Ford Puma Gen-E na českých silnicích: Takové spotřeby jsme ještě nikdy nedosáhli

Když Ford světu představil elektrickou pumu s přídomkem Gen-E, sliboval kromobyčejně nízkou spotřebu energie – 13,1 kWh na 100 km. Elektromobily, včetně těch malých, se přitom v reálném světě zřídkakdy přiblíží 15kWh hranici shora a i na takové číslo často bývá nutné jet s opravdu lehkou nohou.

Když tedy kolega Leoš Káňa ze Světa motorů na mezinárodní prezentaci dosáhl průměru 14 kWh/100 km, zbystřil jsem – tohle opravdu možná bude elektromobil s levným provozem, i když ho budete nabíjet na veřejných stanicích. A když přišla pozvánka projet se s pumou Gen-E v Česku, neváhal jsem.

Představovat její vzhled smysl nemá – puma jako model je na světě bez výraznějších změn už od roku 2019. Loňský facelift znamenal kromě technologie LED Matrix pro světlomety zejména novou palubní desku s novými displeji. Ten středový narostl na rozměrech a dostal i nový infotainment, ovšem na úkor tlačítek.

Ford Puma Gen-E | Zdroj: Ford

Nově se téměř všechno včetně klimatizace, jízdních asistentů i jízdních režimů ovládá právě skrz ten displej, což nebude každému po chuti. Plusové body však puma má za vypínání „eurohlásítka“ překročení rychlostního limitu a vypínání hlídače čar na silnici. Obojí provedete na volantu přidržením tlačítka LIM, resp. dvojím zmáčknutím tlačítka se symbolem čar na silnici.

Podvozkem potěší

Pojďme tedy rovnou na techniku elektrické verze Gen-E. Její přední kola pohání 168k (123kW) elektromotor, který čerpá energii z nikl-mangan-kobaltové baterie o celkové kapacitě 54 kWh a využitelné 43,6 kWh; tak velký rozdíl je podle automobilky daný snahou o co nejdelší životnost.

Na těchto 43,6 kWh má vůz ujet 376 km dle WLTP; při chladném počasí Ford hovoří o 280–290 kilometrech na jedno nabití s průměrnou spotřebou 15–16 kWh/100 km. Moment – když má tolik žrát při chladném počasí, za kolik pojede na jaře, když je potřeba klimatizovat, v kopcích kolem přehrad Štěchovice a Orlík?

Ford Puma Gen-E • Zdroj: Ford

Ford připravil trasu vedoucí krásnými, ale náročnými, často rozbitými a hlavně kopcovitými silnicemi na jih od Prahy. Posadil nás do několika pum v obou nabízených výbavách, ovšem s tím, že základní byla uvnitř dovybavená zhruba na úroveň stupně Premium; chyběly jen matrixy spolu se světelnými podpisy s „drápky“ a 18“ kola.

Zvolil jsem právě tu základní pro její menší, 17“ kola s myšlenkou, že na rozbitých silnicích Středočeského kraje se mi to vyplatí na jízdním pohodlí – a nemýlil jsem se. Tak akorát bočnice goodyearek EfficientGrip Performance 2 rozměru 215/55 R17 krásně pohlcovala drobné rázy a auto zároveň hezky drželo na asfaltu v příčném i podélném směru, přesně tak, jak člověk od Fordu Puma očekává.

Dynamické jízdě tedy nic nestálo v cestě; snad jen občasná ztráta trakce jednoho z předních kol při odlehčení, když šofér zrovna přidal víc plynu, připomněla nevýhody koncepce „vše vpředu“.

Málo kil, málo kWh

Jaká tedy byla ta spotřeba, které jsme ještě nikdy nedosáhli? Čekal jsem něco kolem těch čtrnácti, za něž jezdil kolega Leoš, ale po 107 ujetých kilometrech s návratem do stejného místa, odkud jsme vyráželi a kde jsem palubní počítač nuloval, na mě z displeje svítil průměr 11 kWh/100 km (puma říká jen celá čísla, nikoliv desetiny). Nemám tak problém věřit těm téměř čtyřem stovkám ujetých kilometrů na jedno nabití, resp. kolem tří set mezi 80 a 10 % stavu nabití.

Delší trasy umožní navigace schopná plánovat i zastávky na nabíjení – a pro rychlonabíjení taky připravit baterii. Zvládne až 100 kW a v ideálních podmínkách se z 10 na 80 % zvládne dobít za 23 minut. Samozřejmě i díky poměrně malé využitelné kapacitě baterie – ale s takhle nízkou spotřebou těch necelých 44 kWh bohatě stačí. I díky tomu může elektro-puma vážit jen 1.563 kg s řidičem.

Ford Puma Gen-E | Zdroj: Ford

Po dynamické stránce vůz samozřejmě nepřekvapí – do stokilometrové rychlosti zrychluje hezky, kolem stovky mu však už citelně dochází dech, byť dálniční stotřicítku zvládá v pohodě. Zde, ale i na silnicích první třídy, také dojde ke slovu dobře fungující adaptivní tempomat a aktivní vedení ve středu jízdního pruhu.

