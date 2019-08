Finská rallye po 2. dnu: Vládu převzal Tänak

V sobotní etapě severské soutěže bylo na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 133 kilometrů. Dramatický průběh pátečních dne nastavil vysokou laťku, kterou dokázaly posádky udržet. Celý den se bylo na co dívat.

Je radost, když to funguje

Vyrovnaný souboj o desetiny sekundy na špici vydržel do čtrnácté rychlostní zkoušky. Před ní byli první tři jezdci srovnáni v rozpětí pouhých 0,6 sekundy. „Auto je fenomenální,“ jásal Brit Kris Meeke po třinácté zkoušce. Ke své smůle však následně svému vozu fatálně ublížil. Na RZ14 vylomil levé zadní kolo svého vozu Toyota Yaris WRC a musel se definitivně rozloučit s šancemi na vítězství.

Situace na špičce průběžného pořadí tak dostala nový rozměr. Tänak, který byl po pátku na čtvrtém místě, se na začátku soboty vyhoupl na první místo. Během dne vyhrál tři rychlostní zkoušky, ale jeho převaha 16,4 sekundy není nijak závratná, avšak Estoncovo sebevědomí je vysoké. „Bylo to místy hodně rozbité, tak jsme nejeli naplno, abychom nepoškodili auto. Máme nějaký náskok a je radost, když všechno funguje, jak má. Pro nás to byl hodně dobrý den. Jenom mě mrzí výpadek Krise Meeka. Možná tak ztratíme nějaké body do hodnocení týmů,“ komentoval Tänak sobotní den.

Mladík pořád bije šampiona

Fin Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) neprožívá letos ve své premiérové sezoně u francouzského týmu příliš oslnivé období. Byl sice druhý na Švédské rallye, ale jinak jeho výsledky i havárie (například na Sardinii) budily spíše rozpaky. Soutěž v zemi, kde se narodil, mu však zjevně svědčí. V roce 2017 zde totiž vyhrál svůj první podnik mistrovství světa (tehdy Toyota Yaris WRC). Letos jede zatím skvěle a doslova válcuje týmového kolegu, kterým není nikdo jiný, než šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie.

V pátek byl Lappi z deseti erzet osmkrát rychlejší, v sobotu z osmi sedmkrát. Jeho odstup 16,4 sekundy na vedoucího Tänaka je manko, které lze poslední den smazat. „Začátek dne nebyl ideální, protože místy jsem se po ránu asi necítil být dost odvážný. Místy bylo dost kamenů a já se jim snažil vyhýbat. Na dalších erzetách se mi povedlo zničit gumy, ale koho to zajímá, když je člověk rychlý. Odpoledne se mi dařilo jezdit lepší časy, než jsem sám od sebe čekal,“ uvedl Lappi.

Za ním jede třetí jeho krajan Jari-Matti Latvala, který vyhrál první den čtyři měřené testy a v soutěži vedl. „V jedné pravé zatáčce jsem byl moc rychlý a trefil velký kámen,“ popisoval Fin situaci z RZ14, ve které odstoupil jeho týmový kolega Kris Meeke. A právě tento výpadek ovlivnil Finovu taktiku v dalším průběhu soboty. „Esapekka jede hodně dobře, klobouk dolů. V poledním servisu jsem pochopil, že důležité bude dojet do cíle a s tím šel dolů i můj výkon. Bylo nutné mírnit moje nadšení a více myslet na to, abychom jako tým vytěžili co nejvíce bodů,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý Latvala.

Breen má velkou motivaci

Za sebou má Latvala trojici, která svádí sekundové boje o čtvrté až šesté místo. V obklíčení hyundaiů Nora Andrease Mikkelsena a irského pilota Craiga Breena bojuje obhájce titulu Francouz Ogier s citroënem. Souboj je to zatím vyrovnaný: 4. Mikkelsen, 5. Ogier, 6. Breen – a všechny dělí pouhých 8,6 sekundy. Takový nepatrný rozdíl nabízí zajímavou zápletku pro poslední den soutěže. „Nečekal jsem, že to bude takhle rozbité, ale nemůžu slevit, když vidím, jak do toho soupeři šlapou,“ prohlásil Breen.

Pro devětadvacetiletého irského závodníka je finský podnik srdeční záležitostí. V roce 2016 zde dojel třetí (Citroën DS3 WRC), což byly jeho první stupně vítězů v mistrovství světa. V cíli tehdy místo slov radostí, dojetím plakal. Vzpomněl si totiž na svého navigátora Garetha Robertse, který zahynul vedle něj při náraze do svodidel na Rallye Targa Florio 2012. Breen má tedy obzvláštní motivaci bojovat o dobrý výsledek. Navíc, jede letos poprvé v mistrovství světa (Hyundai20 Coupé WRC) a možná o budoucí angažmá.

Mladá finská hvězda září

Skvěle se před domácími fanoušky předvádí největší rallyeový talent současnosti Kalle Rovanperä. Tovární jezdec českého týmu Škoda Motorsport vede hodnocení kategorie WRC Pro 2. Ovšem o jeho schopnostech vypovídá jiný fakt. Z dvou desítek vozů třídy RC2 byl v pátek v osmi z deseti rychlostních zkoušek nejrychlejší a v sobotu pětkrát z osmi.

Jeho bilance se soupeři s vozy stejné úrovně tak jednoznačně vypovídá ve prospěch osmnáctiletého Fina. „Na začátku soboty to hodně klouzalo. Přestože jsem nemusel tolik tlačit, bylo dobré dávat si pozor, aby se nestala zbytečná chyba. Navíc trať byla dopoledne hodně rozbitá. Ve druhé půlce soboty už to šlo všechno jedním slovem úžasně. Rychlostní zkoušky byly krásné, auto skvěle fungovalo a já si po všech stránkách užíval tenhle krásný sport, který se jmenuje rallye,“ vyprávěl Kalle Rovanperä nadšeně do novinářských mikrofonů.

Průběžné pořadí Finské rallye (po 19 z 23 RZ): 1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 2:08:49,4; 2. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +16,4; 3. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +28,8; 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +50,5; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +53,1; 6. Breen, Nagle (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +59,1; 7. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:19,3; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:05,3; 9. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:09,7; 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +6:33,5 (1. v kategorii WRC 2 Pro); 11. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +9:01,4; 12. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +9:13,5; 13. Camilli, Veillas (Fr./Ford Fiesta R5 MK2) +10:47,7; 14. Kristofferson, Skajermoen (Nor./Volksvagen Polo GTI R5) +11:04,6; 15. Loubet, Landais (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +15:21,4; 16. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5 evo) +18:50,1.

Výsledky jsou neoficiální

Zbývající program Finské rallye

Neděle – 7.38 RZ20 (11,75 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,75 km); 12.18 RZ23 (11,12 km) – Power Stage.