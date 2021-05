Ford Ranger Raptor dostane speciální verzi pro Evropu, na premiéru láká westernem

Nový Ranger Raptor Special Edition, určený pro evropské trhy, bude oficiálně představen 25. května, moc velké očekávání si ale prozatím nedělejme. Podle všeho by se totiž nová speciální edice měla vyjímat především esteticky, zatímco mechanika zůstane stejná.

Pod kapotou tak zřejmě zůstane dvakrát přeplňovaný 2,0litrový vznětový čtyřválec EcoBlue, který nabízí nejvyšší výkon 157 kW a 500 N.m točivého momentu. Sériový pak zřejmě zůstane i podvozek.

Podle zahraničních kolegů je totiž velmi pravděpodobné, že nový Raptor Special Edition pro Evropu bude následovat vzor z Austrálie, kde Ford nedávno představil speciální edici Ranger Raptor X. Ten se přitom vyjímá zejména výrazným designem a vyšší výbavou, zahrnující specifické doplňky interiéru a exteriéru.

Jak ostatně uvedl Stefan Muezinger, manažer divize Ford Performance ve Ford of Europe – „Nový Ranger Raptor Special Edition přidá ještě dramatičtější vzhled našemu ‚bad-ass‘ trucku, díky speciálním úpravám exteriéru a vylepšením kabiny bude náš offroad ještě výraznější a žádanější.“

Novinka si dokonce zahraje i ve speciálním „Spaghetti Westernu“ s názvem „THE GOOD, THE BAD AND THE BAD.RS.E.“ – což je odkaz na westernovou klasiku s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. Podle Meuzingera by přitom nový film měl zdůraznit výraz „psance“ u nového Rangeru Raptor.

Na vzniku filmu se pak mimo jiné podílel i tým Fordzilla, tedy tým hráčů videoher podporovaný automobilkou, který se podílel i na představení evropského Rangeru Raptor v roce 2018 během videoherního veletrhu.

Jakási předpremiéra nového Rangeru Special Edition proběhne exkluzivně prostřednictvím Team Fordzilla TV na platformě Twitch - a to 21. května od 20:30 CET. Na kompletní informace o novém stroji, včetně kompletních technických parametrů a akčního videa, si však budeme muset počkat až do 25. května.