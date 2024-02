Hans Ledwinka by dnes oslavil 146 let. Připomeňte si jeho život i legendární Tatry

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na velkolepost československého průmyslu a strojírenství dodnes vzpomínají všichni obdivovatelé tehdejších automobilů a motocyklů z našich končin. Snad nejvýznamnější roli v československých technických inovacích v éře před druhou světovou válkou sehrál rakouský inženýr Hans Ledwinka, který se u nás i ve zbytku světa proslavil jako průkopník aerodynamických tvarů při vývoji luxusních limuzín pod značkou kopřivnické Tatry.

A dnes by Hans Ledwinka oslavil už 146. narozeniny. Rakouský rodák z Klosterneuburgu u Vídně se narodil 14. února 1878. Na začátku své profesní kariéry se vyučil jako zámečník, a když v roce 1897 vystudoval průmyslovou školu ve Vídni, nechal se zaměstnat v Kopřivnické vozovce, tehdy známé jako Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft. Už tehdy byl u stavby prvního „sériového“ benzinového automobilu v rakouské monarchii, automobilu NW Präsident.

Nejslavnější životní dílo konstruktéra Hanse Ledwinky se však představilo až těsně před koncem první poloviny třicátých let dvacátého století. V roce 1934 se začala vyrábět legendární Tatra 77, která byla prvním sériově vyráběným vozem s aerodynamickou karoserií. Šéfkonstruktér Hans Ledwinka a inženýr Erich Übelacker se při vývoji proudnicových tvarů inspirovali nápady a znalostmi švýcarského aerodynamika maďarského původu Paula Jaraye.

Na slavnou Tatru 77 následně navázala modernější Tatra 87, proslavená dobrodružnými výpravami Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, ale už málokdo si dnes vzpomene, že Hans Ledwinka vymyslel novou koncepci automobilů, jíž se dodnes říká „tatrovácká“. Jejím základem je podvozek tvořený centrální nosnou rourou s nezávisle uloženými výkyvnými poloosami. Vpředu byl umístěn vzduchem chlazený motor a převodovka. První z takto řešených vozů, Tatra 11, položil základ celé řadě osobních automobilů. Firma tuto koncepci používá pro těžké nákladní automobily dodnes.

Hans Ledwinka ve svých nejslavnějších letech udržoval aktivní vztah i s Ferdinandem Porschem. Ten později vzpomínal, jak si oba konstruktéři vyměňovali názory, zkušenosti, koukali si přes rameno i konzultovali návrhy na vývoj levného aerodynamického automobilu. Kvůli podobnosti Volkswagenu Brouk s předválečnými Tatrami dokonce kopřivnická společnost podala na Volkswagen žalobu. Jedno z nejúspěšnějších lidových aut všech dob připomínal hlavně prototyp Tatra V 570.

Celoživotní dílo Hanse Ledwinky a významné přínosy světového automobilového průmyslu zvěčnilo uvedení do automobilové síně slávy mezi nejvýznamnější konstruktéry evropských automobilů během slavnostního večera na Ženevském autosalonu v roce 2007. Už v roce 1961 byl oceněn i Medailí Rudolfa Diesela za vynálezy a inovace.

V Česku je Hans Ledwinka dodnes obdivovanou osobností, ale protože žil v Sudetech, v roce 1945 mu byl vyvlastněn majetek podle tzv. Benešových dekretů. Jako vedoucí pracovník Tatry musel za války komunikovat a spolupracovat z nacisty, kvůli čemuž byl obviněn z kolaborace a uvězněn na šest let. V roce 1951 se vystěhoval z Československa do Německa a od roku 1953 až do své smrti 2. března 1967 bydlel v Mnichově. Zemřel ve věku 89 let.