Ve svém živlu však puma je na klikatějších cestách. A ani se nemusíte obtěžovat se změnou jízdních režimů. Jednak, změna trvá hrozně dlouho – musíte zmáčknout tlačítko pod displejem, počkat dvě, tři sekundy, než se na obrazovce objeví možnost volby, a pak kliknout na ten mód, který chcete. V ostatních operacích je infotainment rychlejší; ne bleskový, ale rychlejší.

A jednak, rozdíly mezi nimi nejsou výrazné, jde v podstatě jen o mapování plynového pedálu a v režimu Eco je maximálka omezená na 105 km/h. Rekuperace po uvolnění akcelerátoru se šteluje jinde.

Pravda, trochu složitě. Standardní režim D je už sám o sobě docela silný, pak můžete tlačítkem na voliči převodovky – zabral místo páčce stěračů, což velmi chválím – vybrat režim L se silnějším zpomalováním. A konečně, tzv. one-pedal, tedy že po uvolnění plynu začne vůz maximálně rekuperovat, se zapíná v displeji. Možná ze mě mluví zhýčkanost škodovkou či hyundai, ale pádla pod volantem – která však Ford nemá v žádném svém elektromobilu – by byla intuitivnější.

Jak dát slona do pumy?

Ten vtip určitě znáte – jak dát slona do ledničky? No přece otevřete dveře, strčíte tam slona a dveře zavřete. S žirafou taktéž, jen toho slona musíte napřed vyndat. Kdyby se místo ledničky hovořilo o kufru Fordu Puma Gen-E, možná by se tam vlezli ti obři oba. Protože pod jeho podlahou není výfuk, mohl se z MegaBoxu stát GigaBox.

Ford Puma Gen-E | Zdroj: Ford

Řeč je samozřejmě o prostoru pod falešnou podlahou zavazadelníku pumy, který už v první verzi tohoto vozu dokázal spolknout dva kufry standardního kabinového rozměru bez jakéhokoliv mačkání. V elektrické verzi má 145 litrů objemu – o 65 víc oproti MegaBoxu – a nemusíte se vzdát lepicí sady na opravu defektu. Samozřejmě, pokud byste chtěli vozit náhradní kolo, značnou část GigaBoxu by zabralo.

Celková kapacita pumy Gen-E pro zavazadla 566 litrů vypadá dobře v promomateriálech, ale v realitě je tam započtený kromě GigaBoxu také malý – hlavně úzký – prostor pod přední kapotou. Ten má objem 43 litrů. Na samotný zavazadelník tedy zbývá 378 litrů, což je ovšem pořád na tuhle kategorii aut spousta.

Levná není, schopná ano

Konečně – cena. Se základem 699 tisíc korun – navíc ještě s financováním, standardní ceníková cena je 869 tisíc korun – je puma Gen-E nejlevnější elektromobil Fordu a nutná výbava nad rámec základu není v podstatě žádná. I ta hezká žlutá barva je ve standardu; testovaná modrá Digital Aqua je za 17 tisíc navíc.

Standardní výbava obsahuje automatickou klimatizaci, LEDková světla, couvací kameru, elektrická zrcátka, látkové čalounění, nastavitelnou bederní opěrku řidiče, tempomat, infotainment Sync 4 s bezdrátovým zrcadlením smartphonu a klasickou armádu jízdních asistentů, zčásti povinných.

Osobně bych zvolil verzi Premium za 755 tisíc korun, což by mi přidalo bezklíčový přístup, lepší audiosystém Bang & Olufsen a 18“ kola, mimo jiného. Připlatil bych dalších 22 za sadu Assist s adaptivním tempomatem, 360° kamerovým systémem a aktivním vedením v jízdním pruhu, a možná i 16 tisíc za vyhřívaná přední sedadla, čelní sklo a volant, či 6 tisíc za 17“ kola s celoročními pneumatikami – hlavně kvůli těm menším kolům.

Ford Puma Gen-E - Základní technická data Elektromotor synchronní s permanentními magnety, pohon předních kol Nejvyšší výkon a točivý moment 123 kW (168 k)/290 Nm Dojezd (WLTP) 376 km Spotřeba (WLTP) 13,1 kWh/100 km Zrychlení 0-100 km/h 8 s Nejvyšší rychlost 160 km/h Baterie 54/43,6 kWh, 400 V, Li-NMC Nabíjení AC 11 kW Nabíjení DC 100 kW, 23 min 12 s (10-80 %) Délka × šířka × výška 4.214 × 1.805 × 1.555 mm Rozvor náprav 2.588 mm Rozchod předních/zadních kol 1.567/1.540 mm Objem zavazadelníku 523/1.283 l Délka × šířka zavazadelníku 725/1.000 mm Přední zavazadelník 43 l Provozní/nejvyšší hmotnost 1.563/2.015 kg Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 750/750 kg Základní cena 699.000 Kč

