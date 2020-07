Nový Ford Bronco konečně odhalen: Legenda se vrátila v neskutečné formě

Jedno z nejikoničtějších SUV americké historie se tradičně vrátilo jako dvoudveřový model, vůbec poprvé v historii však nabídku rozšířila i čtyřdveřová verze. Zajímavou novinkou je také menší a civilnější model Bronco Sport, u kterého se předpokládá trávení více času na silnicích. O tom ale až někdy jindy.

Nás především zajímá návrat klasického Fordu Bronco, jehož vývoj probíhal především s ohledem na funkčnost. Automobilka kvůli tomu prý dokonce roky tiše sledovala internetová fóra, aby zjistila, co vlastně zákazníci od nového Bronca chtějí. Cílem zkrátka bylo zajistit, že nové Bronco bude nezpochybnitelným leaderem v segmentu odolných a schopných terénních užitkových vozů.

Kromě technické sofistikovanosti ovšem automobilka nezapomněla ani na propracovaný design, který v sobě kombinuje praktičnost, stylovost a odkaz na slavnou historii. Stačí se jen podívat na kulaté světlomety, mezi nimiž může mít zákazník nespočet moderních i retro-inspirovaných mřížek chladiče.

Nad světlomety pak můžeme vidět drobné černé linky, které mají překvapivě bohaté využití. Řidič díky nim takřka neustále ví, kde je roh jeho automobilu. Při převozu přesahujícího nákladu na střeše je navíc možné tyto linky využít pro uvázání nákladu. A třetím využitím je funkční držák pro umístění akční GoPro kamery.

Karoserie ale není pouze stylová či praktická. Je také vysoce modulární. Zákazníci si mohou vybrat různé nárazníky, včetně pevnostních nebo s ukrytým navijákem, a různé typy bezrámových dveří, které se dají snadno demontovat a naložit do speciálních vaků v úložném prostoru. Snadno demontovatelná by měla být i střecha, která je rozdělena do několika panelů.

Pokud si teď ale říkáte, že ve Fordu prostě jen opisovali od Wrangleru, pak se pletete. Ford se možná inspiroval, samotné technické řešení je však unikátní a v mnoha případech propracovanější. Například zpětná zrcátka nejsou umístěna na dveřích, ale na rám čelního skla, což neomezuje praktické využití Bronca na silnici bez dveří.

Demontovatelná střecha se zdá být rozdělena do několika menších segmentů, se kterými by mohla být lečí manipulace, než s hardtopem u Jeepu Wrangler. Jak je navíc z fotografií patrné, boční rámy vozu nespojuje žádná příčka, díky čemuž by měla mít posádka zážitek jako z jízdy v kabrioletu.

A teď zpátky k technice. Základem vozu se stal tradiční pevný ocelový rám, který bude Bronco sdílet s příští generací modelu Ford Ranger. Přední náprava je nezávislá, vzadu Ford vsadil na pevnou nápravu s pětiprvkovým zavěšením. Tím se Bronco odlišuje od Jeepu Wrangler, který má tuhé nápravy vpředu i vzadu. Ford ovšem vsadil na toto řešení kvůli lepší ovladatelnosti při vyšších rychlostech v terénu – z Bronca tak zřejmě roste malý Raptor. Obě nápravy jsou odpruženy tradičně tlumiči s pružinami.

Solidní technický základ navíc Broncu propůjčil jedny z nejlepších předpokladů pro jízdu ve skutečně náročném terénu. V kombinaci s 35 palcovými terénními pneumatikami, které Bronco poprvé nabídne rovnou z výroby a to pro všechny výbavové verze, totiž vůz slibuje světlou výšku až 294 mm a brodivost až 851 mm, což jsou nejlepší hodnoty v segmentu.

Dvoudveřový i čtyřdveřový model se navíc mohou pochlubit úctyhodným nájezdovým úhlem až 43,2 stupně. Dvoudveřový model pak zvládne přejezdový úhel 21,1 stupně a odjezdový úhel 37,2 stupně, zatímco u čtyřdveřového modelu hodnoty klesly na 20 stupňů u přejezdového úhlu a 37 stupňů u odjezdového úhlu.

Automobilka prozatím odhalila pouze dvojici motorů, které by však měly bezpochyby zajistit víc než dostatečný výkon pro rychlý pohyb na silnici i v terénu. Slabším je 2.3 litrový čtyřválcový EcoBoost o výkonu 270 koní s točivým momentem 420 N.m, silnějším pak 2.7 litrová V6 o výkonu cca 310 koní s točivým momentem 542 N.m.

