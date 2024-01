Ford omezí výrobu elektromobilu F-150 Lightning. Není o něj zájem, jaký očekával

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Americký automobilový gigant Ford oznámil snížení objemu výroby svého modelu F-150 Lightning, elektrického pick-upu. Podle Fordu tento krok přichází v důsledku nižšího než očekávaného zájmu o elektromobily.

Společnost uvedla, že od 1. dubna přejde ve svém centru pro výrobu elektrických vozidel Michigan Rouge Electric Vehicle Center na jednosměnný provoz. Již v říjnu Ford oznámil, že dočasně sníží počet směn ve výrobním závodě v Michiganu, kde se vyrábí elektrický pick-up F-150 Lightning, z původních tří na dvě.

Generální ředitel Fordu Jim Farley ve svém prohlášení zdůraznil, že společnost využívá svou výrobní flexibilitu k širší nabídce pro zákazníky, přičemž zároveň dbá na rovnováhu mezi růstem a ziskovostí.

Toto oznámení přichází v době, kdy je zaznamenán pokles poptávky také po elektrických nákladních vozidlech. General Motors (GM) v říjnu odložil o rok otevření svého nového závodu na výrobu elektrických nákladních vozidel v Michiganu v hodnotě 4 miliard dolarů.

Ford informoval své dodavatele v prosinci, že plánuje od ledna vyrábět přibližně 1600 elektrických nákladních vozidel F-150 Lightning týdně, polovinu z původně plánovaných 3200 vozidel.

V loňském roce prodal Ford v USA 24.165 vozů F-150 Lightning, což představuje nárůst o 55 % oproti roku 2022. Stále však jde o poměrně okrajovou záležitost, protože celkové prodeje modelu F-150 dosáhly v roce 2023 počtu přibližně 750.000 kusů.

Ford uvedl, že snížení výrobní kapacity ovlivní asi 1400 pracovníků. Asi 700 z nich se přesune do vedlejšího montážního závodu, zatímco ostatní budou umístěni do rolí v komplexu Rouge nebo v jiných zařízeních v Michiganu, případně využijí speciálního důchodového programu. Další dopad to bude mít na několik desítek zaměstnanců v továrnách na výrobu dílčích komponentů pro F-150 Lightning.

Změny v objemu produkce F-150 Lightning přichází v době, kdy automobilky v Detroitu protestují proti návrhům Bidenovy administrativy na zavedení emisních norem, které by měly za následek, že v roce 2032 by 67 % všech nových vozidel poháněla čistě elektřina.

Bývalý prezident Donald Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu, slíbil zvrátit pravidla pro elektromobilitu zaváděná Bidenovou administrativou, zatímco Bílý dům podněcuje významné investice automobilových výrobců do baterií, společně s vládním financováním nových nabíjecích stanic.

Automobilka očekává nadále růst globálních prodejů elektromobilů v roce 2024, i když v menší míře, než se původně předpokládalo. Ford odhadl, že ve třetím čtvrtletí roku 2023 ztratil přibližně 36.000 dolarů na každém z 36.000 elektromobilů, které dodal prodejcům.

Již loni v říjnu Ford oznámil, že zpomalí nárůst výroby ztrátových elektrických modelů a místo toho se zaměří na investice do své divize komerčních vozidel a na plány zvýšení prodeje hybridů na čtyřnásobek v průběhu příštích pěti let. Tradiční výrobci automobilů se v posledním roce zaměřili více právě na hybridní modely, protože zákazníci jim dávají přednost před čistě elektrickými modely.