Rowan Atkinson, jehož herecké schopnosti přinesly na svět nezapomenutelné postavy jako Mr.Bean a Johnny English, je znám také pro svou vášeň k automobilům. Ačkoliv on sám je majitelem početné sbírky vzácných vozů se spalovacím motorem, alternativními pohony nikdy nepohrdal.

Naopak, v roce 2015 se stal majitelem drobného elektromobilu značky BMW s označením i3 a dle všeho byl s výběrem nadevše spokojen. Pochvaloval si tichost pohonu, okamžité zrychlení i relativně levné náklady na provoz. V úvaze, kterou Atkinson věnoval deníku The Guardian, byl ovšem vůči cestování na elektřinu nebývale kritický.

Textem reagoval na návrh britské vlády zakázat prodeje vozů se spalovacími motory do roku 2030. „Stále častěji se však cítím trochu podveden. Když se začnete hlouběji zabývat fakty, zdá se, že elektromobilita není takovým všelékem na životní prostředí, jak se tvrdí. Jak možná víte, vláda navrhla zákaz prodeje nových benzinových a naftových aut od roku 2030. Problémem této iniciativy je, že se zdá být z velké části založena na závěrech vyvozených pouze z jedné části životnosti automobilu: z toho, co vychází z výfukového potrubí,“ uvádí známý herec.

Atkinson samozřejmě naráží na fakt, že ačkoliv samotný provoz elektrických aut nevypouští do ovzduší žádné emise, jejich výroba je pro životní prostředí naopak znatelně škodlivější. Odkazuje se přitom na údaje společnosti Volvo, která porovnávala počet vyprodukovaných emisí při výrobě různých motorů pro model XC40.

Ukázalo se, že výroba čistě elektrických verzí vyprodukuje až o 70 % více oxidu uhličitého než výroba spalovací varianty. Pomocí jednoduchých výpočtů bylo stanoveno, že pro „vyrovnání“ tohoto rozdílu musí majitel plně elektrického SUV ujet asi 77 248 kilometrů.

„Není divu, že se věnuje hodně úsilí hledání něčeho lepšího. Vyvíjejí se nové, takzvané polovodičové baterie, které by se měly nabíjet rychleji a mohly by být zhruba o třetinu lehčí než ty současné - ale do jejich uvedení do prodeje zbývají ještě roky, do té doby samozřejmě vyrobíme miliony nadměrně těžkých elektromobilů s rychle zastarávajícími bateriemi. Vodík se stává zajímavým alternativním palivem, i když se nám nedaří vyvinout skutečně "zelený" způsob jeho výroby,“ dodává Atkinson.

Autor: Matyáš Kunst