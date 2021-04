Hra Gran Turismo se letos oficiálně stane olympijskou soutěží

Když společnost Sony Computer Entertrainment v roce 1997 vydávala první díl herní série Gran Turismo, vyvinutý studiem Polys Entertrainment pro první generaci herní konzole PlayStation, nikdo nejspíš netušil, jaký úspěch bude následovat.

Hra, která se dočkala několika oficiálních pokračování a řady menších spinoffů, je dnes s více než 80 miliony prodaných kopií jedním z nejúspěšnějších titulů pro herní konzole PlayStation. Ostatně v roce 2022 se očekává příchod titulu Gran Turismo 7 pro nejnovější generaci konzole PlayStation 5.

Hra přitom už dávno přesáhla koncepci zábavy do obýváku. Od roku 2008 existuje tzv. GT Academy, která vznikla díky partnerství mezi Sony Computer Entertrainment Europe, Polyphony Digital a Nissan Europe. V roce 2018 pak vznikl i FIA certifikovaný šampionát Gran Turismo Championship. Zřejmě největším a nejméně očekávaným úspěchem však bude zařazení hry na letošní olympiádu.

Jak totiž 22. dubna tohoto roku oznámila Mezinárodní Olympijská Komise (IOC), série Gran Turismo bude součástí historicky prvního ročníku Olympic Virtual Series. Závodní hra se tak zařadí po bok virtuálních soutěží v cyklistice, veslování, plachtění a baseballu.

Soutěže by měly probíhat na různých platformách a ve hrách různých dodavatelů, ovšem pod hlavičkou olympijské licence. První Olympic Virtual Series by měla odstartovat 13. května a trvat by měla až do 23. června. Tedy krátce před oficiálními letními hrami, které se mají odehrávat v červenci v japonském Tokiu.

„Olympic Virtual Series je unikátní olympijský digitální zážitek, jehož cílem je posílit přímý kontakt s novým publikem v oblasti virtuálních sportů,“ uvedl prezident IOC Thomas Bach. Koncepce by měla být v souladu s vizí Olympic Agenda 2020+5 a Digitální strategií Mezinárodní Olympijské komise. „Podporuje sportovní účast a propaguje olympijské hodnoty se zvláštním zaměřením na mládež,“ dodal Bach.

Informace jak se první Olympic Virtual Series zúčastnit, stejně jako informace o odměnách, by měly být zveřejněny na webu Olympic Channel během následujících dnů. Poznámky rodičů k dlouhému vysedávání před obrazovkami a monitory, které prý nikam nevedou, ale najednou dostávají poněkud úsměvnější podtón. Časy se zkrátka mění.