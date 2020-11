Google vyvíjí systém, který by mohl zablokovat telefon pouze řidiči

Používání telefonu za volantem je problém, který se navzdory vysokým pokutám a bezpečnostním kampaním stále nedaří vyřešit. Brzy by do něj ale mohli promluvit výrobci chytrých telefonů a jejich software.

Google i Apple, tedy největší výrobci mobilních zařízení a jejich operačních systémů, již delší dobu pracují na funkcích, které by měly řidičům zkomplikovat použití mobilu za jízdy. Od možnosti ztišit telefon a přicházející výstrahy, až po komplikace ve smyslu zablokování klávesnice v systémech Apple CarPlay nebo Android Auto za jízdy. Jenže tím to nekončí.

Společnost Google by svůj boj proti používání mobilů za jízdy mohla přenést na vyšší úroveň pomocí patentu, který nese označení „Automated pacing of vehicle operator content interaction“. Díky této funkci by totiž Google dokázal zablokovat telefon osobě za volantem do té chvíle, dokud nezastaví. Důležitý je přitom důraz na osobu za volantem.

Pro výrobce operačních systémů by nebyl problém zablokovat používání mobilního telefonu každému, u kterého systémy v telefonu zaznamenají pohyb vysokou rychlostí. Jenže tím by došlo k omezení spolujezdců i obyčejných cestujících například v prostředcích veřejné dopravy. Jak tedy zablokovat jen řidiče?

Google za tímto účelem vyvíjí speciální analyticky systém, který bude sledovat chování uživatele při ovládání telefonu – a zejména by se měl zaměřit na pozornost, jakou uživatel telefonu věnuje. Díky speciálnímu komplexnímu softwaru pak bude systém schopen vypočítat, jaké má uživatel reakce a zda se tedy během ovládání telefonu nevěnuje ještě něčemu dalšímu.

Pokud totiž člověk používá telefon za volantem, obvykle mu všechno trvá o něco déle. A pokud by telefon našel výrazný rozdíl mezi rychlostí běžného používání a používání například během řízení, mohl by software kompletně zablokovat uživatelské rozhraní. Ostatně i v nákresech patentové dokumentace můžeme vidět telefon s jasným nápisem „Paused for safety“ (Přerušeno kvůli bezpečnosti) přes obrazovku.

Tato technologie by ovšem nemusela výt využívána pouze k tomu, aby řidičům bránila v používání telefonu za jízdy. Google by pro ni mohl mít i celou řadu dalších uplatnění. Pouhý patent ovšem ještě neznamená, že se Google rozhodne tuto funkci do operačního systému Android zavést.