Slabší motorizaci bude možné kombinovat s novou sedmistupňovou převodovkou, která je spíše šestistupňová s jednou speciální rychlostí pro šplhání v terénu. Takzvaný „crawler gear“ má působivý převodový poměr 94,75:1, díky čemuž se vůz dokáže pohybovat neskutečně pomalu a výrazně tak řidiči usnadní manévrování v náročném terénu.

Šestiválec pak bude možné kombinovat pouze s desetistupňovým automatem, který je dostupný i pro slabší čtyřválec. Pro milovníky jízdy v terénu však bude zřejmě lepší manuál, neboť automatická převodovka nabídne díky dvourychlostní rozvodovce redukční převodový poměr pouze 67,8:1. I tak se ovšem mezi terénními vozy jedná o velmi působivé číslo.

Bronco je navíc pro jízdu v terénu vybaveno i speciálním voličem jízdních režimů G.O.A.T., což je zkratka pro „Go Over Any Terrain“. Elektronika tak dokáže uzpůsobit chování pohonné jednotky pro dosahování co nejlepších výsledků. K dispozici bude celkem sedm režimů, mezi kterými nechybí Baja, Slippery and Sand, Mud/Ruts nebo Rock Crawl. K dispozici je také režim Trail Control, který udržuje rychlost až do 32 km/h, kontroluje brzdy i akcelerátor a řidič se tak může plně soustředit pouze na řízení.

Stejně jako Wrangler, i Bronco nabídne elektronickou uzávěrku obou nápravových diferenciálů a možnost rychlého odpojení předního stabilizátoru pro větší rozsah pohybu předních kol. Na rozdíl od Wrangleru ovšem Bronco slibuje možnost připojit stabilizátor zpět prakticky za všech okolností, díky čemuž by měl mít řidič možnost kdykoliv přejít na jízdu terénem vysokou rychlostí a s perfektní ovladatelností. Pro Ford bylo evidentně hodně důležité držet se jízdního stylu během závodů Baja.

Třešničkou na dortu jsou pak technologičtí pomocníci. Například Trail Turn Assist by měl řidiči nabídnout ještě menší poloměr otáčení díky schopnosti přibrzdit vnitřní kola a přenosem většího množství výkonu na kola vnější. Nechybí 360° pokrytí okolí vozu kamerami, speciální offroadové mapy NeoTreks, AccuTerra Maps nebo průvodce terénními cestami FunTreks.

Mapové podklady, obraz z kamer a další technologické vymoženosti se zobrazují/dají ovládat přes infotainment Ford SYNC4, který je v základních modelech vybaven displejem o úhlopříčce 8.4 palce. Ve vyšších výbavách je vůz vybaven displejem o úhlopříčce dokonce až 12 palců.

Stylový interiér se pak může pochlubit vysokým ohledem na praktičnost. Různé výbavy, kterých bude celkem sedm, přinesou například různé čalounění sedadel, která mohou být vpředu elektricky nastavitelná až v deseti směrech. Interiér je navíc voděodolný a pogumovaná podlaha je vybavena výpustními šrouby, které umožní čištění vozu jednoduchým vypláchnutím vodou z hadice.

Designéři se navíc zaměřili na různé drobnosti. Například na palubní desce je umístěna speciální kolejnička, která může být využita pro uchycení držáku mobilu nebo akčních kamer. Přední sedadla jsou zezadu vybavena vazbou MOLLE, která umožňuje snadné uchycení různých drobností, kapes, atd. Skvělou drobností jsou ovšem i upravitelná madla pro snadnější nastupování a vystupování v momentě, kdy je vůz nakloněn.

Nové Bronco bude dostupné v celkem sedmi výbavových stupních: Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands a v limitované First Edition, která bude omezena na 3.500 kusů. Díky možnosti vybírat až z 200 různých doplňků přitom bude možné si nové Bronco téměř dokonale přizpůsobit vlastnímu vkusu.

Ford bohužel prozatím nezveřejnil kompletní ceník, základní dvoudveřové Bronco s čtyřválcovým motorem EcoBoost by ovšem mělo startovat na částce 29.995 dolarů, tedy cca 705.300 korun. Výroba by měla být zahájena začátkem příštího roku a první zákazníci se svých vozů dočkají na jaře 2021. Rezervace vozů jsou však otevřeny již nyní a zákazníky přijdou na 100 dolarů (cca 2400 Kč).