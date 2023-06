Britská organizace Advertising Standards Agency, která dohlíží na reklamy ve Velké Británii, o sobě dosud dávala vědět především zákazem humorných reklam, ve kterých se ale mohl objevit náznak nebezpečí či nějaké kontroverze. Tentokrát ovšem překvapivě zasáhla proti reklamám na elektromobily.

Konkrétně přinutila automobilky Toyota a Hyundai stáhnout některé reklamní kampaně na jejich elektrické modely, neboť se objevily stížnosti, že nereprezentují skutečné hodnoty, které může zákazník očekávat. Šlo především o časy nabíjení a dostupnost rychlých nabíječek.

Nedosažitelné časy dobíjení

Například Toyota měla ve své reklamě zmiňovat, že čistě elektrický SUV model bZ4X lze nabít na 80 procent již za 30 minut – tedy při využití nabíječky s výkonem 150 kW. Automobilka Hyundai pak u modelu Ioniq 5 uváděla čas nabíjení 18 minut při využití nabíječky s výkonem 350 kW.

To jsou celkem známá čísla, se kterými se při čtení tiskových zpráv setkáváme pravidelně. Obě společnosti pak měly během vyšetřování ASA připustit, že se jedná o časy dosažené za ideálních podmínek. Ve skutečném světě ale může být čas nabíjení ovlivněn řadou faktorů, včetně stavu a stáří baterie, teploty baterie, okolní teploty, atd., přičemž s největší pravděpodobností dojde k prodloužení doby nabíjení.

Nepravdy o síti rychlonabíječek

Organizace ASA rovněž zpochybnila tvrzení automobilek o dostupnosti rychlých nabíječek. Například Toyota měla ve svých reklamách uvádět, že řidiči snadno najdou rychlou nabíjecí stanici u řady veřejných míst, mapa nabíječek Zap Map ale ukázala pouze 419 nabíječek o výkonu 150 kW, které byly na 134 lokacích ve Velké Británii, na 7 lokacích ve Skotsku a na jedné ve Walesu. V Severním Irsku pak nebyla ani jedna.

Automobilka Hyundai zákazníky lákala na možnost nabíjení při výkonu až 350 kW, pravdou však je, že tyto nabíječky jsou spíše vzácností. I webová stránka Charge myHyundai měla ukázat pouze 37 extrémně výkonných nabíječek ve Velké Británii, přičemž šest jich mělo být v Irsku, omezený počet ve Walesu i Skotsku a v Severním Irsku prý nebyla žádná.

Automobilky se podle The Guardian bránily, že jejich reklamy nejsou zavádějící, neboť je nepravděpodobné, že by řidiči potřebovali rychlonabíječky i na krátkých trasách. Běžně by jim tedy měly stačit pomalejší nabíječky, které jsou hojně dostupné. Podle ASA ale výrobci vytvořili dojem, že rychlé nabíjení je snadno dostupné v celé Velké Británii.