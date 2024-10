Hybridní Kia Niro už se nabízí i na LPG. Ujede až 1600 km, příplatek není vysoký

Auta s označením bi-fuel jsou poměrně běžná, ale co to je Tri-Fuel? S takovýmto označením přichází hybridní Kia Niro na italský trh a získala ho díky tomu, že jezdí na elektřinu, benzin – a LPG. Je to tak první full-hybrid s možností jízdy na LPG, nabízený samotnou automobilkou.

Hybridní vůz „v plynu“ na světě samozřejmě už je, kolega Martin Vaculík se v minulosti podíval na zoubek takto upravené Toyotě RAV4. Nic takového však Toyota ve svých autosalonech nenabízí, na rozdíl od italské divize značky Kia. Pravda, přestavbu na plynový pohon tam také zajišťuje externí firma a do vozu namontuje systém značky BRC, ale můžete si vůz takto objednat přímo u dealera.

Novinka rozhodně patří k autům s nejdelším dojezdem bez potřeby zastávky u čerpací stanice. Nádrž na benzin má objem 42 litrů a toroidní plynová nádrž, umístěná pod podlahou zavazadelníku, má 40 litrů objemu. Podle tiskové zprávy tak vůz zvládne až 1.600 km postupně na jedno a pak druhé palivo. Samozřejmě, reálný akční rádius je někde okolo půlky, protože kdo by jezdil na benzin, když může jezdit na nesrovnatelně levnější LPG. Bonusem jsou také o 6 % nižší emise CO 2 .

Oproti klasickému niru se to plynové výrazně neliší. Pod kapotou je 1,6l zážehový čtyřválec spolu s elektromotorem, které dávají dohromady 93 kW (126 k) výkonu. Navíc je tu tankovací hrdlo, které je schované pod krytem vedle hrdla nádrže na benzin, a nálepky na zadním skle, označující pohon na LPG.

Pořád je to vůz o délce 4.420 mm, šířce 1.825 mm, výšce 1.545 mm a rozvoru náprav 2.720 mm, a také si na něj můžete vybrat kterýkoliv lak či kola. Pochopitelně, omezením je nemožnost vjezdu do řady podzemních garáží a parkovacích domů, ale to vás bude trápit podle toho, jak často takové parkování využíváte.

Kia v Itálii nabízí plynový pohon i do sportage, picanta, stonicu a xceedu. Plynové niro se tam začne prodávat od nadcházejícího víkendu, a to za cenu od 34.450 eur (869 tisíc korun), o 2 tisíce eur (50 tisíc korun) dráž než hybridní niro bez pohonu na plyn.

V Česku Kia neplánuje nabídnout žádný model na plyn, ani hybrid, ani čistě spalovací. „Oblast LPG jsme pro nízkou poptávku opustili zhruba před 6-7 lety a vracet se k ní jako importér neplánujeme,“ odpověděla na náš dotaz Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR manažerka značky.