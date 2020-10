Mustang Mach-E dostane tři jízdní režimy, na klasiku zapomeňte

Elektrický Crossover Ford Mustang Mach-E, který by měl na evropské trhy vstoupit již začátkem příštího roku, nabídne trojici jízdních režimů. Ty jsou přitom podle automobilky navrženy tak, aby „v daném okamžiku pohltily řidiče změnou toho, co vidí, slyší a cítí zpoza volantu,“ jak uvádí tisková zpráva.

Namísto tradičního označení ve stylu Normal, Eko nebo Sport, což je takový běžný trojlístek u většiny automobilek, ale Ford sáhl po pojmech Active, Whisper a Untamed. V překladu tedy Aktivní, Šepot a Nezkrotný. A co jednotlivé režimy znamenají?

Nejčastěji využívaným režimem většiny řidičů bude pravděpodobně režim Active, který by měl vyváženě kombinovat tichou a vyrovnanou jízdu elektromobilu se zábavným a vzrušujícím výkonem Mustangu. Poklidnou atmosféru by mělo dotvářet modré ambientní osvětlení, zatímco ukazatel EkoMode bude pomáhat v dosažení nejvyšší energetické účinnosti.

Režim Whisper, v překladu Šepot, by měl být nejuvolněnějším jízdním režimem v nabídce. Po jeho aktivaci by mělo dojít k výraznému zlehčení chodu volantu, zjemnění reakcí plynového pedálu a ztišení všech ruchů v kabině. Kromě toho by ale také mělo dojít k optimalizaci systému brzdové kontroly trakce, který zajišťuje dostatečnou trakci na mokrém povrchu a snižuje tak nároky na řidiče.

V rámci režimu Whisper by také mělo být možné aktivovat režim LowGear (nízký převod), který lépe pomáhá s udržováním rychlosti bez náročnějšího využívání brzd. To přijde vhod například při sjíždění svahů či jízdě s těžším nákladem.

Nejzábavnější by pak měl být jízdní režim Untamed, tedy nezkrotný, který by měl nabídnout plný potenciál elektrického Mustangu. Po jeho aktivaci by mělo ztuhnout řízení, vůz by měl ostřeji reagovat na plynový pedál a během brzdění by měl vytvářet dojem podřazování.

Ostřejší chování elektromobilu bude doprovázet výraznější zvuková kulisa v interiéru a sportovně oranžové ambientní podsvícení. Přístrojový štít by navíc měl být schopen nabídnout jakýsi ukazatel, který bude znázorňovat síly přetížení působící na posádku při akceleraci nebo brzdění.

V každém režimu přitom zůstává možnost využívat funkce „1 Pedal Drive“, která umožňuje kontrolovat zrychlení i brzdění pouze pomocí plynového pedálu. Záleží přitom pouze na tom, jak silně řidič pedál stlačí. Brzdový pedál ale zůstává stále plně aktivní – pro případ krizových situací.

„Mustang Mach-E nám dal příležitost skutečně přizpůsobit zážitek z jízdy a dát řidiči přesně to, co od svého vozidla požaduje v závislosti na tom, jak se zrovna v ten den cítí. Vůz se stane společníkem, který na vás reaguje,“ uvádí v tiskové zprávě Matthias Tonn, hlavní programový inženýr Fordu Mustang Mach-E pro Evropu. „Samotné změny mezi každým jízdním režimem jsou sice jemné, ale celkový efekt může změnit zážitek z jízdy v Mustangu přesně podle toho, jak chcete,“ dodává Tonn.

Pro připomenutí pak Ford dodává, že nový elektrický Mustang Mach-E nabídne čistě elektrický dojezd až 610 km (dle WLTP) a jeho prodej začne na vybraných trzích začátkem roku 2021. Zákazníci, kteří si Mustang Mach-E předplatí do konce roku, by pak na vybraných trzích měli získat volný přístup k nabíjecí síti FordPass Charging Network na pět let a roční volný přístup k nabíjecí sítí IONITY.