsledkem na Finské rallye se může posunout do čela kategorie WRC 2.

Dva týdny před Finskou rallye si šéf týmu Eerika Pietarinena Toni Gardemeister převzal v Mladé Boleslavi první zákaznický vůz Škoda Fabia R5 evo. Právě ve Finsku s ním Pietarinen poprvé pojede. „Moc dobře si pamatuji na své loňské zdejší vítězství a nyní se již nemohu dočkat na svezení s novou generací vozu Škoda Fabia R5 evo,“ řekl s nadšením mladý finský jezdec před nadcházejícím devátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.

Věděli jste, že…

Místní rally se zde poprvé konala v roce 1951 pod jménem „Jyväskilän Suurajot“?

Mezi roky 1959 a 1996 se jmenovala „Rallye tisíce jezer“, poté dostala jméno Finská rallye (Rally Finland) a dnes má před jménem ještě jméno hlavního sponzora, olejářské společnosti Neste?

V roce 1973 byla „Rally tisíce jezer“ přidána do tehdy nového mistrovství světa?

Nejdelší skok zde zaznamenal v roce 1975 tehdejší rallyekrosový jezdec Jusso Kynsiletho, jedoucí s legendárním britským motoristickým novinářem Martinem Holmesem na sedadle navigátora? Měřil 72 metrů, ale bohužel v místě dopadu již nebyla silnice, a tak se čtyřikrát převrátili přes střechu.

Závěrečná, jedenáct kilometrů dlouhá Power Stage „Ruuhimäki“ bude podle slov organizátorů zakončena letem do cíle po takzvaném „monster“ skoku?

Finští piloti zvítězili na domácích tratích v 55 případech z celkem 68 uskutečněných ročníků?

Program Finské rallye

Čtvrtek – 18.00 RZ1 (2,31 km)

Pátek – 7.18 RZ2 (19,34 km); 8.21 RZ3 (20,04 km); 9.24 RZ4 (12,28 km); 10.16 RZ5 (12,33 km); 11.39 RZ6 (7,80 km), 14.24 RZ7 (20,04 km); 15.27 RZ8 (12,28 km); 16.19 RZ9 (12,33 km); 17.42 RZ10 (7,80 km); 19.00 RZ11 (2,31 km).

Sobota – 7.08 RZ12 (14,42 km); 8.10 RZ13 (22,87 km); 9.08 RZ14 (18,70 km); 10.34 RZ15 (10,50 km); 14.08 RZ16 (14,42 km); 15.10 RZ17 (22,87 km); 16.08 RZ18 (18,70 km); 17.34 RZ19 (10,50 km).

Neděle – 7.38 RZ20 (11,75 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,75 km); 12.18 RZ23 (11,12 km) – Power Stage.

Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 rallye)

Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 150; 2. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 146; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 143; 4. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 78; 5. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 62; 6. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 60; 7. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 56; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 52; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 10. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 14; 13. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 14. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 17. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 19. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 20. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 21. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 22. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 23. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 24. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 25. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 26. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 27. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 242; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 198; 3. Citroën Total WRT 170; 4. M-Sport Ford WRT 152.

Vedení v soutěži: Tänak 67; Ogier 27; Neuville 17; Evans 8, Sordó 7; Meeke 5; Suninen 5; Latvala 3; Mikkelsen 3.

Vyhrané RZ: Tänak 45, Neuville 21, Ogier 19; Meeke 11, Mikkelsen 11; Latvala 8; Evans 7; Loeb 6; Suninen 6; Sordó 5, Lappi 1; Huttunen 1.