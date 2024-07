Hledáme nejlepší hot hatch historie! Hlasujte ve vyřazovací anketě

Ostré hatchbacky dokážou nabídnout hromadu zábavy i praktičnost, a to vše v kompaktním balení a za relativně rozumnou cenu. Jenže i v jejich rámci je obrovská variabilita. Pomůžete nám vybrat ten nejlepší?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Výsledky mistrovství Evropy ve fotbale už známe, ovšem zatímco fotbal není evropskou specialitou, ostré hatchbacky do značné míry ano. Právě od „našich“ značek často získávají hot hatche všemožná ocenění či rekordy, ať už oficiální, nebo neoficiální skrz různé ankety nebo auta roku.

V redakci jsme se tedy zamysleli, které hot hatche jsou nejlepší napříč historií – a neúspěšně hledali shodu. Ba dokonce, když každý z nás měl napsat osm, které jsou jeho srdci nejbližší, i tak byl průnik minimální a spektrum sahalo od Peugeotu 106 Rallye S1 přes Subaru Impreza WRX STI gen. GR, Clio RenaultSport V6 či BMW M140i až po Toyotu Yaris GRMN. A jednomu z nás, radši nebudeme jmenovat, z nějakého důvodu imponuje i Škoda Fabia RS TDI.

Jeden by neřekl, jak moc může být kategorie hot hatchů nesourodá. Nakonec jsme ale vybrali osm kousků, které jsme poskládali proti sobě do dvojic tak, aby to aspoň trochu dávalo smysl výkonově, pohonem či třeba dobou vzniku. A na vás, našich čtenářích, bude vybrat vítěze.

Ankety budou postupně tři. Ta první se čtyřmi dvojicemi poběží do dopoledních hodin čtvrtka 18. července. Vítězové se utkají ve dvou semifinálových anketách od toho dne do dopoledne pondělka 22. 7. Finále spolu s bojem o třetí místo proběhne od toho dne odpoledne, opět do čtvrtka, kdy vyhlásíme vítěze mistrovství auto.cz v ostrých hatchbacích.

Anketa Seat Ibiza Cupra R TDI vs. Škoda Fabia RS TDI Seat Ibiza Cupra R TDI (6L) Škoda Fabia RS TDI

Seat Ibiza Cupra R TDI se prodávala v letech 2004 – 2008 a nabídla 118 kW a 330 Nm z legendárního motoru 1,9 TDI s osmiventilovou hlavou, který poháněl přední kola k rychlosti až 220 km/h.

Škoda Fabia RS TDI asi nepotřebuje představení – jedničkovou fabii zná každý a oblaka dýmu, které se za prvním „eresem“ vznáší, taky. Vůz měl čtyřválec 1,9 TDI o 96 kW a 310 Nm, kterými poháněl přední kola. Představil se v roce 2003.

Anketa Renault Mégane R.S. vs Honda Civic Type R Renault Mégane R.S. Honda Civic Type R

Renault Mégane R.S. v různých verzích frekventuje horní příčky časů předokolek na Severní smyčce Nürburgringu. Jeho čtvrtá generace přišla v roce 2017 s osmnáctistovkou naladěnou na 206 kW a 390 Nm, kterou bylo možné kombinovat s 6st. manuálem nebo dvouspojkou. Vůz je specifický natáčením zadních kol 4Control.

Honda Civic Type R se o rekord předokolek na Nordschleife s méganem často přetahuje. Generace FK8, prodávaná v letech 2017 – 2021, nabídla 235 kW a 400 Nm a výhradně manuální šestistupňovou převodovku.

Anketa Ford Focus RS vs BMW M140i Ford Focus RS BMW M140i

Ford Focus RS třetí generace, pro RS bohužel poslední, měl své problémy se spolehlivostí motoru, ale vynikal propracovaným pohonem všech kol, který dokázal upřednostňovat zadní nápravu i navzdory motoru napříč před přední nápravou. Představil se v roce 2015 s 2,3l čtyřválcem o 261 kW a 475 Nm.

BMW M140i je jediný šestiválec, který se dostal do naší osmičky, a také jediné auto s motorem uloženým vpředu a pohonem zadních kol. Přesto je to hatchback, takže tu své místo má. V letech 2016–2019 posílal na svá zadní kola 250 kW a 500 Nm.

Anketa Hyundai i30 N Performance vs Volkswagen Golf GTI Clubsport Hyundai i30 N Performance Volkswagen Golf GTI Clubsport

Hyundai i30 N Performance nabízí 206 kW a 392 Nm z dvoulitrového čtyřválce, kterým pohání jen přední kola. Nejen vrcholná verze, celé „enko“ působilo v době svého příchodu na trh jako zjevení Páně a rychle si vydobylo místo mezi fajnšmekry.

Volkswagen Golf GTI Clubsport, čerstvě odhalený vrchol předokolek golfu, je oproti „běžnému“ GTI upravený pro co nejlepší výkony na Nürburgringu. Dává 221 kW a 400 Nm a jediná převodovka v nabídce je dvouspojka DSG.