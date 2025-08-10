Ford Puma Gen-E vs. Renault 4 E-Tech – Jeden už bude stačit

Předplatné
Michal Dokoupil
Koupit si nový elektromobil jako hlavní auto do rodiny donedávna znamenalo vytáhnout alespoň milion korun. Nabídka se ale rozšiřuje i směrem dolů a v segmentu menších SUV nově přibyla dvojice Renault 4 E-Tech a Ford Puma Gen-E.

Dojem, cena, prostor

Segment elektromobilů se už začíná zaplňovat i zespodu a třeba mezi populárními menšími SUV s délkou kolem 4,1 metru už je z čeho vybírat. Konkurenční boj se každopádně pořádně přiostří, protože nové přírůstky zde mají automobilky Renault a Ford. Ačkoliv nová čtyřka i puma vypadají velmi odlišně, jsou si překvapivě podobné. A i když míří do „levnějšího“ segmentu, s oběma by se už dalo žít jako s jediným autem v domácnosti. Které je lepší, jsme se rozhodli zjistit ve srovnávacím testu.

DOJEM

Renault se poslední dobou elektromobilitu rozhodl pojmout v retrostylu, a tak po nedávno oživené pětce na scénu přichází také novodobá čtyřka. Originál vyráběný mezi roky 1961 a 1992 u nás možná nedosáhl takové slávy jako menší pětka, ale třeba v jižní Evropě jde o legendu, kterou často potkáte v běžném provozu dodnes. Originál byl asi první masově vyráběný hatchback, ale klidně by se už dal označit za crossover, do kterého se novinka transformovala naplno. Na fotkách to možná až tak nevynikne, ale čtyřka je opravdu pohledné auto, jež v některých detailech na původní verzi navazuje dost věrně. Negativně zkosený sloupek C, maska s kulatými světly, prolisy na spodku dveří, vysoká kapota. Kdo zná originál, hned bude vědět, o co jde. Ale zároveň design není samoúčelný a působí nadčasově.

Vedle toho puma zůstala stejná jako spalovací verze a elektrickou lze rozeznat zejména díky zaslepené masce v barvě karoserie. No a z boku také zaujme baterie trčící z podlahy a snižující světlou výšku, což je jedna z mála výtek, které k novince máme. Design je opakem hranatého retrorenaultu. Moderní zaoblený kříženec i po letech vypadá svěže, takže nebylo potřeba zásadních změn. Pohledy na ulici tak silně jako čtyřka přitahovat nebude, což ale může být pro část zájemců výhodou.

