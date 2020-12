Ford Mustang Mach-E se chystá na evropské trhy, kvůli tomu prošel úpravami

Ford Mustang Mach-E, první čistě elektrické SUV modrého oválu s ikonickým jménem, by se mělo na evropských trzích objevit již začátkem příštího roku. A protože se jedná o jeden z klíčových modelů značky, rozhodla se nám prostřednictvím on-line prezentace připomenout všechny jeho klíčové vlastnosti. Na co se tedy můžeme těšit?

Tým Edison

Začněme samotnou platformou, která byla vyvíjena týmem „Ford Team Edison“ s ohledem na čistě elektrický pohon modelu. Bez ohledu na velikost jsou baterie s využitelnou kapacitou 68 kWh (standardní dojezd, 288 článků) nebo 88 kWh (prodloužený dojezd, 376 článků) instalovány mezi nápravami a pod podlahou vozu, což pomáhá snížit těžiště a zlepšit jízdní vlastnosti.

Baterie jsou uloženy ve speciální voděodolné schránce, která by měla zabránit většímu poškození baterií při nehodách. Díky propracovanému systému chlazení a vyhřívaní navíc baterie zvládají pracovat i v extrémních teplotách až -40 °C. Systém regulující teplotu navíc zlepšuje rychlost nabíjení a výdrž baterie při rychlejší jízdě.

Elektromotory a výkony

O pohon se primárně stará zcela nový synchronní elektromotor u zadní nápravy, který má permanentní magnety a chlazení olejem. Plný točivý moment přitom dokáže nabídnout již během 0,5 sekundy, díky čemuž nabízí rychlé reakce. Vozy s pohonem všech kol jsou pak vybaveny ještě elektromotorem u přední nápravy.

Parametry vozu se přitom odvíjejí od počtu hnaných náprav i velikosti baterie. Základní model s pohonem pouze zadních kol má se standardní baterií výkon 269 koní, se zvětšenou baterií pak 294 koní. Točivý moment má hodnotu 430 N.m, akcelerace se však pohybuje od 6,1 po 6,2 sekundy.

Model s pohonem všech kol má v kombinaci se standardní baterií opět výkon 269 koní, v kombinaci s větší baterií se však výkon vyhoupne až na 351 koní a točivý moment má hodnotu až 580 N.m. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak model zvládá za 5,1 až 5,6 sekundy.

Mustang Mach-E ve verzi First Edition sází na pohon všech kol a větší baterii, díky čemuž nabízí výkon 351 koní, točivý moment až 580 N.m a zrychlení z 0 na 100 km/h během 5,1 sekundy. Největším rychlíkem je ale Mustang Mach-E GT, který má pohon všech kol, výkon 487 koní, nejvyšší točivý moment 870 N.m a 100 km/h zvládne během 3,7 sekundy.

Evropský Mustang Mach-e navíc dostane upravený podvozek, který by měl lépe odpovídat charakteristikám a povrchům evropských silnic. Konkrétně měl být vůz proti americké verzi naladěn na častější jízdy po zakroucených okreskách a rychlé přesuny po kvalitních evropských dálnicích. Co to znamená v praxi, to si budeme muset zjistit příští rok. Po technické stránce se ale měnilo nastavení tlumičů, pružin, stabilizátorů, systému řízení i charakteristiky pohonné jednotky.

Chytrý dojezd a nabíjení

Díky funkci Intelligent Range, která se učí z předchozích jízd a započítává vliv počasí, by měl Ford Mustang Mach-e nabídnout přesnější zobrazení zbývajícího dojezdu. Podle informací Fordu bychom se ale měli těšit až na 610 km čistě elektrického dojezdu (dle WLTP) u verze s pohonem zadních kol a až 540 km (dle WLTP) u verze s pohonem všech kol a First Edition.

Nabíjení je možné i doma z běžné zásuvky, praktičtější však bude pořízení Ford Connected Wallboxu (evropská cena by měla být 599 Euro), který podporuje rychlost nabíjení výkonem 7,4 nebo 11 kW. Se slabším výkonem se vůz se standardní baterií nabije z 10 na 80 % za asi 8 hodin, u větší baterie potrvá nabíjení 10 hodin. Silnější 11 kW verze zvládne slabší baterii z 10 na 80 % během 6 hodin, větší baterii za 7.

Na cestách se řidiči mohou spolehnout na podporu rychlonabíjení výkonem až 150 kW, což umí zprostředkovat například síť nabíječek společnosti IONITY. Verze s pohonem zadních i všech kol a větší baterií se u rychlonabíječek s výkonem až 150 kW nabijí z 10 na 80 % během 45 minut. Každých 10 minut by pak v závislosti na velikosti baterií mělo přidávat dojezd 107 až 119 kilometrů.

Hospodárnost provozu by navíc měla zlepšovat i funkce 1 Pedal Drive, díky níž stačí řidiči pouze plynový pedál. Kdykoliv totiž řidič povolí pedál, začne vůz zpomalovat a rekuperací se dobíjí. Brzdový pedál je přitom po celou dobu aktivní pro případ krizových situací, kdy je potřeba větší brzdná síla. K dispozici je také volba výkonnějšího či úspornějšího vytápění/ventilace s označením e-heat.

Od začátku jako doma

Mustang Mach-e sice představuje novinku v mnoha směrech, za jeho volantem by si však budoucí majitelé měli již od začátku připadat jako doma. Ford totiž připravil speciální aplikaci Remote Vehicle Setup, díky které si mohou uživatelé dopředu nastavit oblíbené lokace do navigace, ambientní osvětlení, atd. Po spárování telefonu s vozem se pak informace uložené v Cloudu automaticky nahrají do vozu.

Hlavním ovládacím prvkem automobilu je pak 15,5palcový dotykový infotainment s Full HD obrazovkou, která slibuje snadné a přehledné ovládání všech funkcí. Zajímavostí je otočný volič hlasitosti ve spodní části obrazovky, který byl reakcí na přání a zvyky zákazníků. V dnešní době můžeme považovat za standard podporu Android Auto, Apple Car Play i funkce bezdrátových aktualizací. Ty budou převážně zdarma, do budoucna by se ale mohla objevit i možnost přidávání některých funkcí za poplatek. To ale předbíháme dobu.

Místo klíče telefon

Kromě on-line navigace, úložného prostoru s kapacitou 402/1420 litrů, předního kufru s kapacitou až 81 litrů, sofistikovaného hlasového ovládání s podporou 15 jazyků, prémiového příplatkového audia B&O, předplaceného nabíjení u vybraných veřejných nabíječek (zde bychom ale počkali na konkrétní nabídku na jednotlivých trzích) a mnoha dalších zajímavých funkcí pak musíme zmínit ještě zajímavé možnosti přístupu do vozu. Klíček totiž patří minulosti.

Nový Mustang Mach-e bude možné odemknout prostřednictvím telefonu, který ale ani nemusíte vyndávat z kapsy nebo kabelky. Vůz totiž prostřednictvím zapnutého Bluetooth identifikuje váš telefon a po stisknutí tlačítka na rámu dveří se vám otevře. Pokud by se vám ale telefon vybil, nemusíte zoufat. Na B sloupku je totiž připravená klávesnice, na které lze zadat osobní kód a automobil se vám odemkne. Používání telefonu jako klíče má ale tu výhodu, že se vůz automaticky přizpůsobí konkrétnímu řidiči ještě předtím, než do vozu usedne. Stačí mít uložené nastavení v profilu na Cloudu.