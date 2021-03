Hybridní pohon v BMW M3 nedává smysl, tvrdí šéf projektu

Mercedes-Benz C v nové generaci přechází v nejsilnějších verzích na hybridní pohon, a to včetně těch AMG. Konkurenční BMW M3 se však spoléhá na konvenční motor, k čemuž mají jeho autoři dobrý důvod.

BMW M3 letos vstoupí na trh v nové, již šesté generaci. Ta při své loňské prezentaci vzbudila vlnu kontroverze kvůli svým obřím ledvinkám, které některým fanouškům přijdou disharmonické. Na druhou stranu si vůz uchoval konvenční pohon v podobě řadového šestiválce bez pomoci elektromotoru, což je v dnešní době svázané emisními pravidly skvělá zpráva. Z ústředí značky přitom zaznívají hlasy, že byl tento motor logickou volbou.

„Jsme historicky známí pro řadové šestiválce, proto ho pořád máme i v nové generaci M3, je to středobod značky,“ vysvětluje šéf projektu M3/M4 Robert Pilsl.

To je velice osvěžující názor kontrastující s konkurenčním Mercedesem. Jeho vedení naopak tvrdí, že zákazníky už počet válců ve svých autech nezajímá a důležitý je pro ně poskytovaný výkon. I z toho důvodu má nová generace Mercedesu třídy C, konkurenta BMW 3, nabídnout maximálně čtyřválcové motory. To se má přitom týkat i těch nejsilnějších motorizací, které budou výkon dohánět elektromotorem - konkrétně půjde o čtyřválcové plug-in hybridy. Jaký rozdíl proti dnešnímu vrcholu v podobě Mercedesu-AMG C 63 S s čtyřlitrovým vidlicovým osmiválcem twin-turbo...

Také v Mnichově nad elektrifikací uvažovali, myšlenku ale rychle zavrhli. „Majitelé M3 a M4 opravdu využívají schopností těchto vozů, často jezdí s motorem vytočeným do vysokých otáček. Mildhybridy ale přidávají sílu jen v nízkém a středním pásmu otáček, a tak by pro takový jízdní režim nedával takový pohon smysl,“ vysvětluje Pilsl, proč nová M3/M4 nevyužívá pomoc malého elektromotoru.

S využíváním veškerých schopností „eMkových“ BMW souvisí i častá jízda na okruzích. A právě takové použití vozů zdůvodňuje, proč nová M3 není ani plug-in hybridem. „Plug-in hybridy o hodně zvyšují hmotnost konstrukce, což kazí schopnosti na okruzích. Proto jsme takový pohon nepoužili,“ říká vedoucí projektu nové generace M3.

Že BMW skutečně naslouchá svým fanouškům, dokazuje i setrvání manuální převodovky v nabídce, byť pouze pro „základní“ verzi. Posílené M3/M4 Competition nabídne výhradně osmistupňový automat. „Asi desetinu celosvětových prodejů budou podle očekávání tvořit vozy s manuálem,“ tvrdí produktový manažer projektu M3 Hagen Franke.

Právě zákaznický zájem nicméně rozhodl také o nabídnutí čtyřkolky, což mnozí tradicionalisté těžce chápou. „Klienti vidí, že při takovém výkonu je pohon všech kol účinnější. A také vidí, že se jim může hodit v zimě,“ říká Franke s tím, že podle předpokladů bude 63 % prodejů sedanu (tedy M3) tvořit právě exempláře se čtyřkolkou. Ty navíc mohou být za určitých okolností rychlejší než zadokolkový derivát.

„Záleží na trati, kdy je jaký derivát rychlejší. Na krátké trati s velkým počtem zatáček bude čtyřkolka účinnější, na delších tratích s rychlejšími zatáčkami zase bude bodovat zadokolka,“ vysvětluje Pilsl. Oba deriváty přitom mají shodně nastavené šasi, poskytnout by tedy měly stejný charakter, byť tu jsou třeba jiné pružiny kvůli odlišnému rozložení hmotnosti.

Komu by pak stávající verze nestačily, má pro ně BMW milé překvapení. „V příštím roce slaví divize BMW M 50 let existence, což je jubileum, které určitě oslavíme,“ přiznává produktový manažer pro M3/M4. Byť o samotných detailech jubilejní M3/M4 Franke zatím nemluví, stejně jako o jménu. Zatím tedy můžeme jen tipovat, zda půjde o M3 GTS, M3 CS, nebo třeba M3 50 Jahre. Výkon každopádně naroste, z šestiválce údajně pořád lze vydolovat ještě více síly, a to i bez elektrické pomoci.