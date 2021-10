Finská rallye po 1. etapě: Breen má nakročeno k první výhře

Obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) je zatím na sedmém místě. Dva čeští zástupci Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) a Martin Vlček (Hyundai i20 R5) jsou aktuálně ve třetí desítce průběžného pořadí.

Katsuta měl velké štěstí

Po úvodní páteční „show-stage“ v ulicích poblíž centra rallye v Jyväskylä, se odjelo dalších pět rychlostních zkoušek. Vstupních šest erzet měřilo celkem 89,42 kilometrů. První erzetu vyhrál junior Toyoty Takamoto Katsuta, ale hned na dalším měřeném úseku měl hodně namále v rychlé levé zatáčce.

„Uprostřed cesty byla nějaká boule, která nás nakopla a poslala do příkopu. Naštěstí jsme nic netrefili,“ říkal jezdec v cíli zkoušky, na které ztratil 20,5 sekundy. Měl zjevně velké štěstí, že vzhledem ke sklonu silnice zadní kolo jeho yarisu „nezakoplo“ o hranu příkopu, ale jen sklouzlo. Takže místo havárie z toho byly „jen“ regulérní hodiny pouze s časovými následky. „Chtěl jsem více tlačit, ale takový je bohužel život,“ řekl v cíli dne Katsuta, který je v průběžném pořadí soutěže zatím na osmé příčce.

Čistič Ogier ztrácel

Od druhé rychlostní zkoušky se vytvořilo na prvních sedmi místech zajímavé pořadí. Vedl Ott Tänak týmovým kolegou Craigem Breenem. Za nimi bojovala trojice s vozy Toyota Yaris WRC, které řídili Finové Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi a Velšan Elfyn Evans. Mimochodem pro Rovanperu byl začátek soutěže slavnostní, neboť v první den domácí rallye slavil jedenadvacáté narozeniny. Šestá a sedmá pozice patřila Belgičanu Thierrymu Neuvillovi (Hyundai i20 Coupé WRC) a obhájci titulu Francouzi Sebastienu Ogierovi (Toyota Yaris WRC). Posledně jmenovaný měl tu nevýhodu, že jako lídr seriálu musel startovat úvodní den jako první a čistit tak stopu svým soupeřům. Odskákal to zatím sedmým místem s mankem 33,6 sekundy na vedoucího Breena. „První den se nám moc nepovedl. Dělali jsme co všechno jen šlo, ale bohužel nám chyběla rychlost,“ zhodnotil Ogier začátek soutěže.

Užíval si západ slunce

Jedenatřicetiletý Craig Breen se v továrním týmu Hyundai dělí o třetí sedačku se Španělem Dani Sordem. Letos se objevil na startu popáté a poslední dvě vystoupení v Estonsku a Belgii proměnil ve druhá místa. Ve Finsku jezdil od druhé erzety na druhém místě, ale v poslední pátečním měřením testu předstihl Tänaka. „Často jsem dostával dotaz, jaké musí být Finsko v noci. Je to neuvěřitelné, neskutečně moc jsem si užíval krvavý západ slunce. Jenom moje světla na autě nebyla úplně stoprocentní. Kromě toho nás ještě ve čtvrté zkoušce potrápil uvolněný difuzor, ale to se nám povedlo opravit,“ řekl Breen. Zatím má odjeto 67 podniků v MS, ale ještě nikdy nedokázal zvítězit. Ve Finsku má zatím slibně nakročeno.

Ve tmě nechtěli riskovat

Závěr pátečního programu se odehrával již ve tmě a jezdci se ve svých komentářích shodovali, že pod světelnou rampou reflektorů na přední kapotě svých vozů nechtěli udělat chybu. Druhý Tänak byl v cíli dne klidný, navzdory ztráty první pozice. „Překvapivě jsme stále v souboji s toyotami, což mě těší. V sobotu nás však čeká hodně dlouhý den,“ prohlásil. Estonec se postaral o nevyšší průměr dosažený na pátečních erzetách. RZ4 dlouhou 12,31 kilometru totiž vyhrál s neskutečným rychlostním průměrem 131,9 km/h! Tänak ve své poznámce narážel na skutečnost, že v sobotu je na programu devět měřených úseků v celkové délce 151,95 kilometrů. Soutěž slibuje napínavou podívanou o to víc, že prvního až pátého v průběžném pořadí dělí pouhých 7,9 sekundy!

Tak, jak začaly den, tak ho tři toyoty dokončily na třetím až pátém místě. Pomyslná bronzová pozice zatím aktuálně patří Evansovi. „Opravdu jsem si to užil, ale nebylo to jednoduché. Trochu se objevovaly problémy s přilnavostí. Bylo snadné ztratit stopu, ale pak bylo složité se do ní zase vrátit. Na některých místech tratě jsme možná mohli riskovat ještě více, ale v takové chvíli je těžké najít rovnováhu. Na poslední erzetě bylo nutné si hlídat především kraje silnice, které byly špatně vidět,“ komentoval situaci Velšan.

Jen o šest desetin sekundy za ním je Esapekka Lappi pro kterého je to čtvrtý letošní start v šampionátu, ovšem poprvé se speciálem WRC. „Stopy, které nechávali soupeři přede mnou byly šílené. Všichni totiž strašně katovali (zkracovali) zatáčky. Neměli jsme to v rozpise a trochu tak ztráceli. V poslední zkoušce jsme ve tmě dělali, co šlo a celkově to byl pro nás dobrý den,“ řekl Lappi v cíli.

Pátá příčka zatím patří pátečnímu oslavenci Kalle Rovanperovi. „Úroveň přilnavosti byla celý den obtížná a navíc naše nastavení nebylo při prvních průjezdech zkouškami ideální. Je to moje chyba z testování a během dne nebylo snadné to upravit. Nešlo jet rychleji, protože já byl na svém limitu. Nemůžete udělat víc, když je někdo mnohem rychlejší. Za téhle situace bylo rozumné v pátek večer za tmy neriskovat,“ uvedl čerstvě jedenadvacetiletý mladík.

Průběžné pořadí (po 6 z 19 RZ):

1. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 43,51,3; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +2,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +6,1; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +6,7; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +7,9; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +31,3; 7. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +33,6; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota Yaris WRC) +46,9; 9. Greensmith, Patterson (Brit., Irl./Ford Fiesta WRC) +1:20,6; 10. Formaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:48,9; 11. Suninen, Markkula (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +3:02,8; 12. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:10,2; 13. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +3:11,0; 14. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +3:16,5; 15. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:27,3; 16. Solberg, Drew (Švéd., Brit./Hyundai I20 N Rally2) +3:37,2; 17. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +3:38,1; 18. Asunmaa, Salminen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:39,7; 19. Peitarinen, Linnaketo/Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +3:45,4; 20. Lopez, Odriozola (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:07,9; … 26. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +6:37,7; 28. Vlček, Jugasová (ČR/Hyundai i20 R5) +10:22,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Sobota (2. 10.) – 7.16 RZ7 (18,17 km), 8.14 RZ8 (22,61 km), 9.38 RZ9 (13,49 km), 10.28 RZ10 (20,55 km), 14.16 RZ11 (18,17 km), 15.14 RZ12 (22,61 km), 16.38 RZ13 (13,49 km), 17.28 RZ14 (20,55 km), 19.00 RZ15 (2,31 km).

Neděle (3. 10.) – 7.35 RZ16 (11,75 km), 8.38 RZ17 (11,12 km), 10.01 RZ18 (11,75 km), 12.18 RZ19 (11,12 km).