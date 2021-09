Hyundai prodal v Evropě již 100.000 elektromobilů Kona. A chystá 12 sourozenců

Model Kona se nabízí se třemi verzemi spalovacího motoru, ale také coby hybrid a elektromobil. Právě elektrická verze dosáhla velkého milníku. Po celém světě bylo prodáno více než 142.000 ks tohoto elektrického crossoveru, přičemž v Evropě, kde byl vůz uveden teprve v roce 2018, padla hranice 100.000 aut.

„Sto tisíc vozů prodaných v Evropě je obrovským milníkem. Tím se posouváme o krok blíž k dosažení našeho cíle prodávat na celém světě do roku 2025 jeden milion bateriových aut ročně,“ uvedl Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident Hyundai Motor Europe, podle kterého obliba Kony Electric předčila očekávání.

Jen elektrická Kona však ambiciózní plán korejské automobilky nesplní. Pomoci mají další a další elektromobily. Třeba futuristicky vyhlížející kříženec hatchbacku a SUV Ioniq 5, jenž právě teď prochází naším redakčním testem.

Do roku 2025 chce značka představit celkem dvanáct bateriových vozů, přičemž ve stejné době by ráda prodávala 560.000 elektromobilů ročně. Celý koncern Hyundai Motor Group (čítající dále značky Kia a Genesis) bude mít za čtyři roky v nabídce celkem 23 elektrických vozidel a globálně chce prodávat jeden milion takových aut ročně. Do roku 2035 chce firma kompletně elektrifikovat svou produktovou řadu v Evropě, o pět let později pak globálně.