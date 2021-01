Unikátním MTX Roadster do Barcelony: Raritou napříč Evropou na olympiádu

To si tak jednou povídáme s fotografem Jirkou Pekárkem a po letech, co se známe, z něj vypadne, že jel v roce 1992 na olympiádu do Barcelony unikátním MTX Roadster. Půjčil mu ho sám designér Václav Král. Ten příběh chceme znát celý!

Přes osm let vídáte na stránkách Světa motorů fotky Jiřího Pekárka, nejčastěji v motoristických reportážích. Při jejich realizaci jsme s Jirkou strávili stovky hodin zavřeni v autě, a co chcete na cestách dělat jiného než klábosit. Většinou mluví právě Jirka a my nadšeně hltáme jeho historky. Celý život se věnoval sportovní fotografii, na dvě dekády se mu v roce 1972 stal domovem časopis Stadion. Pro něj nafotil i svou první olympiádu. Do Montrealu v roce 1976 vyrazil v doprovodu redaktora Jiřího Pechra. Že je vám to jméno povědomé? Aby ne. Byl to tatínek současného šéfredaktora Světa motorů Zbyška Pechra.

S prezidentem Václavem Havlem procestoval náš fotograf Austrálii, Nový Zéland, Filipíny, Singapur i Japonsko, kde se osobně setkal s císařem. Zažil toho tolik, že už se nedivíme, kolik lidí ho při naší práci poznává. Putování po sportovních svátcích zakončil Jirka v Naganu 1998. Byl u onoho zlatého gólu, který se stal v podstatě i tečkou za jeho sportovně-fotografickou érou, než se pak vydal na „volnou nohu“ a po šedesátce zakotvil ve Světě motorů u syna svého někdejšího kolegy.

To říkáš až teď?

Velkou oklikou se dostáváme k jádru pudla dnešního článku. Jednou jsem si zase nechal vyprávět historky ze zákulisí velkých sportovních akcí a Jirka jen tak mimochodem zavzpomínal, jak vyrazil v roce 1992 na olympiádu do Barcelony takovým tím kabrioletem z favoritu, jak dělal Metalex. Zbystřil jsem, protože jde o celkem vzácný kousek československé automobilové historie, s kterým moc lidí osobní zkušenost nemá.

„Jak si k němu prosím tě přišel?“ vyzvídám. „Nabídl mi ho Vašek Král, jestli si nechci udělat výlet a přivézt Metalexu nějaké zajímavé fotky.“

„Myslíš legendárního designéra, jehož díla v čele se supertatrou jsem jako malý kluk hltal a při studiu na ČVUT navštěvoval jeho dobrovolné přednášky a užíval si každé náhodné setkání v bufetu nad sekanou?“

Svět motorů 52+53/2020

Jirka nečekal moje nadšení a jen suše dodal: „My jsme s Vaškem bydleli třicet let v jednom domě v Roztokách u Prahy. Nejdřív to byl jen soused, pak jsme navázali pracovní spolupráci, když jsem mu pomohl dostat nějaká motoristická témata a jeho auta do časopisu Stadion, a nakonec se z nás stali kamarádi,“ vzpomíná s nostalgickou slzou v oku Jirka a já jen zírám, co z něj po letech spolupráce tahám za poklady. Jemu osobně auta nikdy moc neříkala, takže mu ani nedošlo, že by jeho přátelství se slavným designérem mohlo vlastně někoho zajímat.

Stovky kreseb a výkresů, které po bytě Václava Krále viděl, vnímal jako přirozenou kulisu při sousedských návštěvách. „Vašek si udělal ateliér v obýváku, kde se konaly i schůzky s jeho kamarády z autoprůmyslu a médií. Na rozdíl od rýsovacího prkna bys v pokoji marně hledal televizi. Tu označoval za žrouta času, takže se jeho děti chodily dívat na večerníčka k nám. Vašek také odmítal telefon, nicméně čas od času si i on potřeboval zavolat, to pak býval naším hostem. Postupem let si na to lidé zvykli a nechávali mu u nás vzkazy, což z dnešního pohledu musí působit nepochopitelně,“ vytahuje Jirka osobní vzpomínky na slavného designéra, který nás opustil před patnácti lety.

Jak to bylo s tou Barcelonou?

„Když se Vašek v roce 1992 dozvěděl, že se chystám fotit na olympiádě v Barceloně, přišel s nápadem,“ dostává se Jirka k předmětu našeho zájmu. „Že mi zdarma půjčí na měsíční služebku MTX Roadster, který navrhoval, a já pro firmu Metalex udělám exkluzivní fotky v centru katalánské metropole. Zpětně to vlastně celé vnímám jako nesmysl. Mně tenkrát vůbec nedošlo, že okolí stadionů bude z bezpečnostních důvodů neprodyšně uzavřené a nikam, kde by to jen zavánělo olympijskou atmosférou, se autem nedostanu,“ odkrývá Jirka trhliny plánu.

