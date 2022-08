James May boural při natáčení nové série The Grand Tour

Populární moderátorské trio Clarkson, Hammond a May v současnosti připravuje pátou sezónu motoristického pořadu The Grand Tour, v rámci které se štáb vypravil také do Česka a na Slovensko. Ani pátá sezóna se ovšem neobešla bez nehod, přičemž některé se podařilo udržet pod pokličkou poměrně dlouho.

Britský plátek The Sun totiž až nyní přinesl informace o nehodě moderátora Jamese Maye, ke které mělo dojít již před několika měsíci. Během natáčení na uzavřené námořní základně Olavsvern, poblíž norského města Tromsø, údajně britský moderátor havaroval při sprintech v tunelu.

May měl sedět za volantem Mitsubishi Lancer Evolution VIII a ve špatně osvětleném tunelu, kde se světla rozsvěcela až při průjezdu vozu a nechávala tak minimum času na reakci, měl z rychlosti 121 km/h začít pozdě brzdit a narazil se svým vozem do zdi. Populární moderátor si měl z nehody odnést zlomené žebro a podle zdroje The Grand Tour prý také tvrdě narazil hlavou, kterou měl po nehodě zkrvavenou. V nemocnici se tak musel podrobit skenování, než byl propuštěn.

Video se připravuje ...

Bližší detaily k nehodě pak dopátrali kolegové z Motor1, kteří na Redditu objevili příspěvek uživatele Jakobknor. Na fotografii, která byla pořízena před pěti měsíci, vidíme Clarksona a Hammonda. V komentáři pak stojí, že potkal známé moderátory při natáčení nového speciálu na čerpací stanici v norském Bardufoss. K nehodě tak zřejmě došlo již v březnu tohoto roku, ostatně May na snímku chybí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

Samotný Jeremy Clarkson přidával na svůj instagram snímek žlutého Mitsubishi Lancer Evo a modrého Subaru Impreza před 23 týdny, tedy rovněž před pěti měsíci. K nehodě ale tehdy také nic neprozradil. Na instagramovém profilu Grand Tour Nation bylo zveřejněno video moderátorů natáčejících novou epizodu s modrým Subaru a žlutým Mitsubishi dokonce již druhého března.

Podle dostupných zpráv si May naštěstí z incidentu neodnesl žádná vážnější zranění a později se k natáčení připojil. Kromě jeho žlutého Mitsubishi a modrého Subaru Impreza by se navíc v nové epizodě měla objevit také Audi RS4. Se čtyřmi sportovními vozy s pohonem všech kol měli moderátoři podniknout dobrodružství v oblasti polárního kruhu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Grand Tour Nation (@grandtournation)

Na více detailů se můžeme těšit až s představením páté série pořadu The Grand Tour, jejíž datum zveřejnění zatím služba Prime video neohlásila. S předstihem se ale jistě dočkáme zajímavého traileru, který by měl kromě ukázek z natáčení na severu nabídnout i ukázky z natáčení v Česku a na Slovensku.