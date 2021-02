Hyundai Tiger X-1 je další koncept do těžkého terénu, který umí jezdit i chodit

Společnost Hyundai v roce 2019 šokovala veřejnost představením konceptu Hyundai Elevate, který představoval do té doby nevídanou vizi stroje pro extrémní mobilitu v jakémkoliv prostředí. Právě na původní vizi Elevate pak nyní navazuje koncept Tiger X-1 Ultimate Mobility Vehicle, který rozvíjí myšlenku vozidla určeného pro pohyb v zastavěném i extrémně odlehlém/náročném terénu.

Za vývojem konceptu Tiger X-1, mimochodem Tiger je zkratka pro „Transforming Intelligent Ground Excursion Robot“, stojí studio New Horizons, které se v rámci společnosti Hyundai zabývá výzvami budoucnosti. Na vývoji se však podíleli i odborníci přes software a design ze společností Autodesk a Sundberg-Ferrar.

A co vlastně nový Tiger X-1 umí? Autonomní vozítko je stejně jako koncept Elevate vybaveno čtyřmi speciálními rameny, na jejichž konci je umístěno kolo. Každé rameno přitom dostalo několik kloubů a samotné kolo se může otáčet prakticky v rozsahu 360 stupňů. Tiger X-1 tak dokáže jezdit i chodit do všech směrů a umí překonávat i náročné výškové překážky.

Podle Hyundai byl koncept Tiger X-1 vyvíjen jako platforma pro vědecké výpravy, která může být dopravena do nedostupných oblastí pomocí speciálního bezpilotního letounu, respektive dronu, vyslaného z centralizované základny. Dron by navíc měl být schopen v případě potřeby vozítku dobít baterie.

Na rozdíl od konceptu Elevate je Tiger X-1 koncipován jako plně autonomní vozidlo bez posádky. I díky tomu však nabízí jedinečnou možnost nést na své univerzální platformě celou řadu nástaveb. Své využití tak může najít při výzkumných expedicích, doručování zboží, pátracích akcích i záchranných operacích. Uplatnění by však mohl najít i v bezpečnostním a obranném průmyslu, jak dodává Hyundai.

Tiger X-1 by například mohl sloužit k přepravě zásob přes nepřátelské území bez ohrožení životů vojáků. V případě osazení kamerou by ale mohl nabídnout i pohled do míst, kam se člověk běžně nedostane. Využít by se tak mohl dát i při pozorovacích misích.

Díky asistenci Autodesk při vývoji designu se navíc u konceptu Tiger X-1 podařilo dosáhnout výrazné úspory hmotnosti bez nutnosti obětovat pevnost komponent. Zatím je však Tiger pouze studií, u které bude společnost Hyundai zvažovat možné uplatnění v praxi.