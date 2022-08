Ford se pochlubil světlomety, které promítají symboly na silnici

Pro řidiče by mělo být vždy nejdůležitější sledovat cestu před sebou, mnohdy však potřebují sledovat i navigaci či údaje o rychlosti, což zbytečně odvádí jejich pozornost. Situaci sice usnadňují průhledové (head-up) displeje, které se poprvé objevily již v roce 1988 s modelem Oldsmobile Cutlass Supreme, brzy by však mohla přijít nová technologická vychytávka.

Průhledové displeje prošly v minulosti evolucí, díky které nabízej více informací, barev i informací, brzy by je však mohla nahradit technologie světlometů promítajících informace přímo před automobil. S touto technologií začala experimentovat automobilka Mercedes-Benz v rámci vývoje nové třídy S, brzy vy však mohla zamířit i do lidovějších značek a modelů.

Automobilka Ford se totiž pochlubila vývojem nových světlometů s vysokým rozlišením, které zvládnou podstatně víc, než jen nasvítit silnici. Podle modrého oválu by měly umět informovat o rychlostních limitech, navigačních povelech, blížících se zatáčkách, změnách počasí, atd.

Video se připravuje ...

Technologie by měla být schopna promítnout také šířku vozidla, díky čemuž řidič snáz pozná, zda se vejde na parkovací místo. Zobrazení jízdní stopy zase pomůže předjet cyklistu s bezpečným odstupem.

Systém by však mohl posloužit i ostatním účastníkům provozu. Automobilka zmiňuje například situace s nejasným či vybledlým dopravním značením, kdy světlomety dokážou na vozovku promítat přechod viditelný pro chodce i řidiče nebo již zmiňovaná rychlostní omezení.

„To, co začalo jako hraní si s projektorovým světlem a prázdnou zdí, by mohlo posunout světelné technologie na zcela novou úroveň. Nyní je tu potenciál udělat mnohem víc než jen osvítit silnici před vozem. Řidič by mohl získávat důležité informace, aniž by musel spustit oči ze silnice,“ uvedl Lars Junker z Ford of Europe.

Automobilka zatím nezmiňuje, kdy by se mohla nová technologie objevit v produkčních modelech. Už ze samotného vývoje je však jasné, že v budoucnu nepůjde jen o specialitu prémiových značek.