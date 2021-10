Elektrický nástupce Porsche 718 bude mít baterie umístěné uprostřed

Není žádným tajemstvím, že nová generace modelů 718 Cayman/Boxster bude elektrická. Díky konceptu Porsche Mission R už navíc máme i hrubou představu, jak budou nové vozy vypadat. Všichni jsme ale zvědaví, jakou vlastně nabídnou techniku.

Na konkrétnější informace si nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat, podle informací kolegů z britského Autocar je ovšem velmi pravděpodobné, že technici vsadí na konfiguraci označovanou jako „e-core“. Těžké baterie by tak měly být umístěny uprostřed vozu, aby napodobovaly konfiguraci s motorem umístěným uprostřed.

Baterie by tak měly být v prostoru mezi sedadlem řidiče a zadní nápravou, tedy zhruba v místech, kde má současná generace modelů 718 motor. Porsche se tak vydá zcela odlišnou cestou, než většina současných výrobců elektromobilů, kteří baterie obvykle ukrývají do podlahy.

Tato změna ovšem Porsche umožní vytvořit sportovnější design, nižší stavbu vozu, zlepšit aerodynamiku a současně posadit řidiče níž, než je to možné u většiny současných elektromobilů. Nová generace Porsche 718 tak stále zůstane sportovním vozem.

„U klasických dvoudveřových sportovních vozů si můžete všimnout, že vůz je opravdu nízký, protože abyste omezili odpor, potřebujete co nejplošší siluetu,“ uvedl technický šéf Porsche Michael Steiner. „Aby to bylo možné, musíte řidiče posadit co nejníže, jenže pokud to uděláte, nezbude vám prostor na baterie pod sedadlem řidiče… Pokud jde o umístění a těžiště, je to víceméně kopie umístění motoru uprostřed,“ citují britští kolegové Steinera.

Unikátní umístění baterie jde přitom ruku v ruce s novou platformou, která nebude nijak souviset s existujícími platformami pro elektrické či spalovací vozy. Není přitom vyloučeno, že se nová platforma s unikátním umístěním baterií „e-core“ časem neobjeví také u nových elektrických modelů z dílny Audi nebo Lamborghini.