TEST Ford Mustang California Special 5.0 V8 – Svěží vítr na rozloučenou

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

První generaci modelu Ford Mustang představil modrý ovál již v roce 1964. Na evropské trhy se však začala prostřednictvím oficiálních dealerství dovážet až generace šestá, tedy současná. Ta je tu s námi již od roku 2015 a v průběhu let se dočkala drobných modernizací, ale i celé řady speciálních edic. Vzpomeňme třeba filmovou edici Mustang Bullit či Mustang Mach 1 zaměřený na okruhy.

Jednu z takových specialitek představuje i Mustang GT/CS, tedy verze California Special. I její cesta přes Atlantik trvala několik desetiletí a pomineme-li individuální dovoz, v Evropě se oficiálně objevuje až teď. Původně přitom šlo o projekt, který měl „jen“ podpořit prodej dealerů Fordu v jižní Kalifornii. Poznávacím znamením prvních kusů z roku 1968 byla třeba maska bez znaku se dvěma mlhovými světly či barevné pruhy karoserie. Edice California Special se však brzy stala hitem a nakonec odstartoval prodej v celé Severní Americe.

S generací aktuální přijíždí Mustang GT/CS konečně i k nám, byť jen v karosářském provedení Convertible, tedy s otevřeným nebem nad hlavou. Svěží vítr ve vlasech v kombinaci se stylem kalifornského pobřeží… to vůbec nezní jako špatná rozlučka se současným provedením, které doklusává své poslední měsíce na automobilovém trhu.

Video se připravuje ...

Odznáčky i pohodlí

Design samotného Mustangu asi netřeba připomínat, za poslední roky se ostatně v redakci zastavil nesčetněkrát. Jen připomeňme, že standardně má diodovou světelnou techniku, devatenáctipalcová kola, nezávislé zavěšení zadních kol, přední sportovní odpružení či brzdovou soustavu Brembo. A ano, pořád je to ta nazlobená zamračená tvář, za kterou se kolemjdoucí otáčejí, ať už jí potkají v jakékoliv podobě.

A verze GT/CS? Pokud jste viděli včerejší video, s inovacemi v rámci této edice jste určitě už dobře obeznámeni. Přesto si dovolím malou rekapitulaci - GT/CS dostává specifickou masku s logem edice bez tradičního emblému uprostřed. Jiné je logo mezi zadními svítilnami, stejně jako specifický vzhled obouvaných devatenáctek. Všimnout si můžeme i sportovních pruhů po stranách vozu. Výztuha mezi věžemi v motorovém prostoru nese nápis California Special. V kabině se pak limitka odlišuje čalouněním kůže/velur Miko s červeným prošitím a logem, rohožemi s červeným prošíváním, odznáčkem California Special před spolujezdcem a v neposlední řadě vyhřívanými i ventilovanými sedadly.

Mustang GT/CS není v ceníku samostatně, California Special je tu vlastně vedena jako příplatková sada za 52.000 Kč. Jen škoda, že Ford upustil od nápadu prapředchůdce se samostatnými mlhovými světly v masce. Tak byste limitovanou edici poznali na první pohled a autu by jistě dodala ještě větší dávku šmrncu. I tak ale se ale nebojím, že by o zájemce byla nouze. Do Evropy ostatně míří jen 1000 kousků, v Česku se jich objeví deset, respektive jedenáct včetně novinářského.

Ford Mustang California Special

Plátěná skládací střecha zůstala standardní. Je vyrobena z několika vrstev speciální izolační látky, která má zajistit tepelný i akustický komfort. Její poloautomatický mechanismus znamená, že před otevřením musíte nejprve ručně odjistit centrální pojistku. Poté stačí podržet tlačítko na rámu čelního skla a za necelých deset sekund máte hotovo. Celý proces však můžete absolvovat jen do rychlosti 5 km/h, modernější konkurence už to umí i v rychlostech městských. Navíc střecha po složení zůstává z části odhalena, neschovává se pod část karoserie. K místům B sloupků je po stažení vhodné umístit dvojici krycích plastů. Když vás tedy přepadne letní bouřka, nevyplatí se moc loudat!

Oldschool jako hrom

V rámci drobných modernizací sice Ford na interiéru zapracoval, přesto na vás po prvním usednutí dýchne stará škola. Všimněte si obrazovky multimediálního systému. Z moderních aut už jsme zvyklí na ostřejší obraz a jasnější barvy, navíc při zobrazené navigaci musíte pohledem lovit dost hluboko. Oldschoolový je rovněž panel plný tlačítek pod displejem. Ale chválíme, že pro všechny důležité funkce je tu samostatný čudlík a nemusí se nic podstatného lovit právě v infotainmentu. Většinu navíc obsloužíte na volantu, který tlačítky rovněž nešetří.

Samotný volant má tak akorát tlustý věnec a moc hezky padne do ruky. Skvělou pozici za volantem jsem si díky elektrickému nastavení v šesti směrech našel okamžitě. Sedačky jsou sice podle ceníku sportovní, ale pořád mají potažení kůží a svým nemalým rozměrem a měkčí výplní potěší především při dlouhém korzování krajinou. Navíc se do křesel vejdou různorodé typy postav. Vyhřívaní a ventilace jsou pak příjemným bonusem samotné edice.

Klasické budíky jsou zastoupeny dvanáctipalcovým digitálním přístrojovým štítem. Lze jej mít v klasickém uspořádání s kulatými budíky, sportovní režimy však promění otáčkoměr do horizontální podoby ve svrchní části. Zobrazit si můžete nejrůznější teploty, ale třeba i měřit čas na trati. Nechybí ani funkce uzamknutí pouze předních brzd, čímž zadními koly snadno vytvoříte efektní kouřové signály. Funkcím ani ergonomii není co vyčíst. To až použitým materiálům a zpracování. Na druhou stranu, pořád je to svalnatec s osmiválcem se základní cenou pod milionem a půl. Někde se to promítnout musí.

Ford Mustang California Special

Když odejmete zadní větrný deflektor, vykouknou na vás další dvě sedadla. Jak už asi tušíte, jde spíše o nouzovku. S výškou 178 cm mám sám za sebou zabořená kolena do opěradla. Na místo nad hlavou si nikdo z přísedících nestěžoval, možná i kvůli tomu, že střecha byla neustále stažená… pauza pro smích. Ale nechme laciných vtípků. S nataženou střechou není místa nad hlavou opravdu na rozdávání. Po jejím stažení se cestuje příjemněji, zase sem ale ve vyšších rychlostech už dost intenzivně fouká. A kufr? S objemem 332 litrů pojme zavazadla páru na víkendový wellness, o moc víc od něj nechtějte. Přimlouval bych se ještě za řádnější ochranu kabeláže na levé straně. Ta pravá mimochodem vede k anténě… konkrétně tedy těžko přehlédnutelnému prutu.