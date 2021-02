Plug-in hybridům se u nás daří, čtyřválcové třídě C věříme, říká šéf českého zastoupení Mercedesu

Rok 2020 byl pro automobilky velice náročný, kvůli pandemii koronaviru se celosvětové prodeje nových aut silně propadly. Platilo to i pro český trh, kde loni registrace automobilů meziročně spadly o 18,8 %. Přesto se našly značky, kterým se s nastalou situací povedlo dobře popasovat. V tuzemském prostředí mezi ně patřil třeba Mercedes-Benz.

Také Mercedes sice hlásí meziroční pokles prodejů, 7.023 registrovaných vozů na českém trhu ale bylo „jen“ o 4,1 % méně než před rokem. Výsledkem toho si tak Mercedes nejenže udržel post nejsilnější prémiové značky u nás, ale také byl devátou nejprodávanější značkou na trhu vůbec, když takhle vysoko v pořadí značek ještě nikdy nebyl. Také jeho tržní podíl 3,46 % byl v historii vůbec nejvyšší. I proto generální ředitel Mercedes-Benz Česká republika Wolfgang Bremm von Kleinsorgen může sebevědomě říkat, že výhled značky pro letošní rok 2021 je navzdory okolnostem pozitivní.

Firma se chce na celosvětové úrovni zaměřit na ryzí původ svého podnikání, tedy spíše větší a obecně lépe vybavené luxusní automobily. Cílem je navýšit prodejní marži. „Celková strategie počítá se zaměřením se na luxus. To znamená, že už nebudeme tolik řešit tržní podíl a celkové prodeje, ale více se zaměříme na zákazníka,“ řekl Bremm von Kleinsorgen na prezentaci loňských výsledků značky. Cílem tedy není prodávat co nejvíce automobilů, ale více na nich vydělávat.

Na českém trhu už se to vcelku daří, vždyť nejprodávanějším vozem značky loni bylo velké SUV GLE. Se 1.052 registracemi překonalo menší GLC (791 kusů), stejně jako kompaktní modely CLA (678 registrací) a A (675 registrovaných kusů). Právě CLA v prodejích překonalo obdobně velkou třídu C, což je způsobeno nejen blížícím se příchodem nové generace C-Klasse, ale také podle Bremm von Kleinsorgena atraktivním zevnějškem CLA a jeho zajímavou cenovkou.

„Velkým SUV se v Česku dlouhodobě daří. GLE je dobře přijatý produkt, díky moderním prvkům, prostorné kabině nebo široké nabídce pohonů,“ tvrdí šéf českého zastoupení stuttgartské automobilky, který má zároveň v Mercedesu na starosti také další trhy ve střední a východní Evropě. Jako názornou ukázku dodává, že jestliže z celkového pohledu je Česká republika 27. největším trhem pro Mercedes, třeba v případě GLS jsme třináctý největší trh na světě.

Právě v případě GLE se přitom ukazuje, že Mercedes i na českém trhu umí zaujmout také elektrifikovanými vozy, a to přestože tu nejsou elektroauta a plug-in hybridy tak zvýhodněny jako třeba v západní Evropě. Konkrétně 69 loni registrovaných GLE mělo unikátní naftový plug-in hybridní pohon, který trojcípá hvězda nabízí jako jediná na světě.

I kvůli tomuto přirozenému zájmu se Bremm von Kleinsorgen neobává, že by pro tuzemské klienty byl problém fakt, že nová generace třídy C vsadí výhradně na čtyřválcové motory, u silnějších verzí doplněné právě o plug-in hybridní pohon. „Dnes už zákazníci neřeší počet válců, ale schopnosti a výkony auta. A dnes už jsou čtyřválce díky pomoci elektřiny velice silné. Proto věříme, že nová třída C zaujme,“ tvrdí německý manažer, který u koncernu Daimler na různých postech pracuje už 23 let.

Vedle třídy C bude letošní klíčovou novinkou elektrická vlajková loď EQS, která bude svébytným ekvivalentem ke klasické třídě S. „Už na první pohled to bude osobitě vypadají auto, díky designu zdůrazňujícímu kabinu a nikoliv kapotu,“ říká Bremm von Kleinsorgen o novince, která se u prodejců objeví v srpnu.

Mercedes zkrátka elektromobilům do budoucna věří, přestože první člen elektrické rodiny, SUV EQC, zatím takovým trhákem není. Loni bylo na celém světě prodáno 20.000 jeho kusů, což je za očekáváním. Bremm von Kleinsorgen k tomu jen říká, že se nedařilo dodávat vozy k zákazníkům tak rychle, jak si automobilka představovala.