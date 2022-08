Hennessey Venom F5 Roadster představen, slibuje maximální rychlost až 483 km/h

Společnost Hennessey během právě probíhající akce Monterey Car Week konečně představila dlouho očekávaný otevřený hypersport Venom F5 Roadster, jehož první ukázka se na veřejnost dostala již v roce 2019. A zdá se, že to bude pecka.

Podle Hennessey je totiž nový Venom F5 Roadster nejrychlejším a nejvýkonnějším kabrioletem na světě, což ale bude muset teprve dokázat. K překonání rekordu Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse i staršího sourozence Venom GT Spyder je však dobře připraven

Podobně jako kupé, také verze Roadster je osazena 6,6litrovým motorem V8, přeplňovaným dvojicí turbodmychadel. Nejvyšší výkon 1355 kW (cca 1817 k) a 1.617 Nm točivého momentu pak putuje na kola přes sedmistupňovou poloautomatickou převodovku s jednou spojkou.

Podle automobilky by otevřená verze měla nabídnout nejvyšší rychlost přes 300 mil v hodině, tedy přes 483 km/h – stejně jako kupé. Tady se však sluší dodat, že ani kupé se přes tuto hranici během testování ještě nedostalo. Pomalu se však blíží.

Pojďme se ale podívat na design vozu, který minimálně v přední části odpovídá klasickému kupé. Nad kabinu pak automobilka umístila speciální karbonový díl střechy, který je z vnitřní strany čalouněn Alcantarou. Jeho hmotnost se přitom zastavila na hodnotě údajně jen 8,2 kilogramu.

Drobným nedostatkem Roadsteru však nejspíš bude skutečnost, že sejmutý panel asi nikam v kabině neschováte. Automobilka na něj ale dodává speciální tašku pro přenášení a také speciální podstavec do garáže.

Oproti kupé se pak změnil také zadní kryt motoru, který je nově průhledný a vyrobený ze speciálního materiálu. Ten byl prý původně navržen pro použití u proudových motorů a odolat by měl teplotám až kolem 540 °C.

Zajímavá je však i hmotnost vozu, která se údajně oproti 1.360 kilogramů u klasického kupé zvýšila pouze na 1.406 kilogramů. Důvodem nárůstu hmotnosti jsou obvykle dodatečné výztuhy, které musí kompenzovat ztrátu tuhosti po odstranění střechy.

Společnost Hennessey plánuje vyrobit 30 kusů modelu Venom F5 Roadster, zatímco verze kupé by mělo být vyrobeno jen 24 kusů. Produkce roadsteru by měla začít koncem tohoto roku, prodejní cena by se pak měla pohybovat od 3 milionů dolarů (cca 73.193.000 Kč). Kupé přitom začíná asi od 2,1 milionu dolarů (cca 51.235.000 Kč).