HKS vylepšuje Toyotu GR Yaris. Bude mít vychytávky z F1 i větší tříválec

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Řidičská Toyota GR Yaris se minimálně v Česku pyšní zajímavým prvenstvím. I když má pouze trojici válců, má nejvýkonnější produkční tříválec, jaký si u nás běžně můžete koupit. S novým letošním faceliftem je navíc ještě silnější a má až 206 kW (280 koní), na něž zesílila z původních 192 kW (261 koní). A současně si přilepšila i vyšším točivým momentem – vzrostlým o 30 newtonmetrů na výsledných 390.

Jeden z nejslavnějších japonských tunerů si však myslí, že se v GR Yarisu skrývá ještě větší potenciál a rozhodl se jednat. Renomovaná japonská tuningová společnost HKS právě představuje speciální úpravu, díky níž bude tříválec GR Yarisu ještě objemnější a výkonnější.

V Japonsku se rozhodli zvětšit válce Yarisu z původního vrtání a zdvihu 87,5 x 89,7 milimetrů na 88 x 95,7 milimetrů a výsledkem je vyšší zdvihový objem. Z původní šestnáctistovky s přesným zdvihovým objemem 1618 ccm je nově tříválec o 1746 ccm. Součástí úpravy je i vznik nových sacích portů v hlavě válců, nové písty s klikovou hřídelí, ojnicemi i molybdenovým povlakem s nízkým třením.

Video se připravuje ...

Aktuálně tuneři pracuji ještě na novém vysokokapacitním vstřikovacím systému paliva, který navíc doplní i složité předkomorové zapalování pro další zvýšení výkonu. Se stejnou technologií se závodí v šampionátu formule 1 a efektivně se při tom používá malá komora přiléhající ke každému válci, v níž se předzapálí směs paliva vzduchu krátce předtím, než je přivedena do hlavní spalovací komory. Technicky to není jednoduché, ale pomáhá to k efektivnímu zvýšení výkonu.

HKS bohužel neuvádí, kdy novou úpravu pro Toyotu GR Yaris dokončí, ale už zveřejnilo, že bude prodávat kompletní motory v krabicích, jež si majitelé mohou namontovat do svých vozů místo původních jednotek. S dnes unikátní čtyřkolky se závodním DNA z rallye se tak může stát ještě větší bestie, ale musíme si počkat i na to, kolik to vlastně bude stát. Cena totiž zatím taky není známa, stejně jako očekávaný výkon.