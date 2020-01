Genesis odhaluje očekávané SUV GV80. Luxusní Hyundai se postaví BMW X5 a spol.

Součástí koncernu Hyundai Motor Group je od roku 2015 také luxusní značka Genesis, která se od té doby snaží být korejskou alternativou k zavedeným prémiovým značkám jako Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz či Jaguar. Dnes nabízí tři sedany, které hodlá doplnit o SUV. A jeho první snímky Genesis nyní zveřejňuje.

Delší dobu očekávaný model se jmenuje Genesis GV80. Stejně jako ostatní modely značky je postaven na platformě s pohonem zadních kol, výhradně určené pro Genesis. Alternativně ale vůz poskytne i čtyřkolku.

Design navazuje na již prodávané modely, konkrétně modernizovanou vlajkovou loď G90, což konkrétně znamená výraznou masku chladiče, nazývanou erbová maska (Crest Grill), která evokuje vozy Cadillac.

Interiér pak nabídne minimalistický design s volně stojící širokánskou obrazovkou multimediálního systému na vrcholu palubní desky. Zajímavostí je otočný volič samočinné převodovky, připomínající řešení užívané Land Roverem.

Informace o rozměrech neznáme, podle zákulisních informací nicméně novinka bude velikostně odpovídat Audi Q7 nebo BMW X5. Potvrzeno každopádně je, že GV80 nabídne až tři řady sedadel.

Nabídku motorů Genesis zatím nezveřejnil, zákulisní zprávy ale hovoří o třech jednotkách, které jsou všechny přeplňované. Benzinové zastoupí čtyřválec o objemu 2,5 litru naladěný na 224 kW a 422 N.m a 3,5litrový vidlicový šestiválec o výkonu 279 kW a točivém momentu 530 N.m. K dispozici pak bude i třílitrový šestiválec na naftu, s 205 kW a 589 N.m. Všechny agregáty by pak měly být spárovány s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Genesis GV80 se začne prodávat letos, na domácím korejském trhu dokonce už tento měsíc. Časem se dostane i na další trhy. V Evropě Genesis v tuto chvíli oficiálně nepůsobí, pořád se ale hovoří o tom, že by se to mohlo do budoucna změnit. Právě GV80 by pro evropskou klientelu mohl být velkým lákadlem. Nebo by podle vás Genesis GV80 u nás nezaujal?