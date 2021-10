Finská rallye po 2. etapě: Evans předvedl koncert, Prokop i Vlček se lepší

V soutěži nadále pokračují oba čeští zástupci Martin Prokop (Ford Fiesta R5) a Martin Vlček (Hyundai i20 R5). Sobota bývá na podnicích mistrovství světa tradičně nejdelší a platilo to i ve Finsku. Na programu bylo celkem devět měřených testů v celkové délce 152 kilometrů.

Evans nepůjde přes limit

Skvěle se předvedl jezdec továrního týmu Elfyn Evans, který v průběhu dne vyhrál pět rychlostních zkoušek, z toho dopoledne všechny čtyři. Sobotu začínal jako třetí za hyundaii, ale po osmé erzetě vystřelil rovnou na první místo. „Byl to docela dobrý den. Opravdu jsem si to užil. Skvělý boj, ale v neděli náš čeká ještě evidentně dlouhá cesta, ale budeme to brát postupně, erzetu po erzetě. Celkově to bylo určitě lepší než v pátek,“ shrnul Evans své dojmy, ale pak se více rozpovídal: „Nebylo to všude dokonalé, mohlo to být ještě lepší. Auto místy nesedělo tak, jak bych chtěl a na několika místech se chovalo hodně neklidně. Zejména v zadní části, to jsem měl obavu v místech, kde bylo plno kamení. Myslím, že nám pomohla změna nastavení. Vyplatilo se, že jsme při testování šli jinou cestou než moji týmoví kolegové.“

Evans hájí zatím pozici lídra s náskokem 9,1 sekundy před Tänakem, který byl nejrychlejší ve třech erzetách. „Byla to hodně pěkná a řekl bych vysokorychlostní etapa. Přilnavost byla celý den dobrá a auto se dobře řídilo. Celkově šlo o dobrou zábavu, a když se podívám na výsledky, tak vidím, že Elfyn také dost tlačí. Dostali jsme se během dne na můj limit a v tomhle tempu budeme pokračovat i poslední den. Přes hranu svých možností určitě nepůjdu,“ prohlásil Tänak. Estonec byl, stejně jako první den, jezdec s nejvyšším rychlostním průměrem na erzetě. Estonec vyhrál zkoušku 22,61 kilometrů dlouhou tempem 131,9 km/h!

Kluci jedou kladivo

Irský pilot Craig Breen po prvním dnu vedl, ale druhý den nevyhrál ani jeden měřený úsek. Z devíti erzet byl sedmkrát mezi nejrychlejšími třemi, ale ani to nestačilo, aby udržel svou pozici. „Dopoledne jsem neměl dobrý rytmus, odpoledne už to bylo lepší. Mám však pocit, že s kluky vpředu nedokážu bojovat. Elffyn i Ott jedou obrovské tempo, to je jako kladivo. Je to pro mě trochu zklamání, ale musíme být realističtí,“ komentoval Breen svou situaci. Na lídra Evanse ztrácí 19,5 sekundy, ale na čtvrtého Esapekku Lappiho má naopak k dobru 25 sekund.

Toyota má sice lídra soutěže, ale šéf stáje Jari Matti Latvala může být ze soboty rozpačitý. Tým totiž přišel o dva vozy. Na osmé zkoušce se dostal mimo trať Japonec Takamoto Katsuta. V desáté zkoušce krotil Kalle Rovanperä sotva sto metrů před cílem erzety smyk, ale neustál situaci. Čelně trefil hromadu štěrku a zdemoloval předek svého yarisu. V soutěži nebude pokračovat, protože podle dostupných informací si hodně bolestivě narazil záda. Čtrnáctá zkouška byla poslední pro Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC), který zastavil na trati s poškozeným vozem.

Osmnáctý je v průběžném pořadí Martin Prokop. „Rychlost, která se tady jede, je neskutečná. Sebemenší zpomalení, špatné zařazení nebo větší smyk a z toho pramení velké časové odstupy. Závodit s kluky, kteří jedou „první ligu“ nemá cenu. Auto je perfektně nastavené, Myšák Ernst funguje špičkově, takže jsme zkusili porychlit. Docela to šlo. Každopádně to je velká zábava,“ řekl Prokop. Druhý Čech Martin Vlček, pro něhož je start ve Finsku debut v mistrovství světa, figuruje zatím na skvělém čtyřiadvacátém místě,

Průběžné pořadí (po 15 z 19 RZ):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 1:57:46,7; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +9,1; 3. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +19,5; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +44,8; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +1:23,7; 6. Greensmith, Patterson (Brit., Irl./Ford Fiesta WRC) +4:16,9; 7. Formaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC) +5:31,5; 8. Suninen, Markkula (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +8:21,4; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +8:29,4; 10. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:55,8; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +9:56,6; 12. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:56,6; 13. Peitarinen, Linnaketo/Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +10:05,0; 14. Asunmaa, Salminen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:21,6; 15. Joona, Korhonen (Fin./Škoda Fabia R5) +13:33,1; 16. Lopez, Odriozola (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:53,1; 17. Tahko, Soininen (Fin./Hyndai i20 R5) +16:08,2; 18. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +17:13,9; 19. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +17:42,5; 20. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +20:47,7; … 24. Vlček, Jugasová (ČR/Hyundai i20 R5) +27:36,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Neděle (3. 10.) – 7.35 RZ16 (11,75 km), 8.38 RZ17 (11,12 km), 10.01 RZ18 (11,75 km), 12.18 RZ19 (11,12 km).