Ford má patent na manuální převodovku, která nepotřebuje spojkový pedál

Z tradičních manuálních převodovek se v posledních letech začíná stávat ohrožený druh, což zamrzí obzvlášť u sportovních vozů, kde řidič touží po maximální kontrole a puristickém zážitku z řízení. Některé automobilky se však stále snaží manuální převodovky udržet ve hře a využívají k tomu zajímavé prostředky.

Například automobilka Hyundai má svoji inteligentní manuální převodovku iMT, kdy je od řidiče sice stále vyžadováno šlapání na spojkový pedál, nicméně k propojení motoru a převodovky dochází až díky elektromotoru a řídící jednotka se o vhodném propojení/rozpojení rozhoduje s ohledem na maximální komfort, jistotu, spotřebu, atd.

Vcelku unikátní manuální převodovku však chystá i automobilka Ford, která si v roce 2018 přihlásila velmi zajímavý patent, díky kterému by nám k řazení měl stačit pouze pohyb rukou s voličem řadicí páky.

Patent měl být automobilkou přihlášen k americkému patentovému úřadu (USPTO) již v prosince 2018 a informace o dokumenty měly být zveřejněny již v loňském listopadu. Kolegové z amerického Muscle Cars & Trucks však patent našli a upozornili na něj až nyní.

Patent nese označení „manuální převodovka s elektrickou spojkou“, přičemž spojka by měla být ovládána hydraulickým systémem ovládaným elektronickým ovladačem. Tento ovladač by měl přijímat signály k rozpojení motoru a převodovky buď z tlakového senzoru upevněného na hlavici řadicí páky s klasickým schématem H, nebo ze spojkového pedálu, který však opět bude pouze ovládat elektroniku a nebude fyzicky spojen se spojkou.

Kolegové z Muscle Cars & Trucks už přitom začali spekulovat, že by se podobná technologie mohla objevit v chystané generaci Fordu Mustang S650. Jednou z možností, kde by se nový systém mohl uplatnit, by však mohl být i Ford Bronco.

Sluší se ovšem připomenout, že samotná existence patentu ještě neznamená, že se automobilka rozhodne tuto technologii uvést v praxi. Ostatně jde o celkem komplikovaný systém, který by mohl zvýšit výrobní náklady, prodražit servis a je jen otázkou, jak by se novinka podepsala na spolehlivosti vozu.

Zásadní výhodou by pak měla být schopnost učinit řízení s manuální převodovkou dostupnějším pro širší skupinu řidičů. Objevují se však i spekulace, že by nová převodovka mohla být kompatibilní s údajně připravovaným hybridním systémem, který by se mohl dostat pod kapotu nového Fordu Mustang.