Nové Audi Q3 vstupuje na český trh: Kolik stojí a komu se postaví?
Prémiových kompaktních crossoverů je na českém trhu docela dost, takže Audi Q3 nebude mít na růžích ustláno. Za svou základní cenu lehce nad milionem korun však nabízí opravdu zajímavou výbavu.
Před několika měsíci odhalené Audi Q3 a před pár dny odhalené Q3 Sportback už mají české ceny. Rozměrově vcelku malý, avšak pro automobilku důležitý model už není možné koupit pod milion korun, zatímco u dosavadní generace to těsně šlo, pokud jste nepřiplatili opravdu za nic.
|České ceny Audi Q3 a Q3 Sportback
|Motorizace
|Výkon
|Kombinovaná spotřeba
|Základní cena motorizace v ČR vč. DPH
|1,5 TFSI
|110 kW (150 k)/250 Nm
|6,6-6,0 (6,1-6,7) l/100 km
|1.078.900 (1.116.900) Kč
|2,0 TDI
|110 kW (150 k)/360 Nm
|5,3-5,8 (5,3-5,9) l/100 km
|1.117.900 (1.155.900) Kč
|2,0 TFSI quattro
|150 kW (204 k)/350 Nm
|7,8-8,4 (7,8-8,5) l/100 km
|1.293.900 (1.301.900) Kč
|2,0 TFSI quattro
|195 kW (265 k)/400 Nm
|8,5-9,0 l/100 km
|1.381.900 (1.419.900) Kč
|e-hybrid
|200 kW (272 k)/400 Nm
|1,7-2,2 l/100 km + 13,9-15,0 (14,0-15,1) kWh/100 km
|1.233.900 (1.271.900) Kč
|zdroj: Audi; hodnoty v závorkách jsou uvedeny pro Q3 Sportback
Základ je nově o 100 tisíc korun dražší, verze Sportback o 82 tisíc. Také však obě mají bohatší základní výbavu. Jednak mají všechny Q3 dvouspojkovou převodovku a už když jste jí dovybavili dosavadní Q3, byli jste zhruba na současné základní ceně.
Navíc je v Česku už v základní ceně obsažen paket Tech. Jeho součástí je prediktivní adaptivní tempomat, vylepšený parkovací asistent s 360° kamerovým systémem, bederní opěrka nastavitelná ve čtyřech směrech pro obě přední sedadla, LEDkové světlomety či zvukově izolační skla předních dveří.
Q3 však nevstupuje do prázdného trhu, nýbrž na velmi kompetitivní kolbiště kompaktních crossoverů. Její technika navíc už na českých silnicích jezdí v Cupře Terramar a Volkswagenu Tiguan. Pro úplnost, také v kodiaqu a tayronu, ale to jsou přeci jen větší auta.
Cupra Terramar začíná na 1,123 milionu korun za 150k TSI, řidičsky zajímavý 265k dvoulitr s pohonem 4WD přijde na 1,385 milionu korun a vrcholný e-Hybrid o 272 koních přijde na 1,445 milionu korun. Ve všech případech to je vyšší základní cena než u Q3 i Q3 Sportback; diesel v české nabídce Cupry Terramar nenacházíme, ale je tu slabší e-Hybrid o 204 koních s cenou od 1,345 milionu korun.
Výbava srovnatelná se základem u Q3 je u Cupry navíc až ta vyšší, označená VZ. Tu ale pořídíte jen s 265k dvoulitrem a 272k e-Hybridem, slabší motorizace v základu nemají např. 360° kamerový systém. Naopak nabídnou klasické přední mlhovky s funkcí přisvěcování do zatáček.
Volkswagen Tiguan je v základu levnější, s motorizací 1,5 TSI o výkonu 130 koní stojí od 866 tisíc korun v základním provedení Limited. To nabídne dnes už standardní výbavu související s aktivní a pasivní bezpečností, LEDková světla, klimatizaci, parkovací čidla na obou stranách, hlídání mrtvého úlu či manuálně výškově nastavitelné přední sedačky, ale nemá ani navigaci, ani možnost zrcadlení smartphonu skrz Apple CarPlay či Android Auto.
Motorizace 1,5 TSI 150 k u Tiguanu stojí od 1,049 milionu korun s výbavou Life, která už nabídne dvouventilové adaptivní tlumiče DCC, adaptivní tempomat, bezdrátové zrcadlení smartphonu, vyhřívané přední sedačky či automatické přepínání dálkových světel. Za 360° kamerový systém je však třeba vždy připlatit 26 tisíc korun v rámci asistenčního paketu IQ.Drive.
