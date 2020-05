Ford vybavil policejní vozy speciální zbraní proti koronaviru

Spojené státy americké patří dlouhodobě k nejhůř zasaženým oblastem pandemií nového koronaviru, což vystavuje zdravotníky i policisty v prvních liniích velkému riziku. Minimálně u policistů by však s jeho snížením měla pomoci softwarová úprava policejního SUV Ford Police Interceptor Utility, postaveného na základě Fordu Explorer, díky které by se měl virus doslova upéct.

Jak vysvětluje automobilka Ford, díky kombinaci zvýšeného výkonu pohonného ústrojí a klimatizace by měl být vůz schopen dosáhnout v interiéru teploty až 133 °F, což je cca 56,1 °C. Tuto teplotu by přitom měl být vůz schopen udržet až 15 minut, což by mělo výrazně pomoci s dezinfekcí interiéru.

S určením kombinace správné teploty a času přitom automobilce Ford pomáhala státní univerzita Ohio. Během zdejších experimentů se totiž zjistilo, že pokud se koronavir vystaví teplotám nad 56 °C, pak lze již za 15 minut snížit koncentraci koronaviru na povrchu interiéru vozů až o 99 %.

Ford začal s vývojem nového systému pro policejní vozy již v dubnu a následně ho otestoval na vozech několika policejních flotil, včetně New York City Police Deptartment, Los Angeles Police Department, Michigan State Police, atd..

Systém byl navržen pro všechny vozy Police Interceptor Utility vyrobené mezi lety 2013 až 2019, v současnosti už by se ovšem mělo pracovat i na možnosti rozšířit systém na další modely. Jeho instalace by přitom měla být poměrně snadná, díky čemuž ji zvládnou jak policejní servisní střediska, tak servisní dealerství Fordu.

Snadná by pak měla být i aktivace systému, ke které by mělo stačit stisknout tlačítka tempomatu v předem stanoveném pořadí. Tedy alespoň u modelů vyrobených mezi lety 2016 až 2019. U starších vozů se pak proces startuje prostřednictvím zařízení, které se zasune do konektoru pro diagnostiku.

Vozy jsou navíc upraveny tak, aby policisty na probíhající proces dezinfekce upozornili a oni ho zbytečně nepřerušili. Upozornění by se mělo skládat ze speciálního vzoru rozsvěcení výstražných světel, brzdových světel a informace na přístrojovém štítu. Po ukončení procesu dezinfekce se pak vzor rozsvěcení opět změní.