TEST Ford Kuga Hybrid AWD – Když se chyby těžko hledají

Interiér není špatný, to ani v nejmenším, ovšem kde je cena vozu vidět mnohem víc, je pohonné ústrojí a fungování auta jako celek. Ford se ve vývoji techniky pro hybridní kugu inspiroval Toyotou a Hyundai.

Coby základ hybridního ústrojí tu pracuje atmosférický čtyřválec o velkém objemu bez přeplňování, bežící v Atkinsonově cyklu. A hlavně, spojit ho s bezestupňovou převodovkou eCVT, která je planetovým soukolím. Stejně jako např. u RAV4 tady je velký elektromotor pro pohon vozidla a malý pomocný k synchronizaci otáček

Funguje to tak, že na korunové kolo, planety, unašeč planet i na centrální kolo, tedy „slunce“, je napojeno něco jiného – spalovací motor, hnací elektromotor, pomocný elektromotor a výstupní hřídel. Vzájemné poměry otáček upravuje řídicí jednotka pro nepřerušenou a hladkou dodávku točivého momentu na výstupní hřídel, tedy kola vozidla. Nejsou tu žádné brzdné pásy či spojky, všechno se řeší úpravou otáček jednotlivých komponent na vstupu.

O pohon zadních kol se nestará další elektromotor, nýbrž klasická kloubová hřídel. Je to možná méně efektivní co do snahy o šetření paliva, ale zadní kola můžou být poháněna stejným točivým momentem, jako ta přední. U hybridních čtyřkolek, které mají vzadu jen elektromotor, to nebývá pravidlem.

Na elektřinu jezdí často

Když už jsem nakousl tu efektivitu, pokračujme rovnou spotřebami v různých jízdních situacích. Začnu celkovým průměrem, který byl rovných 7 l/100 km za něco přes 900 ujetých kilometrů povětšinou, ale ne vždy dynamicky, a zčásti i s lehce naloženým nebrzděným přívěsem, a s ostatními hodnotami pomůže tabulka.

Spotřeby paliva Fordu Kuga HEV AWD Celkový průměr za cca 900 km 7 l/100 km Pomalá jízda po okreskách 6,1 l/100 km Lehce naložený přívěs mimo město a po dálnici do 120 km/h 8,5 l/100 km Nenaložené auto po dálnici, 130 km/h +- 10 km/h 7,6 l/100 km Nenaložené auto městem vč. okruhu, dopolední provoz ve všední den 6,3 l/100 km

Podle technických dat bych se měl být schopen dostat i pod šest litrů; věřím, že piloti zkušenější v ecorallye by to zvládli. Já považuji za úspěch i to, že jsem se s nejnižším číslem dostal o desetinku pod horní hranici normovaného rozsahu a že jsem úplně běžně vídal čísla začínající šestkou u auta, které má čtyřkolku, úplně všechnu výbavu, která vás pro tuhle třídu napadne, a váží skoro 1,8 tuny.

Tím spíš, že dojezd čistě na elektřinu bych tipoval spíš na stovky metrů než kilometry, a to ještě se zatížením pohonného ústrojí nanejvýš tak 10 %. Přesto, když mi vůz ukázal, jaké procento dané jízdy bylo na elektřinu, většinou jsem viděl číslo nad 50 a často i nad 60 procenty, pokud jsem se držel v rychlostech běžných ve městě či na klikatých okreskách Ford Kuga Hybrid AWD | auto.cz/David Rajdl

Mrzí mě, že vůz neukazuje, při jaké zátěži – tu ukazuje stupnice na levé straně přístrojového štítu – hodlá přepnout z elektrického pohonu na hybridní, abych věděl, jak můžu šlapat na pedál plynu, chci-li zůstat u elektrického pohonu. Tím spíš, že odhlučnění spalovacího motoru je tak špičkové, že jeho start vůbec nejde poznat nějakým přenosem vibrací a slyšet je jen tehdy, když máte vypnuté rádio.

Odhlučnění je obecně výborné a ticho, které na palubě panuje, se krásně snoubí s tím, jak šokujícím způsobem pohodlná dokáže kuga být na kvalitním povrchu. Člověku skoro přijde, že se auto nepohybuje; dobře by se tak za jízdy usínalo, takže pokud si vaše drahá polovička při cestování ráda zdřímne, kuga se jí bude líbit. Pohodlí pomáhají i sedačky s nepříliš tvrdým čalouněním, dostatečným bočním vedením na tuto kategorii auta a možností prodloužit sedák.

Dynamikou nezaostává

Držte si klobouky, chvála nekončí. Po dynamické stránce nemůžu proti kuze říci křivého slova – díky elektromotoru má pro rozjíždění dost síly a čtyřkolka znamená, že není třeba dodávku točivého momentu omezovat v obavě z proklouznutí předních kol, stačí zapojit do hry zadek.

Elektromotor tomu spalovacímu velmi pomáhá i při předjíždění a na státních silnicích se nestává, že by kuze došel dech. Na to je třeba jet až vysokými dálničními rychlostmi, kterými se u nás nejezdí. A díky výbornému odhlučnění se v žádné situaci nesetkáte se zvukovým projevem vysavače.

Kuga obstojně zvládá i svižnou jízdu v zatáčkách, je velmi stabilní a asfaltu se drží srdnatě. Netýká se jí odskakování kol, hlučnost ani přílišná tvrdost; zčásti jistě díky tomu, že 19“ kola obouvají pneumatiky s bočnicí, která stojí za řeč.

Ford Kuga Hybrid AWD | auto.cz/David Rajdl

Při jízdě v noci zase musím vyzdvihnout dálková světla, která jsou konečně – rozumějte, po několika autech, u kterých byly „dálky“ bludičky – dostatečně silná a s pořádně širokým kuželem. V noci je tak vidět naprosto perfektně. Matrixy také poměrně úspěšně nesvítí na dálnici do protisměru, ale když je před vámi nějaké jiné auto natočené stranou či rohem, systém ho neregistruje.

Líbí se mi také, že s denními světly svítí nejen vzadu obrysovkami, ale i linkou mezi předními světlomety. A všiml jsem si zajímavé fíčury, když jsem připojil vlek s bídně fungující elektroinstalací – pokud vám na přívěsu nebliká jeden blinkr, auto bliká kontrolkou na přístrojovém štítu s rychlou frekvencí, jako to dělala auta kdysi, když v jedné ze směrovek praskla žárovka. Zvenčí ovšem auto bliká standardní frekvencí; ta rychlejší je jen upozornění řidiči, že něco není v pořádku.

Musím zmínit i dvě nevýhody. Jízdního projevu se týká ta, že asistent při rozjezdu do kopce vůz drží dost silně, já musím poměrně hodně sešlápnout pedál plynu a stává se, že se vůz rozjede se škubnutím. Děje se to i s vypnutým autoholdem. A také, zmíněný kamerový systém, ke kterému je perfektní přístup tlačítkem, se při manévrování – tedy, když se aktivuje sám zařazením zpátečky – okamžitě vypíná při zařazení dopředného chodu.