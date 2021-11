I tohle způsobil nedostatek čipů: BMW vyrábí auta bez dotykových obrazovek či head-up displejů

Poslední dva roky jsou pro výrobce automobilů kritické. Loni svět zasáhla pandemie koronaviru, která silně ovlivnila prodeje, kvůli zavřeným prodejnám a úřadům, jako prevenci před dalším šířením nemoci. A když už se zdálo, že se situace zlepšila zákazníci nová auta opět klesají, nastal nedostatek výrobních komponentů, mimo jiné jako důsledek pandemie čínské chřipky.

Postihla prakticky všechny automobilky, které reagovaly různým způsobem. Mnohé musely zastavovat výrobu, a to klidně i na několik týdnů. To je případ Škody Auto, jejíž výrobní linky byly naposledy zavřeny na dva týdny v říjnu. Volkswagen zase v Brazílii začal kvůli chybějícím čipům vyrábět model Fox bez infotainmentu či rádia.

To Opel minimálně do konce roku flexibilně přesunul výrobu Grandlandu do francouzského Sochaux, zaměstnanci závodu v německém Eisenachu, kde se jinak toto SUV vyrábí , totiž mohou pobírat státní podporu, zatímco ti francouzští by na to neměli nárok. V době, kdy by německý závod stejně nejel naplno, je podle Opelu takové řešení výhodnější.

Problém s nedostatkem čipů se ale týká také luxusních automobilek. A pro ně je ještě palčivější, protože jejich luxusní výbava vyžaduje mnohem větší množství čipů než nějaké laciné auto do města. BMW přitom dokazuje, že se tento problém dá řešit různým způsobem.

Již v září tak vyšlo najevo, že BMW omezuje nabídku head-up displejů ve svých automobilech. Promítání informací na čelní sklo bylo dočasně vyškrtnuto z nabídky pro řadu 3. Nepořídíte jej ani pro většinu verzí odvozené řady 4. Podobně nejde aktuálně pořídit ani pro Z4 nebo řadu 1, jenže zatímco u sportovního roadsteru nebo kompaktního hatchbacku to tolik nevadí, u modelu střední třídy už je taková položka žádaná.

To ale není všechno, nyní vyšlo najevo, že BMW začalo vyrábět část aut bez dotykových obrazovek infotainmentu. Nutno zdůraznit, že tato auta nepostrádají dotykovou obrazovku multimediálního systému zcela, jen jim chybí dotyková funkce. Ovládat je proto lze jen pomocí klasického ovladače iDrive na středovém tunelu. Problémem se přitom opět týká řady 3, řady 4 a Z4, v tomto případě se ale bez dotykového displeje musejí aktuálně obejít také zájemci o X5, X6 nebo X7. V praxi se tato absence navíc projevuje i chybějícím asistentem pro couvání, které umí automaticky vyparkovat vozidlo v trase, po níž do určeného místa zajelo.

Paradoxem situace je pak fakt, že Torsten Müller-Ötvös, šéf značky Rolls-Royce, patřící do skupiny BMW Group, se v nedávném rozvoru nechal slyšet, že britskému výrobci aut čipy nechybějí. A že od mateřské automobilky dostává všechny díly, o které si řekne. Zkrátka se dnes vyplatí vyrobit méně aut, ale za to s vyšší marží. A ta je u Rolls-Roycu výrazně vyšší než u BMW...