Honda má nové logo. Ne každý vůz na něj dosáhne

Léta má automobilka Honda logo v podobě stylizovaného písmene H v zaobleném čtyřúhelníku. Nyní k tomu přidává písmeno H bez orámování, které není nepodobné logu, jež automobilka používala v 60. letech minulého století.

„Přidává“ proto, že nový znak nenahradí ten stávající kompletně, nýbrž bude vyhrazen elektromobilům. Debutuje na modelové řadě elektromobilů s názvem 0 Series, což budou vozy přímo vyvinuté pro elektrický pohon.

Dva koncepty vozů z této řady se s novými logy už představily na veletrhu CES v Las Vegas, který právě probíhá. Vize sedanu a MPV mají do sériové výroby poměrně daleko co do designové stránce, s technikou to však je patrně jinak – první z nich by mohl být na silnicích, přinejmenším amerických, v roce 2026.

Má nabízet poloautonomní jízdu 3. úrovně v rámci systému Honda Sensing Elite, a to v podobě systému pro samočinné řízení v kolonách. Tento systém byl prvním „autopilotem“ úrovně 3, jehož provoz japonské úřady povolily na veřejných komunikacích. Palubní bezpečnostní systémy mají používat umělou inteligenci pro „lidskému vnímání podobné, přirozené a vysoce precizní předvídání rizik“.