Nové Porsche Cayenne možná dostane sekvenční řazení, ačkoliv bude elektrické
Porsche do svého prvního elektromobilu Taycan dalo dvoustupňovou převodovku, což je dodnes docela unikátní technika. Nadcházející Cayenne možná dostane stupňů ještě více, ale tentokrát budou falešné.
Elektromobily sice nabídnou nevídané zrychlení a dnes už i maximální rychlost, ale proti spalovacím vozům působí trochu sterilně. Jak je udělat zábavnější, řeší spousta automobilek a některé se rozhodly vydat cestou faleše. Například v Hyundai Ioniq 5 N máte nejen umělý zvuk motoru, ale také falešnou sekvenční převodovku. To samé už nabízí i Lexus RZ po modernizaci a Toyota dokonce zkouší i falešný manuál, včetně řadicí páky.
Některé automobilky tento přístup odmítají a jednou z nich bylo i Porsche. To komentovalo před rokem právě Ioniq 5 N se slovy, proč dělat něco dobrého horším. „Jeli jsme s Hyundaiem [Ioniq 5] N a podívali jsme se na něj a samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří si myslí, že je to dobrý nápad,“ řekl testovací jezdec Porsche Lars Kern v rozhovoru pro australský magazín Drive. Později pokračoval: „Došli jsme k závěru, že to není to, co hledáme.“
Časy se ale mění, a to rychle, jak dokazují nová slova z Porsche. Zprávu přinesl šéfredaktor magazínu The Drive, Kyle Cheromcha, který se nedávno zúčastnil jízdy v prototypu Porsche Cayenne EV spolu s manažerem validace prototypů tohoto programu, Saschou Niesenem. Během krátké jízdy Niesen prozradil, že Porsche není jen otevřené myšlence přidat svým elektromobilům umělé řazení, ale už vyvinulo celou symfonii falešných zvuků motoru a simulací mechanického řazení tak věrohodných, že je nedokážou rozeznat ani jeho vlastní inženýři.
V Porsche se pustili do úkolu vytvořit simulovaný zvuk motoru inspirovaný osmiválcem z Cayenne pro nadcházející elektrickou verzi SUV. Součástí vývoje byla potřeba vyladit zvuk pro všechny možné jízdní podmínky. „Nahrávali jsme zvuky jak z interiéru, tedy to, co slyší posádka uvnitř, tak zvenčí, tedy zvuk vycházející z výfuku,“ řekl Niesen magazínu The Drive a vysvětlil, jak tým Cayenne pracoval na propojení zvuku V8 s elektromobilem. „Je potřeba to modulovat, protože rozsah otáček [u elektromobilu] je mnohem větší. Ale teoreticky, pokud byste zavedli virtuální řazení, mohli byste využít celý ten rozsah, podle toho, kolik virtuálních převodových stupňů byste zavedli,“ řekl.
Jestli se systém opravdu objeví i v produkčním voze, neuvedl, ale falešné řazení pádly pod volantem prý opravdu zvažují. „V březnu jsem řídil koncept. Chtěl jsem ho nenávidět, protože je to umělé, falešné a prostě všechno,“ vzpomíná Niesen. „Bál jsem se, že lidé, kteří to dělají, jsou jen softwaroví nadšenci, kteří vůbec netuší, jak funguje převodovka, a snaží se ji napodobit. Ale oni přesně vědí, co dělají. Dokázali to udělat tak, že to působilo jako klasická převodovka s měničem točivého momentu. Nedokázal jsem poznat rozdíl.“
Zároveň ale uznal, že z technického hlediska nedává smysl dávat elektromobilu falešné řazení. Stejné zdůvodnění měl právě i Lars Kern, podle kterého falešné řazení jen simuluje něco, co už „patří minulosti“. Niesen ale zároveň poznamenal, že přesně tohle automobilky udělaly při zavádění převodovek CVT, a to jen proto, aby převodovky působily více jako v tradičním autě. Jestli se nakonec Porsche rozhodne jít tímto směrem, zjistíme při oficiálním představení nového elektrického Cayenne na konci října.
Zdroj: The Drive, zdroj foto: Porsche, zdroj videa: Porsche