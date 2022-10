Ford Grand Tourneo Connect Active 2.0 EcoBlue – Užitkové MPV

Předchozí Design, interiér Motor,jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Stávající generace Fordu Tourneo Connect se představila zhruba před rokem, konkrétně v polovině loňského října. Není žádným tajemstvím, že automobilka Ford aktuálně spolupracuje na vývoji užitkových vozů se značkou Volkswagen, takže Tourneo Connect spřízněnost s modelem Caddy nezapírá. Rozdíly se ale samozřejmě najdou.

Zvnějšku se oba sourozenci nejvíce liší řešením přídě, přičemž zdařilejší předek má podle mě Tourneo Connect. Působí přátelštěji a modrý metalický lak Boundless (14.520 Kč) také není na škodu, stejně jako 17palcová slitinová kola Active (na přání jsou i 18palcová). Název kol pak přímo odkazuje na testovaný výbavový stupeň.

Prostorný dlouhán

Tourneo Connect je na českém trhu dostupné ve dvojici výbav – Titanium a Active. Výbava Active se ale neliší jen velikostí disků kol (Titanium má 16palcové) – jde o dobrodružněji pojaté provedení vozu, které poznáme podle specificky řešené čelní masky, spodních ochranných krytů předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakovaných spodních částí nárazníků, nástavců blatníků a spodních lišt dveří, případně podle odznáčků Active na bocích.

Testovaný exemplář se navíc dostavil v prodloužené verzi Grand, což znamená nárůst délky karoserie o 353 milimetrů na výsledných 4.868 mm. Natažen je rovněž rozvor, ovšem pouze o 215 milimetrů na konečných 2.970 mm. Krom toho se o 131 milimetrů rozšířil vstupní otvor zadních bočních dveří, a to na 797 mm. Ostatní vnější rozměry zůstávají stejné jako u krátké verze modelu, případě se liší pouze o pár milimetrů.

Pointou delší karoserie je samozřejmě zvětšení vnitřního prostoru, takže se do Grand Tournea Connect vejdou tři řady sedadel a ještě zbude trocha místa na zavazadla. No, trocha… Ford zavazadelník měřil až ke stropu a za třetí řadou sedadel prý Grand Tourneo Connect nabízí 650 litrů, za druhou 1.720 litrů a se sklopenými oběma zadníma řadami sedadel až 3.150 litrů.

Ford Grand Tourneo Connect Active 2.0 EcoBlue

Prostornost vozu samozřejmě nepocítí jen váš nákup, ale i vy a vaši cestující. Nejlepší je situace vepředu, kde je místa podélně i příčně dostatek, na výšku pak přímo královsky. Vzadu už je znát, že se sem potřebovala nacpat tři stejně velká sedadla, takže nejsou tak bohatě dimenzovaná, ale stále je zde dostatek prostoru. Ve třetí řadě sedadel už je to horší a já se svými 184 centimetry výšky bych neměl šanci ani na kratší trasy. I nastupování sem je trochu složitější. Třetí řadu sedadel bych proto raději přenechal lidem s menší postavou, ale spíše jen na kratší trasy. Na ty delší bych dozadu posadil maximálně děti.

Slušná výbava

Naše Grand Tourneo Connect bylo vybaveno panoramatickým střešním oknem za 13.068 Kč, jenž sice reguluje množství vpuštěného světla, ale roletka mu chybí. Panorama navíc odstraňuje šikovnou stropní konzolu vepředu - rozměrný odkládací prostor prakticky využívající volné místo nad přední částí interiéru. Prosklená střecha je sice fajn, ale v tomto případě bych upřednostnil praktičnost.

Provedení palubní desky a přechodu do středového tunelu přebírá Ford od Volkswagenu, odlišnosti jsou především v detailech. Upravený je například volič automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky, ale největším rozdílem je řešení kapličky přístrojů před řidičem. Zatímco Caddy můžete pořídit i s digitální verzí, Tourneo Connect spoléhá na řešení s tradičními budíky a informačním displejem uprostřed. Je sice také převzato z Caddy, ale měnilo se podsvícení ručiček na modré a pozměněnou grafiku má také 4palcový displej palubního počítače.

Ford Grand Tourneo Connect Active 2.0 EcoBlue

Zatímco kaplička přístrojů je krásně jednoduchá a přehledná, Tourneo Connect po Volkswagenu bohužel zdědilo také horší vlastnosti. Například soustředění většiny ovládacích prvků do displeje (buďto 8,25palcový nebo 10palcový) a dotykové lišty pod ním. Nad tímto nepříliš povedeným řešením jsme si již mnohokrát povzdechli u některých modelů Volkswagenu, zde to tedy nechám bez hlubšího rozboru. Hodní kluci a holky z Fordu alespoň proměnili dotykovou plochu ovládající světlomety a ofuk/vyhřívání předního a zadního okna v klasická tlačítka.

Užitkový základ nezapře

Přestože jde o provedení zaměřené primárně na převoz osob, základ v užitkovém voze Tourneo Connect nezapře. Ono se o to vlastně ani nesnaží. Interiér je proto symfonií tvrdých plastů, jednodušších řešení a za odhlučnění žádné ceny sbírat také nebude. U aut podobného typu to takhle zkrátka bývá, není to vyloženě kritika. Spíš na to poukazuju z důvodu, že se podobné automobily snaží částečně nahradit vymírající kategorii MPV, ale v těchto ohledech se s nimi nemohou měřit. Stačí vzpomenout nedávno testovaný Ford Galaxy.

Než se vrhneme na jízdu, zmíním ještě pár drobností, které se nevešly jinam. Například to, že na vrchní části palubní desky je množství odkládacích prohlubní (bez krytu), do nichž se vejdou všemožné drobnosti, a v těchto místech před řidičem našla místo i 12V zásuvka. Volant je nastavitelný ve dvou osách, což je bezesporu fajn, jen bych uvítal možnost přitáhnout si jej o něco blíže k tělu. Okna v bočních posuvných dveřích jsou standardně pevná, ale je možné připlatit za vyklápěcí okénka, a to rozumných 1.210 Kč.

A abych nezapomněl – při vykládání či nakládání věcí z/do kufru za deště si dávejte pozor. Po stranách se do kufru sice dostává trocha vody, ale s tím nic nenaděláte. Spíše chci upozornit na prohlubeň na poznávací značku v pátých dveřích. Když prší hodně nebo máte víko otevřené dlouho, nachytá poměrně velké množství vody a při zavírání víka kufru si ji všechnu vylijete na sebe. Mluvím z osobní zkušenosti, které se musím zpětně smát.