Tiguan má oproti Q3 výhodu ve výkonném dieselu – je možné ho mít s motorem 2,0 TDI o 193 koních s pohonem 4Motion, a to od 1,429 milionu korun ve výbavové verzi Elegance. Ta obsahuje navíc k verzi Life vylepšené LED světlomety, „Top komfortní“ sedadla ergoActive či podsvícené logo na obou koncích vozu.
|Technická data Audi Q3 a Q3 Sportback
|Motorizace
|1,5 TFSI
|2,0 TDI
|2,0 TFSI quattro
|e-hybrid
|Objem motoru
|1.498 ccm
|1.968 ccm
|1.984 ccm
|1.498 ccm
|Převodovka
|7st. DSG, FWD
|7st. DSG, FWD
|7st. DSG, quattro
|6st. DSG, FWD
|Nejvyšší výkon/točivý moment spalovacího motoru
|110 kW (150 k)/250 Nm
|110 kW (150 k)/360 Nm
|150 kW (204 k)/350 Nm
|195 kW (265 k)/400 Nm
|130 kW (177 k)/250 Nm
|Nejvyšší výkon/točivý moment elektromotoru
|-
|-
|-
|-
|85 kW (115 k)/330 Nm
|Nejvyšší kombinovaný výkon/točivý moment
|-
|-
|-
|-
|200 kW (272 k)/400 Nm
|Nejvyšší rychlost
|209 (207) km/h
|208 (207) km/h
|229 (228) km/h
|240 km/h (omezovač)
|215 km/h (omezovač)
|Kombinovaná spotřeba
|6,6-6,0 (6,1-6,7) l/100 km
|5,3-5,8 (5,3-5,9) l/100 km
|7,8-8,4 (7,8-8,5) l/100 km
|8,5-9,0 l/100 km
|1,7-2,2 l/100 km + 13,9-15,0 (14,0-15,1) kWh/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,1 s
|9,2 s
|7,1 s
|5,7 s
|6,8 s
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|2.100/750 kg
|Dojezd na elektřinu, využitelná kapacita baterie
|-
|-
|-
|-
|119 (118) km, 19,7 kWh
|Základní cena motorizace v ČR vč. DPH
|1.078.900 (1.116.900) Kč
|1.117.900 (1.155.900) Kč
|1.293.900 (1.301.900) Kč
|1.381.900 (1.419.900) Kč
|1.233.900 (1.271.900) Kč
|zdroj: Audi; hodnoty v závorkách jsou uvedeny pro Q3 Sportback
Zajímavou levnější stylovkou by mohl být také KGM Actyon, který se u nás prodává v jediné verzi za 950 tisíc korun. Nabízí přeplňovaný čtyřválec o 163 koních a 280 Nm, který spolupracuje se šestistupňovou automatickou převodovkou a za příplatek 50 tisíc korun i s pohonem všech kol. V základní výbavě je adaptivní tempomat, udržování jízdního pruhu, sledování mrtvého úhlu, vyhřívaný volant, parkovací čidla, 20“ kola, bezklíčový přístup nebo kompletně LEDkové svícení.
Na podobné ceně jako Q3 startuje také Mercedes-Benz GLB, který ve verzi 180 nabízí 136k zážehový čtyřválec o objemu 1,3 litru se 7st. dvouspojkou a pohonem předních kol. V základní výbavě má čtyřsměrové bederní opěrky předních sedaček, automatickou klimatizaci, částečně koženkové a látkové sedačky, klasický tempomat a standardní sadu bezpečnostních asistentů a hlídačů.
GLB je také k mání s výkonným 190k dieselem a pohonem 4Matic od 1,279 milionu korun. Za cenu od 1,523 milionu je k mání verze AMG GLB 35 4Matic o 306 koních a za cenu od 1,442 milionu korun je k mání elektrické EQB 250+ s výkonem 190 koní a dojezdem až 533 km.
A konečně, sourozenci BMW X1 a X2. Model X1 začínají na 136 koních zážehového čtyřválce verze sDrive18i za cenu od 1,014 milionu korun. Základ X2 tvoří 170k verze sDrive20i s cenou od 1,104 milionu korun. Oba modely nabízí adaptivní LED světlomety, automatickou dvouzónovou klimatizaci či BMW OS 9 s vestavěnou navigací jako součást prohnuté desky propojující přístrojový štít s centrálním displejem. Tato základní výbava platí i pro všechny další motorizace.
Nafta začíná na 1,075, resp. 1,114 milionu korun za 150k verzi sDrive18d, na druhé konci vznětové nabídky X1 je čtyřkolka xDrive23d s 211 koňmi za 1,243 milionu korun. X2 končí u 163k xDrive20d za 1,180 milionu korun. Plug-in hybridy mají 245 nebo 326 koní kombinovaného výkonu a v obou karoseriích stojí mezi 1,2 a 1,3 milionu korun.
K mání jsou i elektrické verze; iX1 eDrive20 nabídne 204 k za 1,080 milionu korun, silnější čtyřkolka xDrive30 přijde na 1,359 milionu korun a nabízí 313 koní. Stylovější iX2 je v obou motorizacích o zhruba 40 tisíc korun dražší. Vrcholné varianty M35i xDrive stojí od 1,522 milionu korun u X2 a 1,483 milionu korun u X1. Ve výbavě je spousta prvků M Sport včetně brzdového systému, sedadel či adaptivního podvozku.
zdroj: Audi, BMW, VW, Cupra, KGM, Mercedes-Benz