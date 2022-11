Honda Prelude se má vrátit! Jak jinak než jako elektromobil…

Jak už jsme opakovaně psali, řada značek se snaží zmírnit obavy lidí z nových a jim neznámých elektromobilů odkazy do vlastní minulosti. Nostalgie totiž může být silný nástroj. Hojně ji používá například Renault, který oživuje modely 4 a 5, ale cizí není ani Hondě. Na nostalgickou notu hraje například s elektrickým hatchbackem Honda e, ovšem v následujících letech přidá větší kalibr – model Prelude!

O budoucích elektrických Hondách informuje japonský web Best Car, přičemž řada z nich jsou tradiční SUV nebo modely specifické pro japonský trh. Že se plánuje elektrický nástupce sportovního NSX, to už víme, ovšem novinkou jsou údajné plány na návrat kupé Prelude. V téhle fázi se ale jedná o pramálo víc než spekulace.

Honda je jedna z automobilek, která věří v budoucnost baterií s pevným elektrolytem. Ty by si měly najít cestu jak do potenciálního nástupce Civicu Type R, tak kupé NSX. A právě NSX se má stát konkurentem teoretického elektrického nástupce Nissanu GT-R. Využít by je mělo i znovuzrozené kupé Prelude.

Trh se sportovními kupé podobného ražení ovšem není příliš velký a těžko si představit, že by Honda náklady na vývoj nového sportovního modelu spolkla sama. Dá se to tedy použít jako argument pro to, že ze spekulací nic nebude… nebo pro to, že auto použije sdílené díly s jinou automobilkou, podobně jako Toyota svá kupé produkuje ve spolupráci s automobilkami BMW a Subaru.

Pokud se skutečně dočkáme nástupce modelu Prelude, můžeme jen doufat, že technika pokročí takovým způsobem, že auto nebude trápit nadváha. A že se Hondě podaří přijít na to, jak spojit elektrický pohon se skutečně zábavným svezením – disciplína zrychlení z 0 na 100 km/h se totiž rychle okouká. Podle spekulací bychom se výsledného auta měli dočkat v roce 2028. V této chvíli tedy musíme vyčkat a čas ukáže.