Hasiči dokončují vyhlášku o bezpečnosti v garážích kvůli elektromobilům

Hasiči dokončují vyhlášku, která by zajistila bezpečnost v garážích i přes stoupající počet elektromobilů. V současné době se musí zhodnotit dopady opatření, následně může jít právní úprava do připomínkového řízení. Novinářům to řekl náměstek Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós.