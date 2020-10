Ford se spojuje s Volvem. Kvůli emisím, jak jinak

Evropské emisní normy jsou v letošním roce už neúprosné. Každá automobilka má na základě své nabídky stanovený limit flotilových emisí oxidu uhličitého, při jehož nesplnění hrozí vysoké pokuty. Automobilky se však mohou napříč segmentem na papíře spojit, aby své flotilové emise vykompenzovaly. Fiat takto spolupracuje s Teslou, Volkswagen s MG a nyní Ford s Volvem.

Volvo totiž potvrdilo, že se svojí „strategickou značkou“ Polestar snížilo emise oxidu uhličitého za rok 2020 pod stanovený cíl a může nabídnout takzvané kredity konkurenčním automobilkám. Ty si pomocí nich mohou vykompenzovat své emise přesahující limit a vyhnout se tak vysoké pokutě.

O kredity Volva se přitom přihlásila automobilka Ford, s nímž se švédská automobilka skutečně dohodla na sdílení flotilových emisí. O potížích Fordu se splněním norem jsme psali už dříve. Americká značka byla díky prodejnímu úspěchu plug-in hybridní Kugy na dobré cestě svůj limit splnit, jenže kvůli technickým problémům auta musela její dodávky pozastavit, což najednou znamenalo nedostatečný počet jejich registrací, respektive vysoké emise zbytku modelů v nabídce a s tím související hrozbu pokuty. Díky Volvu však Ford této hrozbě předešel.

Ford přitom musel rychle jednat o dohodě, protože uzávěrka těchto emisních svazů je už 18. listopadu. Vedle Volva se nabízel ještě Renault, který rovněž oznámil, že limit splňuje a nabízí emisní kredity jiným výrobcům.

Pro švédskou automobilku je přitom sdílení své flotily výhodné. Emisní kredity se totiž konkurenci prodávají, a tak na tom výrobce může vydělat, podobně je tomu tak v případě Tesly. Ostatně Volvo již oznámilo, že „výnos z dohody“ investuje do dalších projektů ekologických technologií.

Volvu se tak vyplácí vytyčený směr elektrifikace nabídky. Dnes je jedinou značkou na trhu, která od všech svých modelů nabízí plug-in hybridní verzi, díky čemuž už za tři čtvrtletí roku více než čtvrtinu jejích prodejů v Evropě tvoří právě hybridy do zásuvky. Do budoucna přitom počítá také s expanzí elektromobilů, startující letos elektrickým SUV XC40, které její flotilové emise dále sníží. Tomu ostatně pomáhá také značka Polestar, která na trh dorazila s plug-in hybridem a do budoucna chce nabízet výhradně elektromobily. I díky tomu do roku 2025 mají polovinu prodejů švédské automobilky tvořit právě elektromobily.

Spolupráce Volva a Fordu na poli flotilových emisí je přitom do jisté míry uzavřením kruhu. Ford totiž v minulosti švédskou automobilku vlastnil, a to mezi lety 1999 a 2010. Koupil ji od stejnojmenného výrobce nákladních vozidel a autobusů a následně prodal čínskému výrobci Geely, který Volvo vlastní dodnes.