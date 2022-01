Formule E možná vymění baterky za vodík, ve hře je i jeho spalování

Přechod na vodík by mohl přijít s přechodem na předpisy Gen4, je to však otázka zhruba pěti let.

Závodní vozy obvykle slouží jako testovací platforma nových technologií, které si s postupem času hledají cestu i do běžného provozu. Tak to alespoň platilo pro vozy se spalovacími motory, nyní se však nabízí otázka, zda to bude platit i pro elektrické závodní vozy série Formule E, které by se mohly nečekaně odklonit od baterií k vodíku.

Tuto informaci přinesl web Motorsport.com, který měl šanci hovořit s Alejandrem Agagem, spoluzakladatelem série Formule E. Podle jeho slov je možné, že s přechodem na předpisy Gen4 by vozy mohly přejít od baterií k vodíku, což by mohlo přitáhnout nové soutěžící.

„Vodík je v rámci licence Formule E s FIA,“ uvedl Agag. „Jsou dvě možnosti, jak vodík využít. Jednou možností je vodík spalovat, což je velmi neefektivní, někteří lidé ale pracují na tom, aby to možná učinili efektivnějším.“

„Druhým způsobem, který bychom chtěli využít, je vodíkový palivový článek, který vytváří elektrickou energii k napájení elektromotoru. Takže jakmile začnou být tyto technologie široce dostupné a fungující na závodní úrovni, rozhodně se na ně podíváme,“ dodal Alejandro Agag.

Sérii Formule E by tak mohla čekat poměrně zásadní změna, která by mohla odstranit komplikace spojené s rychlým vybíjením, vyměňováním a dobíjením baterií. Doplnění vodíku totiž u běžných osobních vozidel trvá zhruba podobně dlouho, jako doplňování konvenčních paliv.

Je však potřeba dodat, že možný přechod na vodík je stále poměrně vzdálenou budoucností. Formule E totiž nyní končí s regulacemi Gen2 a v závodní sezóně 2022-2023 by měly začít platit regulace Gen3. Regulace Gen4 by pak mohly vstoupit v platnost zhruba v časovém horizontu pěti let, kdy se stále může změnit spousta věcí. Přesto je potřeba o nich mluvit a jednat již nyní.