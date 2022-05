Honda upřesnila plány elektrifikace, s elektrickým nástupcem NSX stále počítá

Japonská Honda před nějakou dobou zmínila, že model NSX přichází vždy, když jeho prostřednictvím potřebuje světu něco dokázat. Je proto logické, že další generace přijde v době mohutného tlaku na elektrifikaci portfolia. NSX tedy bude jak vlajkovou lodí značky jako takové, tak především jejího snažení na poli elektromobility. Honda totiž přislíbila celosvětově představit 30 čistě elektrických modelů a pomalu vyřadit vozy se spalovacími motory.

Do roku 2030 by Honda také ráda vyráběla 2 miliony elektromobilů ročně, přičemž do roku 2050 chce dosáhnout uhlíkové neutrality. Automobilka si však uvědomuje, že je k elektrifikaci nezbytné přistupovat z více úhlů a nestačí pouze vyměnit spalovací motory za elektromotory a baterie. Investovat proto bude také do vodíkového pohonu a technologie výměny baterií jako alternativy k jejich zdlouhavému nabíjení. Na elektrifikaci a vývoj softwarových technologií si pak Honda vyhradila částku 5 trilionů jenů (cca 907 miliard korun).

Aniž by konkrétně zmiňovala nástupce modelu NSX, Honda slibuje, že svým zákazníkům vždy bude nabízet vášeň a zábavu prostřednictvím sportovního smýšlení a osobitých vlastností. Což může znamenat cokoliv. Dle všeho je však s nástupcem modelu NSX stále počítáno, přičemž výroba stávající generace skončí ještě letos. Kromě nového NSX by se navíc mohl objevit nový cestovní model, který bude po boku svého sportovního sourozence vlajkovou lodí elektrifikovaného portfolia Hondy.

Na domácím trhu chce Honda začít malým užitkovým elektromobilem s cenou v přepočtu kolem 175 tisíc korun. Následovat budou větší osobní vozy, včetně elektrického SUV. V Číně pak plánuje uvést 10 nových elektromobilů do roku 2027. Pro Evropu Honda plánuje elektrickou obdobu modelu HR-V, která bude vycházet z konceptu e:Ny1 a později také elektrický ekvivalent většího modelu CR-V. Cílem je, aby se do roku 2030 elektrické a vodíkové vozy podílely na evropských prodejích značky ze 40 %.

V Severní Americe plánuje Honda v roce 2024 představit středně velké až velké elektrické SUV, na kterém bude spolupracovat s koncernem General Motors. V témže roce by pak měla podobně velké elektrické SUV představit také prémiová značka Acura. Pro rok 2027 Honda chystá řadu dostupných elektromobilů, které budou svým dojezdem a cenou srovnatelné se spalovacími vozy podobné velikosti. Kromě toho automobilka plánuje v Severní Americe postavit novou továrnu na elektromobily.

Podle aktuálních plánů Honda na celém světě ukončí prodeje vozů se spalovacími motory do roku 2040. K dosažení tohoto cíle však bude potřebovat také dostatek baterií, které aktuálně odebírá z několika zdrojů. Konkrétně baterie pro vozy určené pro americký trh dodává koncern General Motors, pro čínské vozy společnost CATL a pro japonské Envision AESC. Honda by však ráda na trh dostala vlastní technologii pevných (solid-state) baterií. Za tímto účelem investuje v přepočtu téměř 7,7 miliard korun do stavby předváděcí továrny na jejich výrobu, která má být zprovozněna v létě roku 2024. V druhé polovině této dekády by se pak pevné baterie měly objevit v produkčních autech.

V roce 2026 Honda odstartuje výrobu nové elektrické platformy e:Architecture, jejíž nedílnou součástí bude integrovaný software. To umožní instalaci nejnovější verze autonomní technologie, kterou značka nazývá Sensing.