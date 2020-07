Ford Bronco Sport: Civilnější sourozenec legendy má čím překvapit

Dlouho očekávaný návrat Fordu Bronco přinesl několik zásadních novinek, včetně rozšíření modelové rodiny o civilnějšího zástupce s označením Sport. Pokud tedy tradiční Bronco představuje hlavní konkurenci pro Jeep Wrangler, pak by se dal model Bronco Sport označit za konkurenta pro Jeep Cherokee nebo Compass.

Civilnější Bronco Sport už není postaveno na tradiční rámové konstrukci, ale dostalo samonosnou karoserii, kterou částečně sdílí s crossoverem Escape. Výsledkem by tak měly být výrazně lepší jízdní vlastnosti na silnicích, ovšem s příslibem slušných schopností i v terénu.

Kvůli tomu musela být platforma C2 modelu Escape dodatečně upravena, což kromě jiného znamenalo zkrácení převisů, zkrácení rozvoru na 2.670 mm a úpravu podvozku. Bronco Sport je tak ve výsledku 4.387 mm dlouhé, 2.088 mm široké a jeho výška se v závislosti na výbavě a velikosti pneumatik pohybuje od 1.783 po 1.890 mm.

Podvozek spoléhá na nezávislé zavěšení vpředu i vzadu, kvůli očekávaným výletům do náročnějšího terénu však byly jeho komponenty u některých modelů pro jistotu zesíleny. Bronco Sport First Edition a Badlands navíc může být vybaveno silnějšími zadními tlumiči, měkčími pružinami a stabilizátorem pro měkčí jízdu a lepší rozsah pohybu kol.

Terénní schopnosti vozu bude do velké míry určovat jeho výbava a velikost obutých pneumatik. Nižší výbavové stupně jako Base, Big Bend a Outer Banks by měly nabídnout světlou výšku cca 198 mm, ve verzi First Edition a Badlands s terénními pneumatikami o průměru až 29 palců však vzroste až na 224 mm.

Nájezdový, přejezdový a sjezdový úhel pak v nejvyšších výbavách dosahuje hodnot 30,4, 20,4 a 33,1 stupňů. Brodivost standardních modelů by se měla pohybovat okolo 450 mm, Badlands a First Edition ovšem nabídnou až 599 mm. A pokud by natekla voda dovnitř, dá se vypustit špunty v podlaze.

Bronco Sport bude standardně osazeno stálým pohonem všech kol, který by měl svými schopnostmi překonávat většinu konkurentů v segmentu. K tomu by mu měla pomáhat nejen pestrá paleta elektronických asistentů, ale také speciální zadní náprava, dostupná u vybraných modelů, která dokáže díky systému dvou spojek poslat 100 % výkonu na jedno z kol, čímž de facto simuluje uzávěrku zadního diferenciálu.

Pod kapotou budou uloženy (možná jen prozatím) pouze dvě pohonné jednotky. Základ bude představovat 1.5 litrový tříválec EcoBoost o výkonu 135 kW (184 k) s točivým momentem 257 N.m, výkonnější alternativou je pak 2.0 litrový čtyřválec EcoBoost o výkonu cca 183 kW (248 k) s točivým momentem 372 N.m.

Obě motorizace budou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou, které nechybí redukční převod s poměrem 18:1 určený pro pomalé zdolávání náročného terénu. I tentokrát se v interiéru objevuje volič jízdních režimů G.O.A.T s režimy Normal, Eco, Sport, Slippery a Sand, který je u modelů First Edition a Badlands rozšířen o režimy Mud/Ruts a Rock Crawl. Třešničkou na dortu je pak systém Trail Control, který dokáže pomocí ovládání plynu a brzd udržet rychlost do 32 km/h při jízdě vpřed a do 10 km/h při couvání, zatímco se řidič může soustředit na řízení.

Za designem modelu Bronco Sport a tradičního Bronca stojí stejná osoba, což vysvětluje řadu stejných, či minimálně hodně podobných, charakteristických prvků. Od hranatější siluety, přes zakryté kulaté světlomety s podobnou mřížkou chladiče, černé plastové lemování podběhů a prahů, atd..

Jedním z výrazných prvků exteriéru Bronca Sport je také zvednutá zadní část střechy, což je ovšem prvek ryze praktický. Cestujícím na zadních sedadlech by měl totiž dopřát více místa nad hlavou a současně by měl vytvořit více prostoru v kufru, do kterého se lze dostat i pouhým vyklopením skla pátých dveří.

Zavazadlový prostor navíc může být vybaven i výsuvným stolkem, který může posloužit jako pracovní plocha. Nechybí možnost připlatit si za odolné gumové koberce a měnič napětí s výkonem až 400 wattů, který dovolí napájet i náročnější vybavení všude na cestách. Samotné víko kufru je pak vybaveno integrovanými otvírákem lahví a LED svítilnami, které mohou nasvítit prostor až 12 metrů čtverečních.

Kabina Bronca Sport působí výrazně civilizovanějším a běžnějším dojmem, než u plnotučného Bronca. V kapličce přístrojů můžeme vidět plně digitální přístrojový štít, který doplňuje 8 palcová dotyková obrazovka infotainment SYNC 3 umístěná na vrchu palubní desky. Systém přitom nespoléhá pouze na dotekové ovládání, ale nabízí i několik tradičních tlačítek ve spodní části.

Sedadla by měla nabídnout čalounění odolné vůči vodě i znečištění, zipem uzavíratelné kapsy na zadní straně a vázací systém MOLLE. Pod zadní lavicí je pak ukryt úložný prostor ve stylu pick-upu Ford F-150.

Po technologické stránce by vozu opět neměl chybět kamerový systém s pokrytí 360° okolí, bezpečnostní asistenční systém Ford Co-Pilot 360, systém hlídání slepých úhlů nebo hlídání jízdy v pruzích. V příplatkové či vyšší výbavě by se měl objevit i adaptivní tempomat nebo audio-systém Bang & Olufsen s 10 reproduktory.

Nový Ford Bronco Sport by měl k prvním dealerům automobilky dorazit již před koncem tohoto roku a jeho cena by měla startovat od 28.155 dolarů (cca 661.700 Kč). Již v současnosti ale zákazníci mohou skládat zálohu 100 dolarů (cca 2.350 Kč).