„Samozřejmě to podle toho dopadlo. Nakonec jsem udělal jen pár momentek během cesty, abych vůbec něco dovezl. Mně byla auta vždycky ukradená. Tou dobou už jsem měl sám doma favorita a MTX vnímal jen jako jinou, méně praktickou verzi. Neviděl jsem v něm nějakou exkluzivitu, proto jsem nevyfotil žádné detaily a upřímně ty snímky nakonec i trochu odflákl, když bylo jasné, že původní záměr nevyjde,“ přiznává po skoro třech dekádách Jirka.

Nezapomenutelná cesta

Jak se autem určeným hlavně pro krátké korzování cestuje napříč Evropou? „Předně jsem se ztrapnil už při odjezdu,“ ví okamžitě fotograf. „Vašek mi dal klíče a šel domů. Já nastartoval a do očí mi bila obří rudá kontrolka. To jsem věděl, že je vždycky průšvih. Tak jsem běžel za Vaškem a říkám mu, že je po olympiádě. Že tam svítí nějaká závada. On se jen usmál, ať si prý povolím ruční brzdu – jak jsem to měl vědět? V mém favoritu z první série nic takového nebylo,“ obhajuje se Jirka.

„Jinak jsem brzy pochopil, že letět letadlem by bývalo bylo o tolik pohodlnější. Favorit sám o sobě není na dálnici kdovíco, roadster byl navíc po amputaci střechy ještě hlučnější. Od nějakých sedmdesáti osmdesáti už střecha s plastovými okny strašně plácala a při 130 km/h byl v interiéru děsný kravál. A nás čekalo 2x 2000 km, naštěstí vždy s přespáním ve Francii. Nakonec jsme s manželkou vyprázdnili kufr a nacpali různé oblečení mezi trubky a střechu, aby se napružila a neplápolala. Pořád jsme přidávali další a další vycpávky, do Barcelony jsme přijeli jak kolotočáři,“ neskrývá Jirka rozpaky.

„Musím ale uznat, že atraktivní a pro Španěly neznámé auto budilo solidní rozruch. Kamarád Tony, u něhož jsme přes měsíc bydleli a parkovali, nestačil sousedům zodpovídat dotazy. Naštěstí mě Metalex vybavil prospektem, takže je mohl Tony i zodpovědět. Tou dobou už prý v Mělníku evidovali jednoho zájemce ze Španělska. Kdoví, třeba jsem nějakého přidal,“ spekuluje po letech fotograf.

Hřích z mládí

Vyzvídáme, kde jsou nějaké fotky bez střechy. „Víš, že mám k autům míň než neutrální vztah. Když jsem viděl, že nic exkluzivního pro Metalex nenafotím, nepouštěl jsem se do větších akcí. Navíc jsem k mechanismu uchycení neměl dvakrát důvěru a vědom si svého technického ‚talentu‘ mi bylo jasné, že bych tak akorát něco urval a cesta domů by byla ještě větší peklo. Takže jsme za ten měsíc a víc než čtyři tisíce kilometrů střechu ani jednou nesundali, pardon,“ omlouvá se Jirka za třicet let starý přešlap.

„Při vší úctě k Vaškovi a dnešním obdivovatelům MTX Roadster jsem rád, že už jsem s tím autem neměl nikdy nic společného. Jak já se tenkrát těšil za volant našeho tichého favoritu,“ uzavírá Jiří Pekárek vzpomínky na raritní vůz, jehož cena se z původních 340 000 Kč dnes vyšplhala na víc než dvojnásobek.

MTX Roadster

Dvoumístný dvoudveřový roadster na bázi Škody Favorit navržený designérem Václavem Králem se představil v říjnu 1990 jako MTX 7-06 Favorit roadster. Od roku 1991 do 1997 jej vyráběla firma Metalex v Mělníku pod elegantnějším označením MTX Roadster, v roce 1993 rozšířila nabídku doplňků pevná střecha hardtop. O přesném počtu zrozených exemplářů se vedou spory, pohybuje se kolem 200 kusů. Dnes jde tedy o raritní sběratelský model.

MTX Roadster (1991) Zážehový čtyřválec OHV 1298 cm3 Výkon 46 kW/5000 min-1 Točivý moment 100 Nm/3000 min-1 Převodovka 5°manuální Maximální rychlost 150 km/h Délka 3815 mm Šířka 1620 mm Výška 1310 mm Světlá výška 150 mm Pohotovostní/užitečná hmotnost 890/300 kg Cena 340 000 Kč

Pět bonusových

Dne 1. ledna 2019 slavila firma MTX alias Metalex padesáté narozeniny. U příležitosti jubilea vzniklo podle původního receptu pět výročních exemplářů MTX Roadster Edition 50. Technika pocházela z pečlivě vybraných ojetých favoritů, prošla kompletní renovací, řada dílů byla vyměněna za nové. Zájemci si u výroční edice mohli přiobjednat elektrické stahování oken, dálkové centrální zamykání, parkovací čidla nebo multimediální systém s navigací. MTX nabídl zájemcům tři následující varianty: