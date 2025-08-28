Leapmotor obnoví výrobu v Evropě. Tentokrát v zemi vyhovující režimu
Čínské automobilky se snaží rozjet výrobu přímo v Evropě, protože na jejich elektromobily jsou vysoká cla. Setkávají se ale s problémy, které pro Evropana zní vskutku bizarně. Jako třeba Leapmotor, který musel ukončit produkci v Polsku z ideologických důvodů.
O trablech čínského Leapmotoru s výrobou v Evropě jsme tu už párkrát psali. Malý hatchback Leapmotor T03 se montoval v polské továrně Stellantisu ve městě Tychy, z dílů importovaných z Číny. To stačilo na to, aby se na něj nevztahovala vysoká cla, která v případě Leapmotor k existujícím 10 % přidala dalších 20,7 %. U severních sousedů se T03 montovalo od loňského září a díky tomu si mohlo udržet nízkou základní cenu v přepočtu kolem 475.000 Kč. Plánovala se i výroba větších SUV B10 a C10.
Na to ale nakonec nedošlo a zrušena byla i montáž malého hatchbacku. Čínská vláda totiž „nařídila“ tamním automobilkám, aby neinvestovaly v zemích, které pro cla hlasovaly. Leapmotor musel hledat nový evropský domov, samozřejmě jen v těch zemích, které hlasovaly proti clům. To znamená Německo, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko nebo Maltu.
Nakonec trochu překvapivě vyhrálo Španělsko, které se stejně jako Česko rozhodlo nehlasovat. Leap využije tamní továrnu v Zaragoze, kde už Stellantis montuje Opel Corsa, Peugeot 208 a Lancii Ypsilon. Nově se k nim přidá Leapmotor B10, což je menší elektrické SUV, které u nás bude uvedeno letos na podzim.
Novinka má pohon zadních kol, výkon 160 kW a maximální točivý moment 240 Nm, na stovku zrychlí za 8 sekund. Baterie jsou k dispozici dvě, obě LFP. Menší má kapacitu 56,2 kWh a umožňuje dojezd až 361 km dle WLTP, větší se 67,1 kWh má zajistit dojezd až 434 kilometrů. S délkou 4515 mm se postaví třeba Škodě Elroq nebo MG S5.
Dalším lokálně montovaným vozem má být Leapmotor B05, což je kompaktní hatchback mířící třeba proti MG4 nebo Volkswagenu ID.3. Světovou premiéru si odbude na autosalonu IAA v Mnichově na začátku září. Krom toho chystá Leapmotor i další hatchback, ale také MPV a větší SUV.
Startup Leapmotor byl založen v roce 2015 a uvedl se malým levným elektrickým kupé S01, které se vyrábělo jen tři roky. Dnes už firma patří mezi nejúspěšnější nové značky v Číně a loni byla mezi startupy dokonce druhá. Podíl 20 % v něm drží evropský koncern Stellantis. Skrze společný podnik Leapmotor International má Stellantis exkluzivitu na export aut do Evropy, přičemž u nás je za prodej zodpovědná skupina Emil Frey.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: Leapmotor, zdroj videa: Leapmotor