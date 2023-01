Hybridní 911 je na cestě, potvrdil šéf Porsche

Vzhledem ke směřování motoristického světa je očekávatelné, že se většina v Evropě dostupných aut dříve nebo později dočká elektrického pohonu. Některé přejdou na elektřinu najednou, jiné postupně. Do druhé skupiny patří i Porsche 911, o příchodu jehož hybridní varianty se spekuluje už řadu let. Nyní spekulace potvrdil šéf značky.

Nový šéf koncernu Volkswagen, který si zároveň zachoval vedoucí pozici v Porsche, Oliver Blume, v nedávném rozhovoru s kolegy z britského magazínu Car potvrdil, že hybridní 911 je na cestě. Konkrétně řekl, že Porsche chce ve všech třech svých skupinách modelů (specifikoval je jako dvoudveřové sporťáky, čtyřdveřové sedany a SUV) nabídnout vedle spalovacích motorů také hybridní a plně elektrické pohonné jednotky.

Mezi „sedany“ má Porsche hybridní Panameru a elektrický Taycan, zatímco v nabídce SUV figuruje hybridní Cayenne a počítá se s příchodem elektrického Macanu. K dvoudveřovým sportovním modelům se Blume vyjádřil takto: „…911 přidáme velmi sportovní hybrid, takže pak budeme mít v nabídce 911 spalovací motory i hybrid, a už dříve jsme oznámili příchod plně elektrické 718.“

Co Blume nezmínil, to je termín příchodu hybridní 911. Na druhou stranu řekl, že Porsche 911 bude mít spalovací motor v nabídce tak dlouho, jak jen to bude možné. Do roku 2030 se však Porsche chce dostat na 80% podíl elektrifikovaných vozů na celkových prodejích.

Vzhledem k výše uvedenému se proto dá těžko odhadnout, jestli hybridní 911 přijde už s faceliftem generace 992, který je očekáván v nejbližších letech, nebo počká až na příští generaci. Jisté však je to, že se mu nevyhneme. Zajímavé také bude zjistit, co si Porsche představuje pod pojmem „velmi sportovní hybrid“.