Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT vs. VW Multivan Long 2.0 TDI DSG7 - Bez nich to nepůjde

Velkoprostorový vůz s až třemi řadami sedadel měl kdysi ve výrobním programu každý důležitý výrobce. V posledních letech to s nimi ale jde z kopce, na čemž se podílí snižování emisí i slabé prodeje. A tak pro nízkou poptávku končí legendy Volkswagen Sharan, Seat Alhambra nebo Fordy Galaxy a S-Max. Osobní dodávky Citroënu, Fiatu, Opelu nebo Peugeotu se třemi řadami sedadel zase koupíte jen s elektrickým pohonem. Pohled na silnice ale naznačuje, že velkoprostorových osobáků je u nás podstatně více, než uvádějí statistiky. Kdo má totiž početnější rodinu a jednou si vyzkoušel jejich přednosti, už jiné auto nechce. Není nic lepšího než naložit ženu, tři děti, dozadu naházet zavazadel, kolik je libo, a vyrazit na výlet nebo dovolenou. Nepotřebujete šplhat ke střešním boxům a nemusíte se dohadovat s manželkou, že další tašku už není kam dát.

Ví to i Volkswagen, který chce uspět s novým multivanem. Ten v poslední generaci T7 za sebou zanechal dodávkovou minulost a díky platformě MQB se mnohem více přiblížil osobním vozům. A šanci cítí i Hyundai, který představil až devítimístný model Staria s cenou startující pod milionem. Do srovnávacího testu jsme zařadili vznětové motorizace a v případě volkswagenu sáhli po prodlouženém provedení, čímž se alespoň trochu přiblížil celkové délce starie.

Moderna až sci-fi

U velkoprostorových aut je kladen maximální důraz na praktičnost a vnitřní prostor, takže designéři musejí pracovat s nepříliš foremnou krabicí. Vymyslet zajímavé tvary nejde, ale vtisknout vozu zajímavou tvář zase není až tak složité, o čemž nás přesvědčily oba vozy. Volkswagen má na co navazovat. V designu nového multivanu tak můžeme vypozorovat prvky odkazující na kulaťoučké prapředky prvních dvou generací nebo na následující verze s motorem vpředu – vyšší příď a krátká kapota. Celkovým výrazem se přiblížil menšímu sourozenci Caddy. Sdílí s ním průhledový pás mezi předními světly, v němž je u vyšších verzí schovaná diodová linka denního svícení. Futuristický nádech dává volkswagenu plně lakovaný nárazník s netradičním žebrováním.

Hyundai se v designu exteriéru odvázal mnohem více. Staria vypadá, jako by na Zemi přistála z jiné planety. Nikde totiž nevidíme tradiční světla, jen tenkou linku diod přes celý vůz, sloužící pro denní svícení. Reflektory jsou ukryté do obří masky chladiče a verze s automatem má vždy techniku Bi-LED. Bohužel ale ani za příplatek nemůžete mít světla Matrix LED s vykrýváním, což ale multivan také neumí. Originalitu staria neztrácí ani při pohledu zezadu, kde zaujmou obrovské zadní okno a svislé svítilny rozdělené do malých čtvercových samostatně svítících segmentů.